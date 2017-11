Geht Frohnlach als Schlusslicht in die Winterpause?

27 Tore und 14 Punkte in 19 Spielen. Das ist wenig, aber nicht zu wenig. Zwar rangiert der VfL Frohnlach mit dieser Zwischenbilanz auf dem letzten Platz der Landesliga Nordost, doch abgeschlagen ist das Team von Trainer Oliver Müller deshalb nicht. Lediglich vier Punkte fehlen zum rettenden Ufer. Da wäre natürlich ein Dreier am Freitag beim SC Schwabach Gold wert.



Doch die "Blau-Weißen" fahren erneut als Außenseiter in die Fremde. Schwabach rangiert nach 20 Spielen im gesicherten Mittelfeld und hat bei 25 Punkten weder etwas mit den Spitzenplätzen, noch mit der Abstiegszone zu tun.



Trainer Oliver Müller weiß, dass er gegen solche Teams nicht chancenlos ist und fordert deshalb noch einmal höchste Konzentration von seiner Truppe, um das zu Saisonbeginn ausgegebene Minimalziel - nämlich 20 Punkte bis zur Winterpause - in den verbleibenden beiden Spielen in diesem Kalenderjahr noch zu erreichen: "Für uns ist es ein richtungsweisendes Spiel. Wir haben die Möglichkeit in den letzten beiden Spielen einen guten Abschluss zu finden - nach einer verkorksten Vorrunde. Wir können personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Aber die Jungs, die verfügbar sind, werden alles geben um, was mitzunehmen."



Das Hinspiel hat Frohnlach damals verdient verloren, doch Müller weiß, dass Schwabach selbst nicht konstant spielt und sagt deshalb deutlich: "Ein Punkt muss am Freitagabend mindestens für uns herausspringen."





Freitag, 19 Uhr: SC Schwabach - VfL Frohnlach



VfL Frohnlach (Aufgebot): Pfister/ETW Griffin - Rebhan, Schramm, Göhring, Graf, Pflaum, Lauerbach, Teuchert, Trawally, Krüger, Knie, Autsch, Weinreich, A. Schramm.

Es fehlen: Beetz, Kühn, TW Edemodou, Wiezcorek (alle verletzt); Werner (gesperrt).