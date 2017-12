Gedränge um Platz 2 in der 2. Bezirksliga West

Im Kampf um den zweiten Platz in der 2. Bezirksliga West bleibt es hinter dem souveränen Spitzenreiter TTC Wohlbach II spannend. So hat der Tabellenzweite TSV Untersiemau II (13:5 Punkte) gegen den TSV Scherneck ebenso klar gewonnen wie der TV Schwürbitz (12:6) gegen Heroldsbach. Tabellenvierter bleibt der TSV Unterlauter (11:7) nach dem Auswärtserfolg beim TTC Rödental.

Die Landesliga-Damen des TTC Tiefenlauter II gehen trotz der Niederlage beim Dritten Konradsreuth als Tabellenfünfter in die Winterpause.



Herren, 2. Bezirksliga West

TSV Untersiemau II -

TSV Scherneck 9:2

Mit dem Gewinn eines Doppels und des Einzels von Dominik Klein hielten die Gäste in der Anfangsphase noch etwas dagegen (3:2). Doch danach nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und zogen mit sechs Siegen in Folge auf und davon.

Ergebnisse: Markert/Kobinski - Kostin/Kalb 3:0, Funk/Bürger - Klein/Ehrlich 1:3, Ehrlicher/Beygang - Zapf/Dennstädt 3:1, Markert - Kostin 3:0, Funk - Klein 2:3, Kobinski - Zapf 3:0, Ehrlicher - Kalb 3:1, Beygang - Dennstädt 3:1, Bürger - Ehrlich 3:0, Markert - Klein 3:1, Funk - Kostin 3:1. hf



TTC Rödental -

TSV Unterlauter 5:9

Der TTC erwischte den etwas besseren Start und ging mit 3:2 in Führung. Doch in den folgenden neun Einzeln gelangen dem Gastgeber nur noch zwei Siege, wobei Unterlauter in diesem Abschnitt gleich alle vier Entscheidungssätze gewann. Bester Punktesammler beim Sieger war Florian Ott (2,5).

Ergebnisse: Grambs/Weisser - Kiefel/Haake 3:1, Schwadtke/N. Steckmann - Probst/Meyer 0:3, P. Steckmann/Hartel - Ott/Keller 0:3, Grambs - Kiefel 3:2, Schwadtke - Probst 3:0, P. Steckmann - Meyer 2:3, Weisser - Ott 2:3, Hartel - Keller 1:3, N. Steckmann - Haake 0:3, Grambs - Probst 1:3, Schwadtke - Kiefel 3:1, P. Steckmann - Ott 2:3, Weisser - Meyer 3:1, Hartel - Haake 2:3. hf



Herren, 3. Bezirksliga

TTG Neustadt-Wildenheid - TSV Unterlauter II 7:9

Die Teams lieferten sich ein dreieinhalbstündiges Match, bei dem Unterlauter nach dem 8:4 wie der Sieger aussah. Doch die TTG bäumte sich auf und kam mit drei Siegen in Serie auf 7:8 heran. Im entscheidenden Schlussdoppel behielt das TSV-Duo Thomas Florschütz/Rüdiger Stang mit drei knappen Satzgewinnen die Oberhand und rettete den Doppelpack.

Ergebnisse: Hammerschmidt/Weisser - Meyer/Stegner 1:3, Buhl/Buga - Florschütz/R. Stang 3:2, Dinges/Blechschmidt - L. Stang/Brasch 2:3, Hammerschmidt - R. Stang 3:0, Weisser - Florschütz 1:3, Buhl - L. Stang 1:3, Dinges - Meyer 3:2, Buga - Steger 3:1, Blechschmidt - Brasch 0:3, Hammerschmidt - Florschütz 2:3, Weisser - R. Stang 0:3, Buhl - Meyer 2:3, Dinges - L. Stang 3:1, Buga - Brasch 3:0, Blechschmidt - Stegner 3:1, Hammerschmidt/Weisser - Florschütz/R. Stang 0:3. hf



FC Adler Weidhausen -

TV Ebern 3:9

Da die "Adler" zwei Doppel und die ersten drei Einzel verloren, standen sie mit dem 1:5-Zwischenstand frühzeitig mit dem Rücken zur Wand. Christian Leffer und Joel Fischer verkürzten zwar auf 3:5, doch zu mehr reichte es nicht. Die Heimniederlage fiel auch deswegen deutlich aus, weil Weidhausen dreimal im fünften Satz scheiterte. Das tschechische Spitzenpaar der Gäste blieb nicht nur beim FC ungeschlagen, sondern während der gesamten Vorrunde. So kam Bouska auf 15:0 Einzelspiele und Zenisek auf 11:0.

Ergebnisse: Heinel/Platsch - Ullmann/Wetz 0:3, Götz/J. Fischer - Bouska/Zenisek 0:3, A. Fischer/Leffer - Frank/Wirth 3:0, Götz - Zenisek 0:3, Heinel - Bouska 0:3, A. Fischer - Frank 2:3, Leffer - Ullmann 3:2, J. Fischer - Wirth 3:0, Platsch - Wetz 2:3, Götz - Bouska 0:3, Heinel - Zenisek 0:3, A. Fischer - Ullmann 2:3. hf

SV Meilschnitz -

TTC Tiefenlauter III 4:9

Die in Bestbesetzung angetretenen Gäste legten mit dem Gewinn von zwei Doppeln und der ersten vier Einzel einen glänzenden Start hin. Nach dem 1:6 kam Meilschnitz besser in die Partie und behielt in den folgenden vier Paarungen dreimal die Oberhand (4:7). Doch Günter Fuhrmann und Thomas Landgraf machten mit je einem Fünf-Satz-Erfolg den Auswärtserfolg für Tiefenlauter perfekt.

Ergebnisse: Maaser/Schmehle - Fuhrmann/Buhr 2:3, Wolf/Buhr - Deffner/Deffner 0:3, Schiller/Müller - Landgraf/Winkler 3:0, Wolf - T. Deffner 1:3, Buhr - M. Deffner 0:3, Maaser - Landgraf 2:3, Schiller - Fuhrmann 1:3, Schmehle - Buhr 3:2, Müller - Winkler 3:1, Wolf - M. Deffner 0:3, Buhr - T. Deffner 3:2, Maaser - Fuhrmann 2:3, Schiller - Landgraf 2:3. hf



TSV Scherneck II -

TSV Bad Rodach 5:9

Bad Rodach festigt durch den Erfolg in Scherneck seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle.

Ergebnisse: Hampp/Schineller - Schirm/Romankiewicz 0:3, Rademacher/Dressel - Weigandt/Kastner 2:3, Kessner/Butsch - Hulak/Florschütz 3:1, Hampp - Romankiewicz 2:3, Rademacher - Schirm 0:3, Schineller - Hulak 2:3, Kessner - Weigandt 3:0, Dressel - Kastner 1:3, Butsch - Florschütz 3:2, Hampp - Schirm 1:3, Rademacher - Romankiewicz 1:3, Schineller - Weigandt 3:2, Kessner - Hulak 3:1, Dressel - Florschütz 0:3. sky



Damen, Landesliga Nordwest

TV Konradsreuth -

TTC Tiefenlauter II 8:5

Das Heimteam profitierte von einer frühen 4:1-Führung. Mit Siegen von Sabrina-Melanie Pilz, Annika Oberender und erneut Pilz kam der TTC bis auf einen Zähler heran (5:4). Doch in den folgenden vier Paarungen gelang nur noch der in den Einzeln ungeschlagenen Pilz ein Punkt.

Nicht unbedingt das Glück auf ihrer Seite hatte Katja Ringelmann, die im Doppel mit Sabine Wöhner und in ihrem ersten Einzel jeweils im fünften Satz den Kürzeren zog.

Ergebnisse: Voigt/Müller - S. Wöhner/Ringelmann 3:2, Goller/Garbisch - Oberender/Pilz 3:1, Goller - Wöhner 1:3, Garbisch - Oberender 3:0, Voigt - Ringelmann 3:2, Müller - Pilz 2:3, Goller - Oberender 1:3, Garbisch - Wöhner 3:0, Voigt - Pilz 1:3, Müller - Ringelmann 3:1, Voigt - Oberender 3:0, Goller - Pilz 0:3, Garbisch - Ringelmann 3:0. hf



Damen, Oberfrankenliga

SV Sparneck -

TV 1886 Ebersdorf II 1:8

Ergebnisse: Seidel-Späthling/Schuberth - Friedel/Ballhaus 1:3; Bauer/Bächer - Reinwand/Schüpferling 0:3; Bauer - Reinwand 0:3; Seidel-Späthling - Friedel 0:3; Bächer - Ballhaus 3:0; Schubert - Schüpferling 0:3; Bauer - Friedel 0:3; Seidel-Späthling - Reinwand 2:3; Bächer - Schüpferling 1:3. de





Damen, 2. Bezirksliga West

TTC Tiefenlauter IV -

SpVgg Hausen III 7:7

In diesem Treffen konnte sich bei Zwischenständen von 3:3 und 5:5 keine Mannschaft einen Vorsprung verschaffen, so dass ein gerechtes Remis zu Buche stand. Beste Punktesammlerin war beim TTC die in ihren drei Einzeln unbezwungen gebliebene Michelle Buhr.

Ergebnisse: Wöhner/Bähring - Thetket/Pankratz 3:0, Dietel/Buhr - Krautheim/Fleischmann/ 0:3, Dietel - Fleischmann 2:3, J. Wöhner - Krautheim 0:3, Bähring - Pankratz 3:0, Buhr - Thetket 3:0, Dietel - Krautheim 1:3, Wöhner - Fleischmann 0:3, Bähring - Thetket 3:2, Buhr - Pankratz 3:0, Bähring - Krautheim 0:3, Dietel - Thetket 2:3, Wöhner - Pankratz 3:0, Buhr - Fleischmann 3:0. hf



TSV Meeder -

TSV Unterlauter III 4:8

Die noch sieglosen Damen aus Meeder hatten einen vielversprechenden Auftakt, denn mit dem Gewinn eines Doppels und der Einzel von Nicole Keller und Anja Baudler gingen sie mit 3:1 in Front. Doch dann drehten die Gäste mit vier Siegen nacheinander den Spieß um. Meeder kam zwar nochmals auf 4:5 heran, doch dann ließen die Gäste nichts mehr anbrennen.

Ergebnisse: Baudler/Bienek - Probst/Meyer 1:3, Keller/Weisser - Welsch/George 3:2, Keller - Meyer 3:1, Baudler - Probst 3:1, Bienek - George 1:3, Weisser - Welsch 0:3, Keller - Probst 2:3, Baudler - Meyer 2:3, Bienek - Welsch 3:1, Weisser - George 1:3, Bienek - Probst 1:3, Keller - Welsch 2:3. hf



Damen, 3. Bezirksliga

TV 1886 Ebersdorf III -

TTC Wohlbach II 4:8

Ergebnisse: Lena Rößler/Roßbach - Abt/Heymann 1:3, Angela Rößler/Feder - Funk-Mascha/Schwierzke 2:3, L. Rößler - Abt 3:1, A. Rößler - Funk-Mascha 1:3, Feder - Schwierzke 3:0, Roßbach - Heymann 0:3, L. Rößler - Funk-Mascha 3:0, A. Rößler - Abt 3:2, Feder - Heymann 0:3, Roßbach - Schwierzke 2:3, Feder - Funk-Mascha 0:3, L. Rößler - Heymann 0:3. de