Fußballer, Tänzer und Handballer helfen krebskranken Kindern mit 3500 Euro

Einen Erlös von 3500 Euro zugunsten der Coburger Stiftung für krebskranke Kinder erbrachte ein Benefiztag am 24. Juni auf der Benno-Benz-Sportanlage auf dem Anger.



Jetzt wurde der stolze Betrag von den sportlichen Initiatoren Uwe Jahrsdörfer und Rolf Löffler sowie Thomas Flurschütz vom örtlichen Fleischerei-Verein an den Stiftungsvorstand Uwe Rendigs und den Stiftungsrat, Coburgs 3. Bürgermeister Thomas Nowak, überreicht.



Dieser zeichnete Thomas Flurschütz im Gegenzug mit einer Ehrenurkunde der Stadt für seinen unermüdlichen Einsatz zugunsten gemeinnütziger Zwecke aus.



Die Hilfskation Ende Juni beinhaltete mehrere Highlights. Im Mittelpunkt stand eine Begegnung der Fußballteams der 1980er Jahre des ehemaligen VfB Coburg und des VfL Frohnlach gegen eine Traditionself des FC Rodach. Des Weiteren spielten die Bezirksligamannschaften des FC Coburg und des TSV Meeder, die Frauen- und die B-Juniorinnen des SV Ketschendorf sowie die D-Junioren des FC Coburg und der SpVgg Bayreuth gegeneinander.



Tanzvorführungen des TV Ketschendorf, eine Spielstraße für Kinder und eine von Ulrike Engel inszenierte große Tombola standen im Mittelpunkt des Rahmenprogramms. Bereits im Vorfeld hatten D-Junioren des HSC Coburg bei einem Handballturnier Spenden für die Kinderkrebshilfe eingebracht.



"Wenn Kinder für andere Kinder, denen es nicht gut geht, etwas tun, finde ich das besonders toll", betonte Flurschütz. Uwe Jahrsdörfer erinnerte daran, dass Fußballvergleiche der früheren Bayernligisten Coburg und Frohnlach, bei denen Geld für soziale Belange erwirtschaftet werden, 2001 unter der Federführung seines Sportkameraden Jürgen "Boki" Brückner aus der Taufe gehoben wurden. Brückner starb 2012 an einer Krebserkrankung und seitdem findet das jährliche Treffen auch in Erinnerung an ihn statt.



Tolles "Gemeinschaftswerk"

"Das Ganze ist ein beispielgebendes Gemeinschaftswerk vieler Vereine, Organisationen, Firmen, Geschäfte sowie Privatpersonen, die zum Gelingen beigetragen haben", so Thomas Nowak. Uwe Rendigs erläuterte, dass seine Organisation derzeit rund 45 Familien mit akut erkrankten Kindern betreut.



"Von unserer Stiftung werden unter anderem vielfältige Ausgaben finanziert, die durch Versicherungen nicht abgedeckt sind. Ziel ist es dabei, die Lebensqualität der krebskranken Kinder zu verbessern", sagte er. Besonders gedankt wurde der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und der SÜC für namhafte finanzielle Zuwendungen.