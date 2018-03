HSC-Reserve entscheidet Vier-Punkte-Spiel für sich

Der HSC 2000 Coburg II hat sich in einem spannungsgeladenen Frankenderby gegen den HSC Bad Neustadt vor 297 Zuschauern in der HUK-Arena mit 26:23 durchgesetzt und hat damit den Sturz auf einen Abstiegsplatz verhindert. Mit großem Kampfgeist hielt die Coburger Abwehr den jederzeit gefährlichen Gegner unter Kontrolle und auch im Angriff verschafften sich die Gelb-Schwarzen mit ihrem drangvollen Spiel den zum Erfolg nötigen Respekt.



Ohne Respekt vor großen Namen agierten am Wochenende auch die drei Teams, die am Tabellenende stehen. Der TV Gelnhausen lieferte dem HC Erlangen bei der 23:25-Heimniederlage einen erbitterten Kampf und der noch vor Wochen als sicherer Absteiger angesehene HSV Bad Blankenburg setzte sich mit 30:25 gegen den TV Germania Großsachsen durch und steht nun seit langer Zeit mal wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Sensationell war das 20:20-Remis der SG Bruchköbel gegen den Spitzenreiter aus Großwallstadt.

HSC 2000 Coburg II -

Bad Neustadt 26:23 (15:13)

Neben den abwehrstarken Haudegen Nikola Franke und Jonathan Rivera mussten auch noch Jakob Knauer und Maximilian Drude bei den Coburgern ersetzt werden. Mit dem flinken Lukas Wucherpfennig (4 Treffer), dem stets drangvollen Felix Sproß (6) sowie mit Kurzeinsätzen von Till Riehn gab es jedoch hochklassige Unterstützung aus der 1. Mannschaft. Der HSC-Reserve merkt man vom Anpfiff weg an, dass sie diese Partie unbedingt gewinnen müssen. Mit Spielfreude und einem hohem Einsatzwillen wurden die Bad Neustadter Spieler offensichtlich überrascht, im Hinspiel behielten die Unterfranken schließlich noch klar die Oberhand. Bei den Coburgern überzeugten im Angriff besonders Benedikt Kellner mit viel Tordrang (sechs Treffer) und Kenny Schramm mit vier Toren.



Trotzdem war das HSC-Spiel beileibe nicht fehlerfrei. Vor allem die vielen vergebenen Chancen in der Anfangsphase hätte am Ende noch zum Verhängnis werden können, als die Gäste in einer trotz des hohen Tempos recht fairen Begegnung am Ende noch alles versuchten, um doch noch die Wende zu schaffen.

In dieser Phase zeichnete sich aber der überragende Tim Titze aus, als er ein halbes Dutzend freier Würfe der Gäste hielt.



Die Coburger hatten mit dem 4:1 (5.) einen starken Beginn, konnten sich aber bis zur Halbzeit nicht entscheidend absetzen. Über ein 5:3 und 11:10 ging es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine (15:13). Der erste Vier-Tore-Vorsprung, (17:13) in der 35. Minute wurde nach dem zwischenzeitlichen 17:15 bald wieder hergestellt (19:15, 41.). Die Mannschaft von Trainer Martin Röhrig ließ sich auch von einer ganz offenen Abwehr in der Endphase nicht aus dem Konzept bringen. Die Coburger konnten das Duo Maximilian Schmidt/Jan Wicklein (13 Treffer) zwar nicht immer aufhalten, aber meist entscheidend bremsen und das war einer der Schlüssel zum Erfolg.

Ronny Göhl (Coburger Co-Trainer): "Man hat gesehen, dass heute jeder wusste, um was es geht. Das war nicht nur in der kämpferischen und emotionalen Leistung zu bemerken, auch spielerisch war es eine super Leistung. Überragend war Tim Titze - normal hebt man keinen Spieler hervor, aber heute muss man das tun."





Die Statistik



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patryk Foluszny; Marvin Munoz (1), Lukas Wucherpfennig (4/2), Felix Sproß (6), Lukas Dude (2), Nils Wendel (1), Benedikt Kellner (6), Patrick Pernet, Till Riehn, Dominik Bühler (2), Kenny Schramm (4), Andreas Wolf

SR: David Homa / Oliver Mehl

Zuschauer: 297

Siebenmeter: 2 - 2

Zeitstrafen: 4 - 3