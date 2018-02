HSC-Reserve peilt zweiten Sieg gegen Leutershausen an

Eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe hat der HSC 2000 Coburg II in der 3. Handball-Liga Ost am Sonntag um 16 Uhr in der HUK-Arena gegen die SG Leutershausen zu bewältigen.



HSC 2000 Coburg -

SG Leutershausen

Im Hinspiel Ende September war der Zweitliga-Absteiger noch Tabellenführer, damals schaffte die HSC-Reserve beim 30:28-Auswärtssieg die Sensation. Andreas Wolf mit zehn und Benedikt Kellner mit neun Toren haben das junge Coburger Team offensiv getragen. Inzwischen haben sich die Vorzeichen in der 3. Liga Ost allerdings etwas verändert. Leutershausen steht aktuell auf dem 4. Platz, hat aber immer noch gute Aussichten auf den zweiten Aufstiegsplatz. Coburg ist als Zehnter mittlerweile in die untere Tabellenhälfte abgerutscht, hat aber am Samstag beim 29:26-Erfolg gegen Großsachsen neuen Mut und Selbstvertrauen geschöpft. Eine mindestens genauso gute Leistung wird vonnöten sein, um sich gegen die "Roten Teufel" von der Bergstraße durchzusetzen, die sich mit aller Macht für die Heimniederlage revanchieren möchten.



Mit Philipp Bauer, der im Winter zum HSV Hamburg wechselte, fehlt den Hessen nun ein wertvoller Stratege. Die Mehrbelastung hat Niklas Ruß (vorher Rhein-Neckar Löwen) mit seinen zwölf Treffern gegen den SC Magdeburg II beim 26:26-Remis im Verbund mit Maximilian Rolka und Sascha Plattheicher (im Hinspiel zusammen zwölf Treffer) gut gelöst. Anfang der zweiten Halbzeit lag Leutershausen bereits mit 10:18 zurück. Die SG unterstrich bei der Aufholjagd ihr hohes Spielniveau und machte deutlich, dass den HSC-Akteuren eine sehr schwierige Aufgabe bevorsteht, die aber keinesfalls unlösbar ist.



Ein Handicap für die Coburger ist weiterhin das verletzungsbedingte Fehlen von Andreas Wolf. Ansonsten stehen dem Trainerduo Martin Röhrig und Ronny Göhl allerdings alle Akteure zur Verfügung.



Bereits am Samstag steigt um 19.30 Uhr das unterfränkische Derby zwischen dem HSC Bad Neustadt und dem Tabellenführer TV Großwallstadt. Gelingt den Badstädtern keine Überraschung, fallen sie auf einen Abstiegsplatz zurück, wenn die SG Bruchköbel gleichzeitig im Kellerduell gegen den TV Gelnhausen einen Sieg einfährt. Der Tabellenzweite HC Erlangen II muss bei der unbequem zu spielenden Reserve des SC Magdeburg alles geben, um seine Position zu verteidigen. Die Kellerkinder Northeimer HC (gegen TV Germania Großsachsen) und den HSV Bad Blankenburg (gegen SV Anhalt Bernburg) haben durchaus machbare Aufgaben vor der Brust und können ihre Position mit Heimsiegen verbessern.





Das Aufgebot



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze und Patryk Foluszny; Marvin Munoz, Nikola Franke, Lukas Dude, Jannik Merkwirth, Nils Wendel, Benedikt Kellner,

Patrick Pernet, Maximilian Drude, Jonathan Rivera, Jakob Knauer, Jonas Wolter, Kenny Schramm