HSC-Reserve bleibt über 60 Minuten stabil

Die Negativserie des HSC 2000 Coburg II in der 3. Handball-Liga Ost ist gestoppt. Beim TV Germania Großsachsen gewannen die Coburger mit 29:26 und verschaffen sich Luft im Abstiegskampf. Ein umtriebiger Benedikt Kellner war von den Gastgebern kaum zu bremsen und brachte nicht nur mit seinen Toren das Team in Schwung, das letztlich mit einer überzeugenden Leistung den Gegner auch in brenzligen Situationen in Schach hielt. Der TV Großwallstadt (29:21 in Baunatal) bleibt souverän an der Spitze, dagegen musste der Dritte aus Leutershausen gegen SC Magdeburg (26:26) erneut einen Zähler abgeben.



TV Germania Großsachsen - HSC Coburg II 26:29 (12:15)

Mit dem 2:0 hatten die Gastgeber den besseren Start in die Partie. Coburg brauchte etwas, fand nach dem 1:3 aber langsam seine Linie und glich nach Toren von Benedikt Kellner und Marvin Munoz auf 4:4 aus. Durch eine sehr aufmerksame Abwehr kam auch der HSC-Angriff immer besser in Schwung. Vor allem Kellner war von den Hausherren nicht zu bändigen. Mit seiner Übersicht und neun Treffern war er der herausragende Spieler in einer gut funktionierenden Coburger Mannschaft, die nun spielerisch komplett zu überzeugen wusste und nach dem 5:5 mit Toren von Kellner, Nikola Franke (2), Jonathan Rivera und Kenny Schramm auf 10:6 davonzog. Da nutzte Großsachsen auch die zwischenzeitliche Auszeit wenig, denn die HSC-Zweite hatte das Heft bis zum 8:14 (25.) ganz fest in der Hand.



Die Gastgeber zeigten aber Moral und verkürzten mit vier Treffern in Folge auf 12:24. Die Coburger wirkten in dieser Phase etwas nachlässig, doch Jakob Knauer sorgte mit einem Tor kurz vor der Halbzeit wieder für etwas Ruhe. Knauer war es auch, der den ersten Treffer im zweiten Abschnitt markierte. Großsachsen hatte Kellner nun mit einer Doppeldeckung besser abgeschirmt.



Trotzdem harmonierte die HSC-Reserve im Angriff weiter gut, für Kellner sprang nun vor allem Nikola Franke in die Bresche. Dieser musste zwar in einer sonst sehr fairen Begegnung viel einstecken, konnte sich aber immer wieder durchsetzen und erzielte wichtige Tore. Nach Frankes drittem Treffer innerhalb von drei Minuten (15:21, 39.) schien die Partie bereits gelaufen. Doch eine Auszeit des TVG fruchtete kurzzeitig, denn die Gastgeber kamen mit einem Dreierlauf wieder auf 18:21 heran, und die Coburger Jonas Wolter und Franke bekamen Zeitstrafen aufgebrummt.



Anders als in vielen anderen Partien in dieser Spielzeit blieben die Coburger allerdings ruhig, denn jetzt brachten sich auch Lukas Dude und Maximilian Drude in den Angriff ein. Knapp wurde es trotzdem noch einmal, die Hausherren kamen auf 22:23 (47.), 23:25 (51.) und 25:26 (55.) heran. Die Coburger antworteten durch Treffer von Drude und Kellner und sicherten sich damit den verdienten Sieg bei einem durchaus starken Gegner.



Stimme zum Spiel

Ronny Göhl (HSC-Trainer): "Nach einem schweren Start haben wir uns über eine gute Abwehr, Emotionen und gegenseitige Unterstützung gut ins Spiel gekämpft. Es war eine riesige Teamleistung. Auch in schwierigen Phasen des Spiels haben wir alles im Griff gehabt, den Kopf oben behalten und die Punkte mit nach Hause genommen."







Die Statistik:



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patryk Foluszny; Marvin Munoz (1), Nikola Franke (6), Lukas Dude (2), Jannik Merkwirth, Nils Wendel, Benedikt Kellner (9/3), Maximilian Drude (3), Jonathan Rivera (1), Jakob Knauer (3), Jonas Wolter, Kenny Schramm (4)

Schiedsrichter: Yannik Brandt/Hendrik Fleisch

Zuschauer: 230

Siebenmeter: 1 - 3

Zeitstrafen: 3 - 3