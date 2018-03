Frohnlach - Friesen: Ein Wiedersehen nach zehn Jahren

Vier Mannschaften aus dem Spielkreis Coburg/Kronach/Lichtenfels spielen in der Landesliga Nordost. Zwei von ihnen stehen sich am Samstag im Willi-Schillig-Stadion gegenüber, wenn der SV Friesen seine Visitenkarte beim VfL Frohnlach abgibt.



Beide Nachbarrivalen sind in den vergangenen Jahren immer wieder einmal aufeinander getroffen, aber nur im Pokal oder in der Vorbereitung. Die letzten Punktspiele fanden in der Landesliga Nord vor mittlerweile zehn Jahren, also in der Saison 2007/08 statt. Damals gab es am zweiten Spieltag in Friesen ein 1:1. In der Rückrunde waren die Frohnlacher mit 2:1 erfolgreich und sicherten sich später den Meistertitel. Der SV Friesen landete mit acht Punkten weniger immerhin auf Platz 3.



VfL auf einem Abstiegsplatz

Mittlerweile hat sich die Lage für den VfL aber deutlich verschlechtert. Nach dem Abstieg aus der Bayernliga liegen die Frohnlacher mit nur drei Punkten erneut auf einem Abstiegsplatz. Der SV Friesen dagegen hat zehn Zähler mehr geholt und als Tabellenachter die Erwartungen bislang erfüllt.



Dass der Aufsteiger deshalb aber als Favorit in das Nachbarduell geht, glaubt Friesens Trainer Armin Eck nicht. "Die Frohnlacher sind nicht viel besser oder schlechter als 13 andere Mannschaften und können gegen jede von ihnen gewinnen", sagt er und lässt sich auch vom mageren Punktekonto des Gegners nicht täuschen. "Sie hatten anfangs Probleme, von denen aber einige mittlerweile gelöst sind. Daher erwarte ich ein enges und für uns schwieriges Spiel."



In seinem Urlaub haben den SV-Trainer nämlich weitere Hiobsbotschaften erreicht, was die personelle Situation betrifft. Philipp Schubert hat sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Maximilian Zapf und André Scholz waren erkrankt. Ihr Einsatz heute ist zumindest fraglich. Außer den Langzeitverletzten fehlt zudem Kapitän Nils Firnschild (Urlaub).



SV Friesen holt Cancut Civelek

Dagegen kann er wieder auf Niklas Wiebach, André Münch und Nico Gehring zurückgreifen. Außerdem haben die Verantwortlichen angesichts der Verletzten nochmals reagiert und am Dienstag Cancut Civelek als Vertragsamateur verpflichtet. Der 19-Jährige ist vor einem Jahr vom FC Coburg zum SSV Jahn Regensburg gewechselt und absolvierte in der letzten Serie immerhin 20 Bayernliga-Spiele in der zweiten Mannschaft und erzielte vier Tore. Er steht zwar heute im Aufgebot, doch wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob die Wechselformalitäten erledigt sind und er auch eingesetzt werden kann.



"Müssen alles reinhauen"

"Wir werden versuchen, nach dem eminent wichtigen Sieg gegen Bayreuth nachzulegen", sagt Armin Eck, der am Samstag seine Schützlinge wieder betreuen wird. Er weiß aber, dass sich diese gegenüber dem Vorbereitungsspiel vor einigen Wochen deutlich steigern müssen. "Da haben wir zwar mit 3:2 gewonnen, aber mit einer ähnlichen Leistung werden wir diesmal nichts holen."



Mit seinem Kollegen Oliver Müller versteht sich Armin Eck seit ihrer gemeinsamen aktiven Zeit unter anderem bei der SpVgg Bayreuth sehr gut. Die Freundschaft wird heute aber ruhen, denn dafür geht es um zu viel. Die Frohnlacher stehen nämlich schon sehr unter Druck. Oliver Müller: "Trotz vieler angeschlagener und verletzter Spieler wollen wir den zweiten Heimsieg einfahren. Dazu müssen wir uns aber besser verkaufen als in Feucht." Da kassierte der VfL eine herbe 0:5-Niederlage.



Müller weiß natürlich um die personelle Situation der Friesener, aber auch er muss auf die verletzten Autsch und Beetz sowie auf Pfister und Rebhan (beide in Urlaub) verzichten. Er erwartet ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Tagesform entscheidet. "Die Mannschaft ist gefordert und muss alles reinhauen", fordert er.



VfL Frohnlach: Griffin - M. Schramm, Göhring, Weinreich, Graf, Pflaum, Lauerbach, Hartmann, Wieczoreck,

Teuchert, Krüger, A. Schramm, Werner, Aydin, Kühn, Trawally, Knie

SV Friesen: Klier/Kirschbauer - Baier, Daumann, Haaf, Rödel, Nützel, Sesselmann, Scholz (?), M. Lindner, Queck, Zapf (?), Wiebach, Müller, Gehring, Münch, Civelek (?) han