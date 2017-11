Frohnlach fehlt Durchschlagskraft

FrohnlachDer VfL Frohnlach hat am Freitagabend den vorübergehenden Sprung ans rettende Ufer in der Landesliga Nordost verpasst und bleibt Vorletzter punktgleich mit dem Schlusslicht SpVgg Erlangen.



Der VfL verlor vor 220 Zuschauern im Willi-Schillig-Stadion das oberfränkische Duell gegen den SV Memmelsdorf mit 1:2 (1:1). Mit einem Sieg hätten die Frohnlacher den vorletzten Platz verlassen können. Zur Pause stand es durch Tore von Philipp Hörnes für Memmelsdorf (28.) und Sven Wieczorek (35.) 1:1. Gleich nach Wiederbeginn schoss Dominik Schütz die Gäste mit 2:1 in Front (46.). Trotz aller Bemühungen der Gastgeber blieb es beim 1:2.



VfL Frohnlach -

SV Memmelsdorf 1:2 (1:1)

Seit sieben Spielen hatte der SV Memmelsdorf nicht mehr verloren. Die Statistik sprach vor diesem Duell mit 10:3 Siegen bei vier Unentschieden deutlich für Frohnlach. Das Hinspiel hatte allerdings Memmelsdorf mit 2:0 gewonnen.



In Frohnlach hatte der SVM erst einmal gewonnen und das war mit 3:2 in der Bayernliga Nord am 23. Oktober 2013, also vor gut vier Jahren. Der VfL war zuletzt zweimal ungeschlagen geblieben, hatte eine Woche zuvor den ASV Veitsbronn-Siegelsdorf daheim mit 5:2 deutlich in die Schranken gewiesen.



Der VfL trat exakt mit der gleichen Startelf wie vor einer Woche an. Trainer Oliver Müller hatte keinen Grund, Wechsel vorzunehmen. Das Spiel verlief zunächst ohne große Höhepunkte. Die Gäste aus dem Bamberger Vorort hatten aber alles im Griff und mehr vom Spiel. Nach einem langen Ball von Markus Saal kam Philipp Hörnes an den Ball, legte die Kugel links an Keeper Philipp Pfister vorbei und schoss zum 1:0 für die Gäste ein (28.). Der Ausgleich für den VfL fiel etwas überraschend. Renè Knie hatte den Treffer eingeleitet und Sven Wieczorek konnte vollstrecken (38.). Der 1:1-Pausenstand war aus Sicht der Platzherren etwas glücklich.



Im zweiten Durchgang ging Memmelsdorf mit einem Blitztor erneut in Führung. Christopher Sowinski hatte geflankt und der VfL konnte die Situation nicht bereinigen. So konnte Tojun Ogunjimi den Ball zu Dominik Schütz passen, der aus 16 Metern per Flachschuss in die linke Ecke zum 2:1 erfolgreich war (46.). Frohnlach übernahm jetzt zwar das Kommando, fand aber kein Mittel die Abwehr des SVM auszuhebeln. Immer wieder flogen lange Bälle in die Hälfte der Gäste, aber es fehlte an der zündenden Idee, um das Blatt zu wenden. Vielmehr hatte Memmelsdorf die Beste aller Möglichkeiten, den Sack mit dem 3:1 zuzumachen. Aber Tobias Seifert scheiterte an Tormann Pfister (70.). So blieb es beim knappen, aber nicht unverdienten Gästesieg, der für den VfL einen erneuten Dämpfer bedeutete.



Stimmen zum Spiel

Rolf Vitzthum (Trainer SV Memmelsdorf): "In der ersten Halbzeit waren wir schon deutlich überlegen, aber wir haben daraus nicht viel machen können. Durch einen dummen Fehler haben wir uns den Ausgleich gefangen. Kurz nach der Pause ist uns dann die nochmalige Führung gelungen. Frohnlach hat dann viel probiert, aber zumeist mit weiten Bällen und konnte da nicht so viel Gefahr erzeugen. Daher ist der Sieg verdient."



Oliver Müller (Trainer VfL Frohnlach): "Die ersten 25 Minuten haben Memmelsdorf gehört. Sie waren besser im Spiel, waren griffiger und haben dann die Führung erzielt. In der zweiten Halbzeit hatten wir zwar mehr Spielanteile, aber Memmelsdorf war trotzdem gefährlicher. Und uns haben trotz der Überlegenheit die ganz klaren Chancen gefehlt und daher geht der Sieg auch so in Ordnung."





VfL Frohnlach - SV Memmelsdorf 1:2 (1:1)



VfL Frohnlach: Pfister - Teuchert, Lauerbach, Krüger, Weinreich (68. A. Schramm), Wieczorek (49. Werner), Knie (60. Rebhan), Autsch, Knie, Pflaum, Trawally



SV Memmelsdorf: Dörnbrack - Griebel, Hörnes, Schütz, Schwarm, Sowinski (75. Baumüller, 77. Seifert), Wernsdorfer, Weber (31. Ogunjimi), Koch, Hummel, Saal

Tore: 0:1 Hörnes (28.), 1:1 Wieczorek (35.), 1:2 Schütz (46.)

Schiedsrichter: Quirin Demlehner (Julbach-Kirchdorf)

Zuschauer: 220

Gelbe Karten: Wieczorek, Knie, Trawally, Teuchert/Schütz, Hörnes