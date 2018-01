HSC Coburg II will im Derby anderes Gesicht zeigen

Das "kleine Frankenderby" zwischen dem HSC 2000 Coburg II und dem HC Erlangen II steigt am Freitagabend um 20 Uhr in der HUK-Arena. Auch das Duell der Reservemannschaften verspricht viele Emotionen, schließlich haben beide Teams über viele Jahre in der Bayernliga die Klingen gekreuzt.



HSC 2000 Coburg II -

HC Erlangen II

Im Hinspiel in Erlangen standen sich beide Mannschaften zum ersten Mal in der 3. Liga gegenüber. Obwohl die Coburger am 2. Spieltag deutlich mit 20:29 das Nachsehen hatten, war HSC-Trainer Martin Röhrig nicht gänzlich unzufrieden. "Es waren bei uns viele gute Sachen dabei, die Erlanger machten einfach nur weniger Fehler."



Zu viele Fehler waren auch der Grund allen Übels, als die Gelb-Schwarzen nach einer ausgezeichneten ersten Halbzeit am vergangenen Samstag noch gegen die MSG Groß/Bieberau verloren. Dem Trainerduo Röhrig/Göhl blieb nur wenige Tage Zeit, die unnötige Niederlage zu analysieren und den Akteuren zu verdeutlichen, worauf es ankommt. Bleibt nunmehr abzuwarten, ob die Spieler die Erklärungen gut aufgenommen haben und es künftig besser machen. 35 Minuten haben die Coburger zuletzt sehr gut gespielt, dann kam ein unerklärlicher Einbruch.



Gegen den mittelfränkischen Rivalen wird es auch darauf ankommen, dass man wieder zum sicheren Wurf zurückfindet. Im Hinspiel präsentierten sich Jakob Knauer (9 Tore), Kenny Schramm (5) und Andreas Wolf (4) zwar treffsicher, vom den anderen Spielern gab es aber im Angriff kaum Unterstützung. Bei Erlangen überragte damals Rechtsaußen Maximilian Lux (13 Treffern), der in dieser Spielzeit auch in der 1. Bundesliga schon die eine oder andere Duftmarkte setzte. Auch als Team spielt der Aufsteiger eine gute Saison und hat mit einer Bilanz von 19:13 Punkten als Tabellensechster ein gutes Polster auf die Abstiegsränge. Die HSC-Reserve steht zwar sechs Plätze weiter unten in der Tabelle, hat den HCE II aber zumindest noch im Blickfeld.



Wer heute Abend aufs Parkett geschickt wird, stand am Donnerstag noch nicht endgültig fest. Aufgrund der EM-Pause hat Trainer Martin Röhrig viele personelle Möglichkeiten. Zum Kader gehört diesmal auch wieder Benedikt Kellner, der am vergangenen Wochenende mit der deutschen Junioren-Auswahl in Frankreich unterwegs war. Ob der verletzte Rekordschütze Andreas Wolf wieder auf der Platte stehen kann, ist noch ungewiss.



In den anderen Begegnungen sind nur in zwei Partien klare Favoriten auszumachen. Tabellenführer TV Großwallstadt sollte die Punkte beim Tabellen-13. SV Anhalt Bernburg mitnehmen und auch der Tabellendritte SC Magdeburg II wird bei der SG Bruchköbel wohl das bessere Ende für sich haben.



Kellerduell in Gelnhausen

Eng zugehen wird es in den Spielen zwischen Eintracht Baunatal (8.) und dem Northeimer HC (10.), dem TV Gelnhausen (15.) und dem HSC Bad Neustadt (11.) sowie der HSG Rodgau Nieder-Roden (5.) und TV Germania Großsachsen (9.). Spielfrei haben das Schlusslicht HSV Bad Blankenburg, MSG Groß/Bieberau, HSG Hanau und die SG Leutershausen.





Das Aufgebot



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patrick Foluszny; Felix Sproß, Lukas Wucherpfennig, Nikola Franke, Benedikt Kellner, Lukas Dude, Maximilian Drude, Jonathan Rivera, Christopher Härtl, Jakob Knauer, Dominik Bühler, Kenny Schramm