Frohnlach überrascht SC Feucht

FrohnlachDie gute Nachricht vorneweg: Die Landesliga-Partie zwischen dem VfL Frohnlach und dem SC Feucht konnte wie angesetzt am Freitagabend über die Bühne gehen. Das muss erwähnt werden, weil das in den bisherigen März-Tagen selten der Fall gewesen ist.



Im Duell des Tabellenletzten gegen den Rangvierten siegten die Gastgeber nicht unverdient mit 2:0 (0:0). Die Tore für den VfL erzielten Christopher Autsch (77.) und Sayko Trawally (86.). Frohnlach kann nach diesem Erfolg wieder hoffen, die Relegation zu erreichen. Für Feucht ist diese Niederlage ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen.



Vor knapp einem Jahr am 31. März 2017 standen sich die beiden Teams an gleicher Stelle in der Bayernliga Nord gegenüber. Der VfL Frohnlach war damals auch Schlusslicht, der SC Feucht schien mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Der VfL gewann verdient mit 3:0, stürzte den Gegner ins Verderben, der später in der Relegation den Abstieg in die Landesliga hinnehmen musste. Es war übrigens Frohnlachs letzter Bayernliga-Sieg.



VfL Frohnlach -

SC Feucht 2:0 (0:0)

Frohnlach wollte nach fünf Niederlagen in Folge endlich wieder punkten, für die Gäste aus Feucht ging es darum, im Kampf um Platz zwei keine Federn zu lassen. In der torlosen ersten Halbzeit hatten Höhepunkte Seltenheitswert, denn beide Teams hatten mit dem schweren Boden zu kämpfen. Die "Wischi-Elf" gestaltete die erste Halbzeit gegen den Favoriten offen. Chancen blieben trotz einiger Bemühungen Mangelware und so ging es torlos in die Pause.



Frohnlach blüht in Überzahl auf

Nach dem Seitenwechsel versuchte Feucht, die Entscheidung herbeizuführen. Es fiel auch ein Tor für die Gäste durch die Winter-Neuverpflichtung Szymon Pasko. Aber der Schiedsrichter versagte dem Treffer die Anerkennung wegen Abseitsstellung: "Das war ganz knapp, wenn es überhaupt Abseits war", sagte Feuchts Trainer Rainer Zietsch.



Die Mittelfranken verloren nicht nur die Zielstrebigkeit, sondern ließen sich nun von den Gastgebern überrumpeln. Nach dem Platzverweis gegen Christopher Uwadia hatten die Oberfranken in Überzahl mehr Zug zum Tor. Kurz nachdem die Hausherren zweimal Metall trafen, langte Gästespieler Denis Damjanovic ungeschickt und ohne Not gegen Kevin Hartmann hin. Der Unparteiische hatte gar keine andere Möglichkeit als auf Elfmeter für den VfL zu entscheiden. Kapitän Christopher Autsch verwandelte den Strafstoß zur Führung (77.).



Frohnlach ließ nicht locker und kam kurz vor dem Ende durch Mittelstürmer Sayko Trawally auf Zuspiel von René Knie nach einer Kontersituation sogar noch zum 2:0 (86.). Das Spiel war entschieden, die Erleichterung im Frohnlacher Lager nach dem Abpfiff war dementsprechend groß.





Stimmen zum Spiel

Rainer Zietsch (Trainer SC Feucht): "In der ersten Halbzeit haben wir nicht so schlecht gespielt, aber wir haben mit zunehmender Spielzeit immer mehr den Faden verloren. Zu Beginn der zweiten Halbzeit lief es auch noch recht gut. In der Schlussphase haben wir uns dann aber haarsträubende Fehler erlaubt. Der eine Fehler hat zum Elfmeter geführt und kurz vor Schluss war das Spiel mit dem 0:2 entschieden. Das war heute von der Leistung der gesamten Mannschaft her deutlich zu wenig."

Michael Werner (Sportlicher Leiter VfL Frohnlach): "Aufgrund der Chancen ist der Sieg verdient. Die Mannschaft hat alles gegeben, hat gekämpft und hat sich nach zwei Lattentreffern am Ende mit den drei Punkten belohnt. Es ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Sieg, denn jetzt sind wir wieder dran."







VfL Frohnlach - SC Feucht 2:0 (0:0)



VfL Frohnlach: Mozzo, Rebhan, Göhring, Knie, Hartmann, Autsch, Pflaum, Wieczorek, Weinreich (40. M. Schramm), A. Schramm, Trawally

SC Feucht: Sponsel, Uwadia, Diesner, Damjanovic, Eckert, Lincke, Spielbühler, Mandelkow (46. Schneider/81. Gkenios), Wessner, Pasko, König

Schiedsrichter: Andreas Stolorz (Irchenrieth)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Autsch (77. Foulelfmeter), 2:0 Trawally (86.)

Gelb-Rot: - / Christopher Uwadia (69./wiederholtes Foulspiel), Stephan König (90./wiederholtes Foulspiel)