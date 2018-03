Frohnlach will im Derby nachlegen

Mit neuem Rückenwind geht der VfL Frohnlach nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den SC Feucht in den Saisonendspurt der Landesliga Nordost. Beim Nachbarduell in Friesen am heutigen Samstag um 16 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Oliver Müller auf dem Papier zwar in der Außenseiterrolle, fühlt sich in dieser aber anscheinend recht wohl. Während die Frohnlacher aber vor heimischer Kulisse ihre Landesliga-Tauglichkeit bereits mehrmals unter Beweis stellten, ist die Bilanz in der Fremde schwach.

Vier Punkte aus zwölf Spielen sind bisher deutlich zu wenig, um die Klasse halten zu können. Klasse halten muss mittlerweile auch wieder das primäre Ziel des TSV Sonnefeld sein. Die Mannschaft von Spielertrainer Bastian Renk hat im Kalenderjahr noch nicht gepunktet und hat nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze. Die Aussichten auf Punkte sind auch heute um 15 Uhr beim Tabellenfünften SV Mitterteich nicht sonderlich vielversprechend.



Während Frohnlach und Sonnefeld nur heute im Einsatz sind, müssen der SV Friesen und der FC Lichtenfels zweimal an Ostern ran. Friesen trifft nach dem Derby gegen Frohnlach am Ostermontag noch auf die SpVgg Erlangen, während es Lichtenfels mit dem Baiersdorfer SV und dem SV Mitterteich (Montag) zu tun bekommt.



SV Friesen - VfL Frohnlach

Ausgerechnet vor dem Derby hat der Tabellenletzte und von manchen schon abgeschriebene VfL Frohnlach für eine dicke Überraschung gesorgt: Am vergangenen Freitag gewannen die Frohnlacher im Willi-Schillig-Stadion mit 2:0 gegen den haushohen Favoriten SC Feucht. "Die haben damit ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt und haben völlig verdient gewonnen. Das zeigt, wie stark sie eigentlich sind", ist Friesens Trainer Armin Eck beeindruckt von der Leistung des VfL.

Eck hat seine Mannschaft auf ein schwieriges Derby auf tiefem und holprigen Geläuf eingestellt. "Wir wissen, dass da eine richtig gute Truppe zu uns kommt, die jetzt Lunte gerochen hat." Schon allein deshalb will er den derzeitigen Tabellenstand der Frohnlacher nicht als Maßstab nehmen, "das haben wir schon in der Vorrunde gemerkt". Damals gewann der VfL überzeugend mit 3:0. Wiederholen die Frohnlacher den Erfolg, winkt sogar der Sprung auf Platz 16.



VfL Frohnlach: Mozzo/Pfister - Rebhan, Schramm, Göhring, Knie, Pflaum (?), Lauerbach, Hartmann, Schramm, Trawally. Wieczoreck, Autsch, Teuchert, Werner, Humpert. Es fehlen: Edemodu (Aufbautraining), Beetz, Graf, Krüger, Kühn, Weinreich (alle verletzt).

SV Mitterteich -

TSV Sonnefeld

Die Oberpfälzer präsentierten sich zuletzt als effektive Minimalisten, indem sie die vergangenen vier Partien jeweils mit 1:0 für sich entschieden. Mit 36 Punkten führt Mitterteich als Tabellenfünfter das breite Mittelfeld der Landesliga mittlerweile an, weiter nach oben wird es aber wohl nicht gehen, da das Führungsquartett bereits einen beträchtlichen Vorsprung aufweist. "Mitterteich steht hinten gut, hat mit 22 Gegentoren die zweitbeste Abwehr der Liga, das ist schon eine Hausnummer", weiß der Sonnefelder Spielertrainer Bastian Renk. "Die Mitterteicher schießen ihre Gegner nicht mit 4:0 oder 5:0 ab, aber wenn wir in Rückstand geraten, wird es sehr schwierig werden." Das Glück, das Sonnefeld beim 1:0-Sieg im Hinspiel noch hatte, ist der Mannschaft nach der Winterpause etwas abhandengekommen. Schönreden möchte Renk die zwei Pleiten zuletzt gegen Veitsbronn-Siegelsdorf und Buch aber keinesfalls. "Wir haben zweimal verdient verloren, wir müssen in Mitterteich mal wieder anfangen, etwas besser Fußball zu spielen. An einem guten Tag können wir jeden schlagen", glaubt der Spieletrainer.



TSV Sonnefeld: Jauch - Demel, Simitci, Zapf, Friedlein, Civelek, Graf, Steiner, Beland, Renk, Kappenberger, T. Özdemir, Jacob, Scheler, E. Özdemir. Es fehlen: Kunick, Pawellek, Rödel, Ghose (alle verletzt).