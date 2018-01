Globetrotter wird sesshaft

Die eiserne Speerspitze: So lautet die deutsche Bedeutung des türkischen Vornamens Sinan. Und sie taugt gleichzeitig als Beschreibung der Rolle, die für Rückkehrer Sinan Özdil in der kommenden Saison beim BBC Coburg vorgesehen ist. "Er soll uns vor allem mit seiner kraftvollen, kantigen Physis dabei helfen, im Lowpost knallhart dagegenzuhalten", sieht BBC-Trainer Simon Bertram die körperlichen Voraussetzungen des robusten Innenspielers "absolut auf ProB-Niveau". In puncto Taktik und Spielverständnis dagegen muss sich der 23-Jährige noch ans Niveau der dritthöchsten Liga in Deutschland gewöhnen, holt aber nach Aussage seines Trainers schnell auf.



Der Rückstand ist wenig verwunderlich, hat Özdil doch zuletzt im Jahr 2015 das Coburger Trikot getragen und Verein und Region nach dem Gewinn des Bayernpokals verlassen, um die Welt zu bereisen. "Ich war insgesamt zwanzig Monate mit dem Rucksack unterwegs. Angefangen mit zwei Monaten in der Türkei, wo ein Großteil meiner Verwandten lebt, dann sieben Monate Australien, sieben Monate Südostasien (Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand, Kambodscha und Vietnam) und schließlich vier Monate in Neuseeland", berichtet der Globetrotter, der nun ein Studium in Oberfranken aufnehmen wird. "Ich habe in den verschiedensten Bereichen gearbeitet, um meine Reisen finanzieren zu können. Von Bauarbeiter, Gärtner und Weintraubenpflücker über Kellner, Barkeeper und Koch bis zu Jobs auf der Pferderennstrecke und auf dem Rummelplatz war alles dabei."

Langweilig wurde es dem BBC-Urgestein - immerhin ist Özdil seit 2002 Vereinsmitglied - also nie. Auch das orangefarbene Leder verschwand nicht völlig aus dem Blickfeld: "Meine Basketballschuhe waren natürlich immer im Rucksack dabei. Ich hatte das große Glück, unter anderem bei den Erstliga-Teams Sydney Kings in Australien und Wellington Saints in Neuseeland mittrainieren zu dürfen."



Jetzt will die "Speerspitze" beweisen, dass sie auch in der ProB zustechen kann: "Natürlich möchte ich mir möglichst viel Spielzeit verdienen. Als gebürtiger Coburger macht es mich stolz, den Aufschwung des BBC am Anfang mitgeprägt zu haben und jetzt wieder dabei sein zu dürfen. Der Kreis schließt sich sozusagen."

Simon Bertram zeigt sich nicht zuletzt von der Reife Özdils beeindruckt: "Er ist auf seiner Weltreise als Persönlichkeit gewachsen und für seine 23 Jahre unglaublich ruhig und abgeklärt. Ein positiver Typ, den jeder im Team mag und der Andere mitreißen kann."



Vier "junge Wilde"

Führungsqualitäten, von denen unter anderem vier Youngster profitieren werden, die in der kommenden Runde gleichzeitig erste ProB-Luft schnuppern und per Doppellizenz in der Bezirksliga-Reserve des BBC tragende Rollen übernehmen sollen. Der schwäbische Power Forward Daniel Eisenhardt stand bereits in der abgelaufenen Spielzeit im Erstregionalliga-Kader und ist als Student an der Coburger Hochschule auch weiterhin vor Ort. Den Sprung aus der 2. Mannschaft in den "Dunstkreis" der Ersten wagt Combo-Guard Louis Herbst (18). Der Distanzwurf-Spezialist, der sich im Testspiel beim Erstligisten Medi Bayreuth mit fünf Punkten und perfekter Trefferquote in etwas über vier Minuten Einsatzzeit sofort beeindruckend in Szene setzen konnte, sieht seine "Beförderung" in erster Linie als große Chance: "Für mich ist es eine tolle Sache, überhaupt dabei sein zu dürfen. Jedes Training gibt mir die Möglichkeit, dazuzulernen. Über persönliche Ziele mache ich mir vorerst keinerlei Gedanken."



Neu zum BBC stoßen außerdem die erst 16-jährigen Christoph Bauer und Ben Reich. Point Guard Bauer ist gebürtiger Kronacher, hat in den letzten Jahren das Jugendleistungsprogramm des deutschen Serienmeisters Brose Bamberg durchlaufen und dabei schon mit BBC-Trainer Bertram gearbeitet. Shooting Guard Reich, der auch aus Oberfranken stammt, in den letzten beiden Jahren aber das Sportinternat in Jena besuchte und dort unter anderem vom neuen BBC-Coach Johannes Wunder betreut wurde, soll seine basketballerische Entwicklung ebenfalls in Coburg fortsetzen.