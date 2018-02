HSC Coburg II bricht gegen Leutershausen ein

CoburgAuch im Heimspiel gegen die SG Leutershausen wurde die Leidensfähigkeit der Fans des HSC 2000 Coburg II mal wieder strapaziert. Nach ordentlichem Beginn und einem phasenweise sogar starken Spiel lief für die Hausherren ab der 46. Minute (19:20) trotz aller Bemühungen nichts mehr zusammen. Die Coburger vergaben viele Großchancen und kamen dem Tabellendritten mit kapitalen Fehlern großzügig entgegen.



Der Zwei-Punkte-Abstand zu den Abstiegsplätzen ist zwar noch vorhanden, aber mit dem Northeimer HC (34:21-Sieg gegen TV Germania Großsachsen) und dem SV Anhalt Bernburg (30:27 bei Bad Blankenburg) sind zwei Mannschaften an der HSC-Reserve vorbeigezogen.



HSC 2000 Coburg II -

Leutershausen 22:29 (11:13 )

Mit spielerischen Vorteilen und dem 2:0 nach drei Minuten begann die Partie für den HSC II durchaus vielversprechend. Auch nach dem 2:3 und 2:4 blieben die Coburger am Ball und erst nach dem 5:5 (14.) kamen die Gäste mit ihrem sehr körperbetonten Abwehrspiel besser in Fahrt. Leutershausen baute seine Führung über ein 8:7 zum 12:9 aus. Coburg vernachlässigte nun das Aufbauspiel, schloss zu schnell ab und versäumte es, gute Möglichkeiten zu nutzen. Aber trotzdem blieb die Mannschaft von Trainer Martin Röhrig am Drücker und hatte Anfang der zweiten Halbzeit beim Stand von 14:13 nach Toren von Benedikt Kellner (2) und Nikola Franke wieder die Nase vorn.



Die Führung währte allerdings nur kurz, denn nun leistete sich die HSC-Reserve eine lange torlose Phase. Die Gäste erzielten fünf Tore in Serie und zogen auf 18:14 davon (40.). Aber wieder hatten die Coburger eine Antwort parat: Nach munteren Angriffen mit tollen Anspielen an den Kreis war der HSC II in der 46. Minute wieder dran (19:20). Danach war es aber vorbei mit der Coburger Herrlichkeit. Die Gastgeber blieben wieder sieben Minuten ohne Treffer. Vergebene Chancen und technische Fehler brachten die Gelb-Schwarzen aus dem Konzept und den Gegner richtig in Fahrt.



Dazu kamen einige aus Sicht der Coburger unverständliche Schiedsrichterentscheidungen, die aber sicher nicht entscheidend für die Niederlage waren. Hätten die Coburger ihre Linie durchgehalten, wäre Leutershausen höchstens mit einem Zähler nach Hause gefahren. Da aber auch nach dem sehenswerten 20:25 (54.) durch Kellner den HSC-Aktiven das Pech an den Händen kleben blieb, war an der zu hoch ausgefallenen Niederlage nichts mehr zu rütteln.





Stimmen zum Spiel

Martin Röhrig (HSC-Trainer): "Wir hatten längere Zeit die Möglichkeit, die Führung, die wir hatten, auszubauen. Vorne haben wir dann ein paar freie Bälle verschossen und sind dann gleich in Rückstand geraten. Im Endeffekt waren sie dann zu clever, und unsere Leistung hat nicht ausgereicht, um das Spiel zu gewinnen."

Kenny Schramm (HSC-Linksaußen): "Die ersten Minuten waren eigentlich ganz in Ordnung, wir sind gut reingekommen. Dann Mitte der zweiten Halbzeit haben wir den Faden verloren und sind mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine. Danach haben wir eigentlich gut mitgespielt und haben durch vielleicht zehn Minuten das Spiel aus der Hand gegeben, als wir schnelle, einfache Tore bekommen haben."





Die Statistik:



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patryk Foluszny; Marvin Munoz, Lukas Wucherpfennig (4), Nikola Franke (3), Lukas Dude (1), Jannik Merkwirth, Nils Wendel (1), Benedikt Kellner (9), Patrick Pernet (1), Maximilian Drude (3), Jonathan Rivera, Jonas Wolter, Kenny Schramm

Schiedsrichter: Konrad Gimmler / Jannik Rips

Zuschauer: 89

Siebenmeter: 0 - 2/3

Zeitstrafen: 3 - 2