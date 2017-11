Gebrauchter Tag für HSC Coburg II

Hanau/CoburgAm 9. Spieltag der 3. Handball-Liga Ost ging es hoch her: In kaum einer Partie blieb eine Überraschung aus. Negativ fiel diese für die HSC-Reserve aus, die bei der HSG Hanau eine unerwartet hohe 28:38-Pleite einstecken musste.



Der HC Erlangen II verpasste nach der 29:30-Niederlage gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden den Sprung an die Tabellenspitze, denn der TV Großwallstadt sorgte mit dem 26:22 gegen die führende SG Leutershausen für eine positive Überraschung. Neben Coburg mussten auch andere Mannschaft klare Niederlagen einstecken: GSV Eintracht Baunatal verlor mit 33:41 beim SC Magdeburg II und die SG Bruchköbel mit 21:32 in der Partie bei MSG Groß-Bieberau/Modau. Dass der Northeimer HC zu Hause klar mit 26:34 gegen den SV Anhalt Bernburg verliert, war auch nicht zu erwarten.



Zu erwarten waren lediglich die Resultate des HSC Bad Neustadt, der das Schlusslicht aus Bad Blankenburg mit einem 25:18 abfertigte und der 27:26-Erfolg vom gastgebenden TV Germania Großsachen über den TV Gelnhausen. Nach den unzähligen Überraschungen bleibt es beim dichten Gedränge im Tabellenmittelfeld. Der Northeimer HC fiel etwa vom 3. auf den 9. Platz zurück. Der HSC muss sich aktuell mit Platz 11 begnügen, könnte aber mit einem Sieg am nächsten Wochenende (Heimspiel gegen TV Gelnhausen) schon wieder einige Plätze gutmachen.



HSG Hanau -

HSC Coburg II 38:28 (19:9)

Nach dem 1:0 durch Andi Wolf war die Coburger Herrlichkeit schnell vorbei. Die forschen Gastgeber begannen nach dem 4:3 (6.) einen wahren Sturmlauf und erhöhten in nicht einmal sechs Minuten auf 10:3. Mit vielen gelungenen Aktionen erspielte sich die HSG eine klare Überlegenheit und hatte in dieser Phase auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Hanau gelang praktisch alles, während die Vestestädter schon bald nur noch auf Schadensbegrenzung aus waren.



Am Einsatz der Gelb-Schwarzen gibt es trotzdem nichts zu kritisieren, denn die Mannschaft versuchte ohne den verletzten Kenny Schramm alles - es blieb aber bei spielerischem Stückwerk. Hanau zeigte mit dem kaum unter Kontrolle zu bringendem Duo Lukas Lorenz und Maximilian Bergold (neun und sieben Treffer) das effektivere Spiel und hielt auch die Coburger "Kanoniere" Wolf und Benedikt Kellner (je vier Tore) unter Kontrolle. Überzeugen konnten auf HSC-Seite im Angriff Nikola Franke und Lukas Dude mit jeweils fünf Treffern.



Mit zunehmender Spielzeit haben die Coburger, ohne jedoch

richtig zu überzeugen, etwas Ordnung in ihrem System gefunden und konnten den Abstand zumindest konstant halten. An eine Aufholjagd war in dieser Verfassung aber nicht zu denken, am Ende blieb es beim Zehn-Tore-Vorsprung der Hausherren.



Stimme zum Spiel

Ronny Göhl (HSC-Trainer): "Wir kommen scheinbar gut rein in die Partie, machen dann aber zu viele technische Fehler. Ich will jedoch keineswegs sagen, dass bei uns die Linie gefehlt hat und auch die Einstellung war in meinen Augen da. Wir haben die Umsetzung einfach vom Kopf her nicht geschafft. Hanau war durchschlagskräftig und wir im Angriff zu statisch. Es war einfach ein schlechter Tag von uns und jetzt heißt es, am Sonntag im Spiel gegen Gelnhausen wieder zur Normalform zurückzufinden. Das einzig Positive: Wir haben in der Schlussphase abwenden können, mit vielleicht minus 15 zu verlieren. Neun Zeitstrafen deuten zwar auf kleinliche SR-Entscheidungen hin, die Leistung war jedoch in Ordnung."



Maximilian Drude (2 Treffer): "Man kann nicht von fehlender Einstellung bei uns sprechen, aber wir haben die falschen Entscheidungen getroffen und dadurch den Faden im Spiel verloren. Wir waren heute einfach eine Klasse schlechter als unser Gegner."





Die Statistik:

HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patryk Foluszny; Marvin Munoz (3), Nikola Franke (5), Lukas Dude (5), Louis Korn (1), Jannik Merkwirth, Benedikt Kellner (4), Patrick Pernet, Maximilian Drude (2), Jonathan Rivera (1), Jakob Knauer (2), Dominik Bühler (1), Andreas Wolf (4)

Zuschauer: 340

Siebenmeter: 7/6 - 8/7

Zeitstrafen: 3 - 9