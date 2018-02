HSC mit Schlüsselspiel beim Tabellenzweiten

Die Nummer 1 und 3 der Liga hatte der HSC 2000 Coburg (6. Platz 24:16 Punkte) vor der EM-Pause, mit der SG BBM Bietigheim folgt die Nummer 2 (31:9 Punkte) gleich danach. Anwurf ist heute Abend um 19.30 Uhr in der EgeTrans Arena.



Noch am Neujahrsempfang des HSC Mitte Januar gab Trainer Jan Gorr seiner Hoffnung Ausdruck, dass "es meine Vorstellung ist, Ende Januar das Team wieder komplett zu haben." Denkste: Mit dem Kreuzbandriss von Petr Linhart musste Gorr zum wiederholten Male in den letzten 18 Monaten die Hoffnung auf einen vollzähligen Kader ad acta legen. "Wir werden das jetzt gemeinsam kompensieren und unserem Perspektivspieler Jakob Knauer Spielerfahrungen geben."



Selbstbewusste Gastgeber

Erfahrung ist auch beim heutigen Gegner das große Schlagwort. "Die Bietigheimer verfügen über ein ausgeglichenes Team, das einen schnellen Ball spielt", weiß Gorr. Als eine der großen Stärken hat der Coburger Trainer, "auch ihre über die bisherige Halbserie gute, konstante Spielweise" ausgemacht, und vor allem profitiert das Team davon, "mit einem gesunden Selbstbewusstsein frisch und frei von der Leber weg positiv unterwegs zu sein". Ein Team also, das zurecht auf dem zweiten Aufstiegsplatz steht.



Doch der Trainer der SG BBM, Hartmut Mayerhofer, schränkt das auch ein bisschen ein: "Der zweite Tabellenplatz ist nur eine Momentaufnahme. Das möchte ich nicht überbewerten. An einen möglichen Aufstieg denken wir jetzt noch nicht, das wäre der falsche Ansatz. Wichtig ist immer das nächste Spiel. Dann sehen wir in fünf Monaten wer diesen zweiten Platz belegt." Trotzdem will sich sein Team für die Hinspielniederlage revanchieren.



Der Coburger Trainer, der möglicherweise auf Till Riehn wegen muskulärer Probleme verzichten muss, hat sein Training den nun kommenden vielen Freitagsaufgaben etwas angepasst.

Seine Mannschaft geht mit der Ambition in die Auftakt-Partie 2018, in Bietigheim etwas zu reißen. "Auch wenn man das nicht unbedingt erwarten kann", wie der Coburger Trainer ausführt.



Bietigheim bisher sehr heimstark

Bislang hat die SG lediglich ihre Heimpartie gegen den Liga-Primus Bergischer HC verloren. Gorr rechnet mit einer Partie, in der beide Mannschaften mit offenem Visier agieren und sein Team auch die individuelle Klasse in die Waagschale werfen muss. Im Hinspiel waren Tobias Varvne und Florian Billek mit je zehn Toren zweistellig erfolgreich und haben einen großen Anteil zum Hinspiel-Sieg beigetragen.





Freitag, 19.30 Uhr: BBM Bietigheim - HSC Coburg



HSC 2000 Coburg: Jan Kulhanek, Oliver Krechel; Philipp Barsties, Markus Hagelin, Lukas Wucherpfennig, Felix Sproß, Dominic Kelm, Sebastian Weber, Stefan Lex, Benedikt Kellner, Florian Billek, Till Riehn (?), Marko Neloski, Jakob Knauer, Tobias Varvne, Romas Kirveliavicius

Trainer: Jan Gorr



SG BBM Bietigheim: Domenico Ebner, Jürgen Müller; Robin Haller, Patrick Rentschler, Dominik Claus, Panagiotis Erifopoulos, Christian Schäfer, Valentin Schmidt, Gerdas Babarskas, Felix König, Paco Barthe, Jan Asmuth, Jan Doll, Max Emanuel, Martin Marcec

Trainer: Hartmut Mayerhoffer