Frohnlacher Aufwand wird nicht belohnt

Der VfL Frohnlach hat auch im sechsten Spiel der Landesliga-Saison seinen ersten Punktgewinn verpasst. Dabei bestimmte die Mannschaft von Trainer Oliver Müller das Geschehen in der ersten Halbzeit, ein unglücklicher Gegentreffer und eine Rote Karte ließen die Hoffnungen früh schwinden. Der Rückstand auf den ersten Nicht-Relegationsplatz 13 beträgt schon jetzt sieben Punkte.



VfL Frohnlach -

SpVgg Bayreuth II 1:2 (0:1)

Die Gastgeber begannen mutig und versuchten es diesmal aus einer geordneten Defensive vermehrt mit langen Bällen. Gleich in der 5. Minute hätte der VfL in Führung gehen können. Nach Vorarbeit von Lukas Pflaum tauchte Kevin Hartmann frei vor dem Bayreuther Keeper Alexander Skowronek auf, der den Ball zum Eckball abwehren konnte. Fünf Minuten später die nächste große Chance für Frohnlach: Diesmal war Hartmann auf der Außenbahn der Vorbereiter für Dominc Graf, der aber ebenfalls aus neun Metern am Torhüter scheiterte. Bayreuth war in der ersten Hälfte vornehmlich durch Standards gefährlich. Die erste Möglichkeit aus dem Spiel heraus nutzten die Gäste dann aber in der 38. Minute eiskalt. Richard Schneider spielte einen perfekten Steilpass auf David Langlois, der das 1:0 für die Gäste erzielte. VfL-Keeper Philipp Pfister bekam zwar noch die Finger an den Ball, das Spielgerät senkte sich trotzdem ins Gehäuse.



Trawally begeht Tätlichkeit

Der nächste Schock folgte nur zwei Minuten später: Angreifer Sayko Trawally wurde von zwei Gegenspielern beackert. Nach dem erfolgten Foulpfiff fasste er einem Bayreuther ins Gesicht, was der Schiedsrichter als Tätlichkeit wertete und Trawally zum Duschen schickte.



Im zweiten Abschnitt versuchten die Frohnlacher hinten kompakt zu stehen und in Unterzahl durch Konter gefährlich zu werden. Das zweite Tor machten aber die Bayreuther. Nachdem Schneider den ersten Treffer mustergültig vorlegte, markierte er nach einer Flanke von der linken Seite das 2:0 - der VfL war zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer Behandlungspause eines Spielers nur zu neunt auf dem Rasen.



Obwohl das Spiel mehr oder weniger entschieden war, gaben sich die Gastgeber nicht auf und wurden zumindest mit dem Anschlusstreffer belohnt. Yannick Teuchert spielte das Leder durch die Schnittstelle zu Maximilian Weinreich, dessen Flanke Lukas Pflaum in der Mitte vollstreckte (81.). Kurz danach hatte Frohnlach sogar noch die Chance auf den Ausgleich. Einen Freistoß von Domenic Lauerbach aus rund 20 Metern hat der Bayreuther Torhüter Skowronek aber stark pariert.





VfL Frohnlach: Pfister, Rebhan, Lauerbach, Weinreich, Teuchert, Wieczorek (73. M. Schramm), Hartmann, Graf (85. Werner), A. Schramm, Pflaum, Trawally

SpVgg Bayreuth II: Skowronek, Michaelis, Beszczynski, Krebs, Seeger (46. Müller), Fuhrmann, Renger, Sommerer, Küfner (73. Menekse) , Langlois (85. Frei), Schneider

Tore: 0:1 Langlois (38.), 0:2 Schneider (56.), 1:2 Pflaum (81.)

SR: Johannes Hamper (ATS Kulmbach) / Zuschauer: 100

Rote Karte: Trawally (40.) / -