HSG macht Kunstadt zum Meister

Endlich durfte die HSG Rödental/Neustadt in der Franz-Goebel-Halle mal wieder einen Sieg über einen "großen Gegner" bejubeln. Nach dem 21:19-Erfolg gegen den Tabellenzweiten HaSpo Bayreuth II sind die Rödentaler bis auf einen Punkt auf die Wagnerstädter herangerückt. Somit wird es in Kampf um den 2. Rang in den verbleibenden drei Spielen noch einmal spannend.



Spannend wird auch, in welcher Liga die SG Bad Rodach/Großwalbur in der nächsten Saison spielt. Nach der 24:27-Heimniederlage gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz müssten die Badstädter am letzten Spieltag nun bei der HG Kunstadt gewinnen, um sich einen Platz nach vorne zu schieben - ein mehr als unwahrscheinliches Szenario. Aber auch als Tabellenelfter könnte Bad Rodach durch den Rückzug des HSC III bei einer günstigen Konstellation der Landesliga-Absteiger in der Bezirksoberliga bleiben. Diese Entscheidung fällt erst in den nächsten Wochen. Fest steht durch die Bayreuther Niederlage in Rödental jedenfalls, dass der HG Kunstadt die Meisterschaft und somit auch der Landesliga-Aufstieg rechnerisch nicht mehr zu nehmen ist.



HSG Rödental/Neustadt -

HaSpo Bayr. II 21:19 (12:10)

Auf Pascal Anthofer und Leon Korn musste das HSG-Trainergespann Greiner/Fladt verzichten. Direkt nach dem Anpfiff übernahm Rödental/Neustadt die Initiative und zeigte eine ansprechende Leistung auf beiden Seiten des Feldes. Die große Laufarbeit jedes Spielers spiegelte den Kampfgeist der Mannschaft wider. Nach einer überraschend deutlichen 10:4-Führung war nicht verwunderlich, dass sich die Wagnerstädter steigerten und sich in Spiel kämpften. Rödentals Deckung erwies sich nun als fehleranfälliger - dass man dennoch mit einer knappen Führung in die Pause ging (12:10), hatte man vor allem Torwart Florian Cichon zu verdanken.



Nach Wiederanpfiff entwickelte sich eine reine Abwehrschlacht. Beide Deckungsformationen sorgten dafür, dass einfache Tore Fehlanzeige waren. So dauerte es ab der 40. Minute über neun Minuten, ehe die Zuschauer wieder einen Treffer sahen. Letztendlich war es HSG-Torjäger Marcel Heil, der die gegnerische Abwehrreihe ein ums andere Mal knackte und die letzten fünf Rödentaler Treffer erzielte. Und spätestens nach einer doppelten Parade von Claas de Rooij bei einem Strafwurf schien das Momentum endgültig auf Seite der Heimmannschaft. Schlussendlich brachten die Hummelstädter die knappe Führung über die Zeit und siegen unter dem Strich nicht unverdient gegen couragierte Gegner, die nach schwachem Start ihrer Rolle als Spitzenteam gerecht wurden.



HSG Rödental/Neustadt: De Rooij, Flo. Cichon; Metz (2), Jäckel (1), Bernecker (1), Krauß, Göpfert (2), Schuhmann, Günther, Heil (6), Kirchner (3), Weißbrodt (4/1), Fa. Cichon (2).



TV Weidhausen -

HG Hut/Ahorn 29:22 (14:11)

Einen Sieg als Revanche für das unbefriedigende 21:21 im Vorrundenspiel hatte Weidhausens Trainer Frank Steinberger von seinen Männern gefordert. Durch den doppelten Punktgewinn kletterten die Weidhausener auf Rang 6 der Tabelle.



Gespannt war man auch auf das Duell der Topscorer in beiden Teams - dies gewann Johannes Bauer gegen Stefan Döbereiner klar mit 9:4. Bauer überraschte mit Sprungwürfen aus dem Rückraum die Abwehr der HG Hut/Ahorn mehrmals. Bester Schütze im Feld bei der HG war diesmal Christoph Straub mit sechs Treffern. Insgesamt präsentierten sich die Ahorner als körperlich robuste, gut aufgestellte Mannschaft, die sich letztlich dem Spielwitz und den sicheren Kombinationen der Steinberger-Truppe geschlagen geben musste.



Als gewohnt cleverer Ballverteiler und guter Werfer zeigte sich einmal mehr Daniel Recknagel. Maximilian Werner überzeugte als durchsetzungsfreudiger Vollstrecker an seiner Seite. Trotz dieser Überlegenheit konnte sich die Heimmannschaft bis zur 52. Min. (25:21) nie ganz sicher sein. Erst vier TVW-Tore in der Schlussphase machten alles klar.

TV Weidhausen: Faber, Zapf; Bauer (9/1), Reichel (3/3), F. Büttner (4), Gebhard, Recknagel (4), Kenzel (1), Werner (5), Querfeld, C. Büttner (2), Freitag (1) / HG Hut/Ahorn: Ponsel, Lesch; Schulze (3), Döbereiner (4), Beetz (1), Birkner (7/6), Harbecke, Straub (6), Friedrich, Balkan, Hofmann (1).



SG Bad Rodach/Großwalbur -

Marktleuthen/N. 24:27 (12:13)

Dass den Badstädtern der erste Saisonsieg gegen Hut/Ahorn neues Selbstvertrauen gegeben hat, war den Heimakteuren in der ersten Halbzeit gegen Marktleuthen/Niederlamitz anzusehen. Nach einer durchwachsenen ersten Viertelstunde (5:7) legten Bastian Wutschka und Co. los und warfen sich nach 26 Minuten mit 11:10 gegen den Tabellenfünften in Front. Zwar gingen die Gäste zwar mit einer knappen Führung (12:13) in die Pause, aber der zweite Sieg in Folge schien für die SG durchaus machbar.



Den guten Rhythmus der ersten Halbzeit konnte das Heimteam allerdings nicht in den zweiten Abschnitt transportieren. Es dauerte über sieben Minuten, ehe Christian Rottenbach den ersten Treffer für Bad Rodach markierte, die Gäste zogen eine Minute später auf 18:13 davon - eine Art Vorentscheidung. Auch wenn sich die SG noch einmal mit kämpferischen Mitteln gegen die Niederlage gestemmt hatte (19:22, 50.), setzte sich nach 60 Minuten die höhere spielerische Qualität der Fichtelgebirgler durch.



SG Bad Rodach/Großwalbur: Kräußlich; Weschenfelder, Schlund, Gräßel (1), Ellis (5), Lutz (3), Rottenbach (5), B. Wutschka (4), Tendera (1), Kuhn (2), Kretschmer (3).