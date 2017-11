HSG will gegen Kunstadt bestehen

Es ist wieder so weit: Wenn die Herrenteams der HSG Rödental/Neustadt und der HG Kunstadt am Sonntag um 16 Uhr in der Franz-Goebel-Halle in Rödental aufeinandertreffen, dann ist "Endspielzeit". Dabei hoffen die Kunstadter Fans, dass am Sonntag um 16 Uhr ihr Team endlich den großen Durchbruch feiern wird.



Denn in den beiden vergangenen Jahren waren es immer die Handballer vom Obermain, die sich in diesen entscheidenden Duellen geschlagen geben mussten. Dies war auch in der Saison 2015/2016 so, als sich das Team von Coach Niels Greiner mit den Erfolgen gegen die HGK den Weg in die Landesliga ebnete.Und auch 2016/2017 verspielte die HG in den beiden entscheidenden Duellen gegen den damaligen Herausforderer vom HSV Hochfranken alle Chancen auf den Aufstieg.

Am Sonntag soll sich das aus Sicht der HGK ändern. Immerhin sind die Voraussetzungen selten so gut gewesen. Denn im Gegensatz zur weißen Weste der Andersson-Truppe hat Rödental im bisherigen Saisonverlauf bereits Federn lassen müssen. Der Gastgeber vom Sonntag hat demnach drei Minuspunkte auf dem Konto und kämpft im Duell mit der HG auch darum, den Kontakt zur Spitze nicht zuverlieren.



Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren gibt es beim Rennen um den Meistertitel ohnehin nicht zwei, sondern drei Anwärter. Die Reserve von HaSpo Bayreuth hat ihre Ambitionen nicht zuletzt mit einem Heimerfolg gegen Rödental erkennen lassen. Oester & Co gewannen hingegen ihr Auswärtsspiel in der Wagnerstadt und unterstrichen damit, dass sie sehr wohl auch diese entscheidenden Duelle gewinnen können. Denn eins ist auch klar: Das Spiel am Sonntag wird aufgrund des hohen Einsatzes auch ein Duell der Nerven.



Generalprobe spricht für HSG

Und hier hat die HG mit Hajck Karapetjan genau den Spieler in den eigenen Reihen, der in den vorherigen Endspielen gefehlt hatte. Doch die Mannschaft darf nicht den Fehler machen, sich am Sonntag hinter ihrem Topscorer zu verstecken. Die Kunstadter werden auf allen Positionen überzeugen müssen, um den Rödentaler Sturmlauf abzuwehren.



Denn auch die HSG verfügt über Schlüsselspieler wie Florian Kirchner, Andreas Günther, Daniel Metz und Marcel Heil, hat aber mindestens genauso viele Akteure in der Hinterhand, die ebenfalls ein Spiel entscheiden können. Die mannschaftliche Geschlossenheit wird somit am Sonntag ein Faktor sein - das Tempo ein weiterer. Rödental kann hier jederzeit den Turbo zünden, und die HGK muss auf der Hut sein, sich nicht überrennen zu lassen und gleichzeitig selbst einen schnellen Ball zu spielen.

In dieser Hinsicht verlief die Kunstadter Generalprobe im etwas gemächlichen Derby gegen Weidhausen vor einer Woche nicht ganz so überzeugend wie der ungefährdete Auswärtserfolg Rödentals gegen Marktleuthen. Doch am Sonntag werden die Karten neu gemischt, und die heimischen Handballfans dürfen sich auf jeden Fall auf ein spielerisch hochklassiges und emotional brisantes Duell freuen.



Auch für die SG Bad Rodach/Großwalbur steht eine wichtige Partie auf dem Programm. Die Badstädter (11, Platz, 1:13 Punkte) erwarten am Samstag um 17 Uhr in der Bayernhalle im Kellerduell die SG 12 Bamberg/Hallstadt (10., 3:17). Aufgrund der Leistungssteigerung zuletzt im Spiel gegen die HG Kunstadt geht Bad Rodach optimistisch in die Partie und wird dabei nicht nur versuchen, den ersten Saisonsieg einzufahren, sondern auch gleichzeitig die "Rote Laterne" an die SG Bamberg/Hallstadt weiterzugeben.



Der Einsatz von Stefan Döbereiner, dem Dirigenten der HG Hut/Ahorn, ist im Auswärtsspiel beim HC 03 Bamberg am Samstag um 18 Uhr fraglich. Zuletzt taten sich die Ahorner ohne Döbereiner gegen den TV Ebern sehr schwer, sein Mitwirken könnte den Ausschlag für den möglichen vierten Saisonsieg der HG geben.



Mit dem nicht unverdienten Erfolg in Ahorn wird sich der TV Ebern das nötige Selbstvertrauen geholt haben, um in eigener Halle auch der SG Marktleuthen/Niederlamitz einen harten Kampf zu liefern. Weniger Aussichten auf die Punkte hat dagegen der TV Gefrees trotz seines Heimvorteils im Duell mit HaSpo Bayreuth II, für den der zweite Tabellenplatz auf dem Spiel steht. Über ein spielfreies Wochenende können sich die Männer des TV Weidhausen in der Bezirksoberliga freuen. Nachdem der HSC Coburg III vergangene Woche seine dritte Mannschaft aus dem Spielbetrieb genommen hat, ist die für Sonntag angesetzte Partie in der Michelauer Mainfeldhalle hinfällig geworden.