HG Kunstadt feiert Titel mit Galavorstellung

Die Freude, aber allen voran die Erleichterung stand ihnen allen ins Gesicht geschrieben: Die Herrenmannschaft der HG Kunstadt ließ sich nach zwei vergeblichen Anläufen in den Vorjahren am vergangenen Sonntag endlich vor eigenem Publikum als neuer oberfränkischer Meister feiern. Die Andersson-Truppe untermauerte gegen den Absteiger aus der Badstadt den eigenen Status und schickte die Gäste mit einer herben 45:18 (21:5)-Niederlage nach Hause.



Somit bekamen die Kunstadter Fans in der Obermainhalle den nächsten Beweis dafür geliefert, dass es höchste Zeit für die HG wird, sich mit der Konkurrenz der nächsthöheren Liga zu messen. Ob die klar unterlegene SG Bad Rodach/Großwalbur nächstes Jahr noch in der Bezirksoberliga spielt, hängt nun am Ligaverbleib des HSV Hochfranken in der Landesliga.



HG Kunstadt -

Bad Rodach/Groß. 45:18 (21:5)

Den Bad Rodachern musste man attestieren, dass sie bis zur Schlussminute aufopferungsvoll kämpften, letztendlich der spielerischen Überlegenheit aber kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Besonders auffällig war dies in den ersten 30 Minuten. Da fiel der erste Gästetreffer erst in der 11. Minute. Dem Tor von Max Kräußlich waren bis dahin aber schon acht Kunstadter Treffer vorausgegangen. Die HG kam nämlich über das schnelle Kombinationsspiel fast mühelos zum Torwurf, und hinten hat man mit Alexander Kießling schlichtweg den besten Torhüter der Liga zwischen den Pfosten. Seine schnellen Reaktionen und teils zentimetergenauen Anspiele schraubten das Ergebnis mehr und mehr nach oben, wobei sich frühzeitig jeder Kunstadter Angreifer in der Torschützenliste eintrug.



Beim Halbzeitstand von 21:5 befanden sich die Gastgeber erneut auf Rekordjagd, überließen den Gästen in der Folge aber mehr Freiräume. Kunstadts Torhüter Swoboda musste auch deswegen bereits nach sieben Minuten zum sechsten Mal und somit schon einmal mehr als Kießling in der gesamten ersten Halbzeit hinter sich greifen (28:11, 37.). Weil die HG aber vorne weiterhin traumwandlerisch sicheren Offensiv-Handball präsentierte, stand einem erneuten Kantersieg nichts im Wege. Höhepunkt des Offensiv-Spektakels war der sehenswerte Kempa-Trick, den Andrei Stirbati auf Zuspiel des erneut starken Nicklas Oester sicher verwandelte.



HG Kunstadt: Kießling, Swoboda; Jung (6), Maile (6), Stirbati (6), O. Oester (5), N. Oester (5), Andersson (4), Legat (4), Karapetjan (3/2), Deuber (3), Lakiza (2), Scholz (1) / SG Bad Rodach/Großwalbur: Strobel; Kretschmer (7), Kräußlich (5), Rottenbach (2), Gräßel (1), Lutz (1), Schlund (1), Wutschka (1), Habermann, Kuhn, Tendera, Ellis.



HG Hut/Ahorn -

HSG Rödental 22:34 (10:22)

Mit 12:12 Toren verlief die zweite Spielhälfte in dieser Begegnung zumindest vom Ergebnis her ausgeglichen. Da konnten die erfreulicherweise nicht aufsteckenden Gastgeber gegen allerdings einige Gänge zurückschaltende Rödentaler mithalten. Und weil sich HG-Torhüter Marius Lesch erheblich steigerte, blieb Hut/Ahorn am Ende die ganz große Blamage doch noch erspart. Denn was die Mannschaft im ersten Spielabschnitt abgeliefert hatte, war selbst für ihre treuesten Fans nicht mehr akzeptabel. Mit fehlender Laufbereitschaft und mangelhafter Abstimmung, verbunden mit einer Orgie von Fehlpässen und technischen Fehlern ergaben sie sich nahezu widerstandslos ihrem in allen Belangen haushoch überlegenen Gegner. Vor allem die Abwehr fand nie eine Einstellung zu den mit viel Tempo und Spielwitz agierenden Gästeangreifern. Mühelos kamen diese zu oft einfachen Treffern. Dabei durfte sich besonders Mike Weißbrodt als variabler Schütze auszeichnen. Mit 16 Treffern erzielte er fast die Hälfte aller HSG-Tore.



HG Hut/Ahorn: Lesch, Ponsel; Balkan (5), Beetz (3), Birkner (5/3), Döbereiner (4), Friedrich, Hofmann, Mundt (1), Räder, Schulze (2), Straub (1), Weikard (1) / HSG Rödental/Neustadt: Fl Cichon, de Rooij; Bernecker (5), Fa. Cichon (1), Göpfert (2), Jäckel (2), Kirchner (1), Krauß (3), Metz (4), Schuhmann, Weißbrodt (16/6).



Marktleuthen/Niederlamitz -

TV Weidhausen 27:21 (12:11)

In der ersten Halbzeit sah es für den TVW gar nicht so schlecht aus. Die Mannschaft von Trainer Frank Steinberger hielt mit den besser platzierten Gastgebern prächtig mit. Daniel Recknagel, Christian Freitag, Christian Büttner, Florian Büttner und - nicht zu vergessen - ein durchsetzungsfreudiger Johannes Bauer trugen sich in die Torschützenliste ein. Sie sorgten sogar dafür, dass der Tabellensechste mit 9:7 und 11:8 in Führung ging. Allerdings musste der TVW die zweite Hälfte in Unterzahl beginnen. In der 30. Minute wurde der Ballverteiler des TVW, Daniel Recknagel, auf die Strafbank geschickt. Die Gastgeber nutzten das Überzahlspiel zum Befreiungsschlag. Binnen fünf Minuten hatte sie ihre Führung auf 16:11 ausgebaut. Weidhausens Trainer Frank Steinberger versuchte, sein Team durch eine Auszeit (38.) wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Bis auf drei Treffer kämpfte sich der TVW wieder heran (18:15, 42.). Die SGler ließen sich jedoch davon nicht aus der Ruhe bringen. Durch Körpereinsatz machten sie den Gästen das Leben schwer, was sich im Verlauf der Partie in sechs Zeitstrafen (TVW: 2) niederschlug.



Die letzten 15 Minuten gehörten aber den Gastgebern. Einen Gegentreffer beantworteten die Ostoberfranken im Schnitt mit jeweils zwei Toren. Am Ende stand ein klares Plus von sechs Toren auf der Anzeigetafel.



TV Weidhausen: Zapf, Faber; Bauer (7/3), Reichel, F. Büttner (3), Gebhard (1/1), Recknagel (3), S. Büttner, Staude, Werner (1), Querfeld (2), C. Büttner (3), Freitag (1).