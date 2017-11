Geht das Auf und Ab beim HSC weiter?

Es ist ein Topspiel - zumindest haben die Verantwortlichen des HSC 2000 Coburg die Partie gegen den EHV Aue am Samstagabend (Anwurf um 19.30 Uhr in der HUK-Arena) so festgelegt. Natürlich ist es ein Klassiker, der in der Vergangenheit viele Facetten hatte. Wenn die Erzgebirgler auf die Vestestädter treffen, ist es gerade aus Sicht der Coburger Fans immer etwas Besonderes. Das mag auch an der räumlichen Nähe liegen. Doch von einer Topverfassung sind beide Teams in dieser Saison mehr denn je entfernt.



HSC 2000 Coburg - EHV Aue

Aue steht mit dem Rücken zur Wand, hat erst zwei Partien (gegen Saarlouis und Konstanz) gewonnen. Das große aber: Es gab einige ganz knappe Niederlagen, wenn auch in eigener Halle, gegen Teams die vor den Coburgern in der Tabelle liegen.



Der HSC hatte am Mittwoch in seinem Nachholspiel eine ausgezeichnete Option, an Aufstiegsplatz 2 anzuklopfen, bei der abstiegsgefährdeten Mannschaft aus Hildesheim durch eine schwache Angriffsleistung besonders nach der Pause (Gorr: "Wir waren zu leicht auszurechnen, haben uns aufgerieben") nahezu fahrlässig liegen gelassen. Jan Gorr weiß, was besser laufen muss: "Wie auch gegen Hildesheim erwartet uns gegen Aue eine Partie mit Haken und Ösen, in der kein Schönheitspreis zu gewinnen ist. Egal ob Leute fehlen, als Ausrede lasse ich das nicht gelten." Der HSC-Coach verlangt von seinem Team, dass dessen Angriffsaktionen weniger über Eins-gegen-eins-Situationen laufen. "Wir brauchen Zeit und Geduld, müssen viel mehr spielerisch lösen."



Wie die Aufstellung am Samstag aussehen wird, ist noch offen, die A-Jugend spielt das "Vorspiel" um 16 Uhr gegen Leipzig, die 2. Mannschaft erst am Sonntag.



Aue hat auch Verletzungssorgen

Aue wird bekanntermaßen mit seinem körperbetonten Spiel den HSC-Angriff fordern, muss allerdings ebenfalls mit Verletzungen zurechtkommen. So fällt der Mittelmann Sebastian Paraschiv seit Saisonbeginn mit einem Kreuzbandriss aus, Neuzugang Benas Petreikis fehlt mit einem Syndesmosebandriss. Deswegen wurde mit Alexander Koke ein erfahrener (Mittel)-Mann reaktiviert, der für Eisenach, Lemgo und Dormagen aktiv war. Ein Verletzter ist immerhin schon zurückgekommen. Seit zwei Wochen steht wieder Aues "Leader" Eric Meinhart, seit 2003 bei den Erzgebirglern, mit auf der Platte. Im Februar hatte er sich gegen den ASV Hamm-Westfalen eine schwere Augenverletzung zugezogen, seine Laufbahn hing am seidenen Faden. Nach und nach soll er sich wieder hineinfinden in das Team, immer mehr Spielpraxis sammeln und einen EHV führen, der seine isländischen Abgänge (Runarsson, Sigtrygsson und Gunnerasson) noch nicht kompensieren konnte.



Ein Topspiel mag zwar anders aussehen, doch interessant wird es auf jeden Fall, denn für beide Mannschaften steht sehr viel auf dem Spiel. Beide würden mit Niederlagen ihre Saisonziele (Aue will schnellstmöglich einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen) klar aus den Augen verlieren. Nicht zuletzt durch die HSC-Pleite in Hildesheim beträgt der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz bereits vier Zähler, zum gesicherten Mittelfeld fehlen acht Punkte. Ebenfalls vier Punkte ist der Abstand des HSC zu Rang 2, drei Punkte fehlen zu einem Platz unter den ersten Vier.



Mammutprogramm im Dezember

Doch einfacher wird es für das immer noch ersatzgeschwächte Team, bei dem der erkrankte Till Riehn neben Barsties, Linhardt, Kulhanek, Neloski, Lilienfelds und Wetzel wie schon am Mittwoch ebenfalls noch fehlen wird, in den kommenden Wochen nicht mehr.



Denn nach dem Heimduell gegen das Schlusslicht geht es in einen ganz heißen Dezember. Das beginnt schon am kommenden Wochenende mit dem Derby bei den derzeit punktgleichen Wölfen aus Rimpar. Es wird ein Monat, in dem sich entscheiden wird, ob der HSC Mittelmaß bleibt oder doch noch um Platz 2 mitspielen kann. Denn danach kommt Nordhorn-Lingen (5. Platz, 19:9 Punkte), ehe es eine Woche später zum TV Emsdetten geht (7., 18:10). Ob es fröhliche oder eher sportlich trübsinnige Festtage werden, entscheiden spätestens die "Weihnachtspartien". Zwei Tage vor dem Heiligen Abend, Freitag, 22. Dezember, gastiert Ligaprimus Bergischer HC in Coburg, am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) kommt der VfL Lübeck-Schwartau zum Rückrundenauftakt vor der EM-Pause.





Samstag, 19.30 Uhr: HSC 2000 Coburg - EHV Aue



HSC 2000 Coburg: Patryk Foluszny, Oliver Krechel; Markus Hagelin, Lukas Wucherpfennig, Felix Sproß, Dominic Kelm, Sebastian Weber, Stefan Lex, Benedikt Kellner, Florian Billek, Jakob Knauer, Till Riehn, Tobias Varvne, Romas Kirveliavicius Trainer: Jan Gorr



EHV Aue: Robert Wetzel, Erik Töpfer; Marcel Schäfer, Eric Meinhardt, Kevin Roch, Pascal Ebert, Bengt Bornhorn, Mindaugas Dumcius, Jan Faith, Alexander Koke, Jort Neuteboom, Philip Jungemann, Gregor Remke, Marc Pechstein

Trainer: Stephan Swat



Schiedsrichter: Pawel Fratczak / Paulo Ribeiro