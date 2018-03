Frankenderby ist Schlüsselspiel für HSC-Reserve

Während das Feld der 3. Handball-Liga Ost über viele Monate dicht gedrängt war, zeichnet sich langsam ab, welche Mannschaften bis zum letzten Spieltag zittern müssen. Fünf Teams haben im Tabellenkeller den Anschluss an das Mittelfeld verloren, darunter auch der HSC 2000 Coburg II. Drei dieser fünf Mannschaften steigen nach 30 Spieltagen aus der 3. Liga ab.



HSC 2000 Coburg II -

HSC Bad Neustadt

Die Mannschaft von Trainer Martin Röhrig steht deshalb am Sonntag (16 Uhr, HUK-Arena) unter starkem Druck, zumal es gegen den fränkischen Konkurrenten HSC Bad Neustadt geht, der punktgleich als Zwölfter knapp vor den Coburgern steht. Beide Teams haben aktuell nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell die SG Bruchköbel einnimmt.

Die Duelle der beiden fränkischen Vereine sind - egal ob früher mit der ersten Mannschaft oder nach dem Aufstieg in die 3.



Liga auch mit der HSC-Zweiten, seit jeher hart umkämpft. Ein Vorteil für die HSC-Reserve ist an diesem Wochenende, dass die Bundesliga-Mannschaft am Freitag und die A-Jugend am Samstag im Einsatz ist, so dass dem Coburger Trainerduo Martin Röhrig und Ronny Göhl wohl alle Spieler zur Verfügung stehen. Wer letztlich aus dem vorläufigen Aufgebot am Sonntag auf der Platte steht, entscheiden die Coburger Trainer kurzfristig. Unabhängig von der personellen Besetzung ist ein Heimerfolg nur möglich, wenn die junge Coburger Mannschaft konzentriert in die Begegnung geht und den Fokus über 60 Minuten behält.



Neuer Trainer bei Bad Neustadt

Im Hinspiel war dies nicht der Fall, denn nach der ersten Halbzeit (18:8 für Bad Neustadt) war die HSC-Niederlage bereits besiegelt. Erst im zweiten Abschnitt brachten die Coburger Spielmacher Maximilian Schmitt und den sprunggewaltigen Gary Hines etwas besser unter Kontrolle.



Mit Christoph Kolodziej hat Bad Neustadt seit Ende Januar einen neuen Coach auf der Bank. Als Landestrainer des Bayerischen Handball-Verbandes versteht Kolodziej sehr viel vom Handwerk. Für die Tätigkeit bei den Unterfranken wurde der erfahrene Übungsleiter vom Verband vorübergehend freigestellt. In Coburg möchte Kolodziej mit seiner Mannschaft nach dem 26:26-Unentschieden gegen Bruchköbel nun den Durchbruch schaffen. Das ist aber auch das Ziel des HSC, der sich als Gastgeber gute Chancen auf die zwei eminent wichtigen Punkte ausrechnet. Kellner und Co. hoffen im Derby auch auf eine größere Unterstützung der Fans als in den vergangenen Partien, als sich nur wenige Zuschauer im großen Oval der HUK-Arena "verlaufen" haben.





Das Aufgebot



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Robin Hennig; Marvin Munoz, Lukas Wucherpfennig, Nikola Franke, Lukas Dude, Nils Wendel, Benedikt Kellner, Patrick Pernet, Christopher Härtl, Jacob Knauer, Dominik Bühler,

Kenny Schramm, Niklas Knauer, Andreas Wolf

Trainer: Martin Röhrig und Ronny Göhl