HSC Coburg: Re-Start vor Augen - Verträge im Kopf

Trotz der Punktspielpause war der Januar ein "heißer Monat" für Jan Gorr. Als Sportlicher Leiter hatte der Zweitligatrainer des HSC 2000 Coburg neben dem intensiven Trainings- und Testspielbetrieb zahlreiche Personalien zu regeln. Nicht weniger als elf Verträge laufen beim HSC am Saisonende aus. Die Weichen mussten also gestellt werden.



"Wir sind intensiv dabei und werden Anfang Februar in die finalen Runden gehen und dann kommunizieren, wie unsere weitere personelle Entwicklung sein wird", lässt sich Gorr nicht entlocken, welche Entscheidungen bereits gefallen sind.



"Pechvogel" Tom Wetzel

Doch es darf spekuliert werden: Sehr unwahrscheinlich ist, dass Tom Wetzel noch einmal für den HSC 2000 Coburg auflaufen kann. Dem "Pechvogel" der Saison droht aufgrund seiner wiederholten Verletzungen die Sportinvalidität.



Insider gehen davon aus, dass auch der während der Serie für den verletzten Wetzel nachverpflichtete Marko Neloski (21) keinen Folgevertrag erhält. Dem linken Rückraumspieler werden auf der Königsposition im linken Rückraum für sein Alter zwar überdurchschnittliche Fähigkeiten nachgesagt, doch die hohen Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, konnte er bislang noch nicht erfüllen. Wie bei vielen jungen Spielern sind seine Leistungen schwankend und noch ausbaufähig in Sachen Konstanz. In der Rückrunde hoffen die HSC-Verantwortlichen deshalb auf eine Leistungsexplosion des vom Erstligisten TV Hüttenberg ausgeliehenen 21-jährigen mazedonischen Nationalspielers.



"Kiwi", Kelm und Riehn...?

Mit Spannung wird auch die Entscheidung im "Fall Kiwi" erwartet. Das für Österreich bei der EM zum Einsatz gekommene "Kraftpaket" kann sicher mehr, als er in der bisherigen Runde zeigte. Trotzdem hoffen die Fans, dass der "frischgebackene" Familienvater über die Saison in Coburg bleibt und weiter für die "Gelb-Schwarzen" auf Torejagd geht. Eine noch größere emotionale Bindung zu den "Gelb-Schwarzen" haben die "Dauerbrenner" Dominik Kelm und Till Riehn. Doch auch die Verträge des dienstältesten HSC-Spielers, der sich seit Jahren am Kreis gegen die besten Abwehrspieler Deutschlands zur Wehr setzen muss, und des Kapitäns laufen aus. Es ist nicht auszuschließen, dass die Publikumslieblinge in den Plänen des Zweitligisten künftig keine großen Rollen mehr spielen.



Platz für Neuzugänge

Fakt ist dagegen, dass wieder jede Menge Platz für Neuzugänge im künftigen HSC-Kader wird. Eine ganz normale Entwicklung, schließlich will sich der Verein stärker aufstellen, um den Anforderungen des ehrgeizigen Zwei-Jahres-Planes - "Aufstieg in die 1. Bundesliga" - gerecht zu werden. Einige Verträge liegen nach Tageblatt-Informationen bereits unterschriftsreif in der Schublade. Neue Spieler sollen demnächst vorgestellt werden.



Ein Höchstmaß an Engagement

Im Bezug auf die öffentliche Kritik an Trainingsmethoden oder speziellen Spielvorbereitungen mit angeblich zu langen Videoanalysen ("Tageblatt" vom 26. Januar) macht HSC-Coach Jan Gorr keinen Hehl daraus, dass er sich darüber geärgert hat. Fälschlicherweise wurde er seiner Meinung nach als Trainer in eine Schublade gepresst, in der er sich keinesfalls sieht: "Zu meiner Berufsauffassung gehört es, mit einem Höchstmaß an Engagement, zum Beispiel in der Videoanalyse, die eigenen Stärken und Schwächen und auch die des Gegners zu analysieren. Das hat mir in meiner Arbeit in den meisten Fällen geholfen, noch ein bisschen mehr aus meinem Team herauskitzeln zu können."



Außerdem wurde nach Meinung Gorrs im Tageblatt-Kommentar zum Scheitern der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft auch der Eindruck erweckt, "dass in unserem Team einiges nicht stimmt oder unterschiedliche Auffassungen vorliegen". Dem sei aber nicht so.



Schon wieder Verletzungspech

Das Spieljahr 2018 fing für den HSC so an, wie es im letzten Jahr gelaufen ist. Die Hoffnung, mit dem gesamten Kader zu trainieren, war bei allen Beteiligten groß. Doch im Testspiel beim Liga-Konkurrenten EHV Aue zog sich Petr Linhart einen Kreuzbandriss zu und fällt somit bis zum Saisonende aus.



Neben Wetzel und Linhart ist auch Girts Lilienfelds langzeitverletzt. Immerhin sind Torsteher Oliver Krechel und Mittelmann Tobias Varvne nach ihren Verletzungen wieder im Training. "Für sie gilt es, jetzt möglichst schnell ihren Rhythmus zu finden", sagt Gorr.



Hohe Hürde zum Start

Der Re-Start nach der Europameisterschaftspause in die restlichen 18 Spiele hält für den HSC mit dem Gastspiel beim Tabellenzweiten, SG BBM Bietigheim, eine hohe Hürde parat. Die Coburger haben auf den ersten Gegner im Jahr 2018 einen Rückstand von sieben Punkten. Während viele davon überzeugt sind, dass die Mannschaft den Tabellenzweiten in diesem Vier-Punkte-Spiel unbedingt schlagen muss, um im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben, sieht es Gorr etwas pragmatischer:



"Das wäre selbstredend wichtig. Aber so oder so gibt es danach noch 17 Spiele. Unbestritten ist die Partie ein wichtiger Baustein und Höhepunkt. Wir wollen unseren guten Start in die Rückrunde mit dem Heimsieg gegen Lübeck in Bietigheim fortsetzen."



Der Trainer rechnet damit, dass es bis zum Schluss spannend bleibt und dass es um den zweiten Aufstiegsplatz bis zum Schluss ein enges Rennen mit fünf bis sechs Mannschaften wird. Der HSC wird deswegen "zweigleisig fahren", wie Geschäftsführer Steffen Ramer ("Wir können es noch schaffen") betont. Deshalb wird der HSC auch für die 1. Handball-Bundesliga eine Lizenz beantragen.