HSC-Reserve muss Reaktion zeigen

Als der HSC 2000 Coburg II den TV Gelnhausen am 10. Spieltag mit 40:28 nach Hause schickte, war bei einer Bilanz von 10:10 Punkten von Abstiegsgefahr noch keine Rede. Nachdem der Mannschaft von Trainer Martin Röhrig in den vergangenen 14 Partien allerdings nur 8 Pluspunkte sammelte, ist die Situation vor dem Rückspiel am Samstag (19.30 Uhr) in Gelnhausen eine andere.



TV Gelnhausen -

HSC 2000 Coburg II

Gelnhausen ist zwar immer noch Letzter, aber liegt nur noch zwei Zähler hinter der HSC-Reserve und darf sich spätestens nach dem 33:25-Heimsieg vor Wochenfrist gegen TV Germania Großsachsen wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Triumphieren die Hessen am Samstagabend, übergeben sie die "Rote Laterne" den Coburgern. Deshalb ist den HSC-Verantwortlichen bewusst, dass in Gelnhausen beide Punkte mitgenommen werden müssen, auch als eine Art Wiedergutmachung für das "bodenlos schlechte Spiel" (O-Ton Martin Röhrig) gegen die HSG Hanau.



"Es ist ganz wichtig, dass wir konzentriert trainieren", merkte Coburgs Andreas Wolf nach der empfindlichen 20:33-Heimpleite an. Noch wichtiger aber ist, dass die Mannschaft am Samstag konzentriert spielen wird, denn das wird gegen die zuletzt stark verbesserten Hessen über die komplette Spieldauer vonnöten sein. Bereits im Hinspiel deuteten Gelnhausen sein Potenzial an. Bis zum 17:16 (28. Minute) war die Partie im Oktober völlig offen, dann zog der HSC nach der Pause an und erarbeitete sich einen vorentscheidenden Vorsprung (30:22, 45.). Mit Jannik Mocken, Björn Pape, Sven Schreiber (zusammen 25 Tore im letzten Spiel) und Fabian Eurich (9 Treffer in Coburg) haben die Gastgeber nicht nur ein wurfstarkes Quartett, sondern haben mittlerweile auch zu mannschaftlicher Geschlossenheit gefunden.



Wer für die HSC-Reserve aufläuft, legt das Trainerduo Röhrig/Göhl erst nach dem Abschlusstraining fest. Auf jeden Fall dabei wird Jakob Knauer sein, der im Hinspiel mit neun Treffern seine bisher beste Partie für die Coburger ablieferte. Unabhängig vom Personal ist wichtig, dass die Deckungsreihe schnell als Einheit agiert und wie bereits oft gesehen mit kompromisslosem Einsatz den Grundstock zum Erfolg setzt. Übrigens, die Vorzeichen vor dem Hinspiel waren nahezu identisch, auch damals lieferten die Coburger eine schwache Partie in Hanau ab (28:38), um dann gegen Gelnhausen zu explodieren. Oder wie Martin Röhrig nach dem 40:28-Erfolg sagte: "Die Mannschaft ist schon wie eine Wundertüte."



Wer punktet im Tabellenkeller?

Mit Interesse werden die Coburger auch die Spiele der Teams verfolgen, die punktgleich im Tabellenkeller stehen. Der formstarke HSV Bad Blankenburg darf sich auch beim Tabellenfünften HSG Rodgau Nieder-Roden durchaus etwas ausrechnen, während der HSC Bad Neustadt im Frankenderby beim HC Erlangen II (2.) wohl mit einer Niederlage rechnen muss. Eine gute Chance auf beide Punkte hat die SG Bruchköbel in ihrem Heimspiel gegen den SV Anhalt Bernburg (8.).



HSC 2000 Coburg II (vorläufiges Aufgebot): Tim Titze, PatrykFoluszny; Marvin Munoz, Luas Wucherpfennig, Nikola Franke, Jannik Merkwirth, Lukas Dude, Benedikt Kellner, Patrick Pernet, Maximilian Drude, Jakob Knauer, Nils Wendel, Dominik Bühler, Kenny Schramm, Andreas Wolf.