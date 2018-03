Frankenderby hat für BBC Coburg Endspielcharakter

Nach der Auftaktniederlage in Karlsruhe hat das Play-down-Heimspiel gegen die TG s. Oliver Würzburg am Sonntag um 16 Uhr bereits finalen Charakter für den BBC Coburg. Nur ein Sieg im Frankenderby hält die Vestestädter im Rennen um den Klassenerhalt in der ProB Süd.

Die Enttäuschung saß am vergangenen Wochenende tief bei Derrick Taylor: Noch am Montag haderte der BBC-Cheftrainer mit der vermeidbaren, aber nicht unverdienten 73:77-Niederlage seiner Schützlinge beim Tabellenletzten KIT Karlsruhe. "Unter der Woche bereiten wir uns gezielt auf den Gegner vor, alle Spieler sind aufmerksam und schauen mich mit großen Augen an, nur um die Vorgaben dann umgehend wieder zu vergessen, wenn es ernst wird", konnte Taylor über einige Aussetzer seiner Mannen nur den kahlen Kopf schütteln.



Diese wiederkehrenden Konzentrationsmängel hält der ehemalige Klasse-Aufbauspieler für das zentrale Problem seiner Truppe: "Wir verteidigen 23 Sekunden auf hohem Niveau, dann schaltet einer ab und wir kassieren den Korb." Um den Fokus seiner Akteure konstanter hochzuhalten, will sich der Coach gemeinsam mit seinem Assistenten Johannes Wunder künftig von der Seitenlinie noch vehementer einbringen. Das wird beim dritten Frankenderby der Saison auch nötig sein, denn mit der Reserve des Erstligisten s. Oliver Würzburg kommt der nominell stärkste Play-down-Teilnehmer in die HUK-Arena.



Beim überzeugenden 88:69-Auftakterfolg gegen die "Zweite" des FC Bayern München am vergangenen Sonntag schickte der australische Trainer Liam Flynn eine Aufstellung ins Rennen, die durchaus auch eine Liga höher mithalten könnte. Der schnelle Aufbauspieler Miles Jackson-Cartwright gehört mit Fabelwerten von 18 Punkten und fast sieben Assists pro Begegnung zu den dominanten Akteuren in der Liga und durfte seine Qualität jüngst auch zweimal in der Bundesliga unter Beweis stellen. Ihm stehen mit US-Athlet Garrett Jackson (19,4 Punkte und 8,4 Rebounds pro Spiel) und dem Letten Karlis Apsitis (38 Prozent Dreierquote) variable Forwards zur Seite. Unter den Körben räumen die jungen Dejan Kovacevic (13,5 Punkte, 7,5 Rebounds) und Leon Kratzer (13,2 Punkte, 9,2 Rebounds), immerhin in der Vorsaison noch Spieler des Jahres in der ProA, auf. Zuletzt meldete sich noch Scharfschütze Julian Albus, der ebenfalls über Erstliga-Erfahrung verfügt, nach überstandener Verletzung wieder gesund.



Aufbau Molosciakas fällt aus

Alle Hände voll zu tun also für die Coburger, deren Zahl zu allem Überfluss stetig abnimmt. Neben den ohnehin verletzten Yasin Turan, Matthias Fichtner und Christoph Bauer fällt auch Aufbauspieler Eividas Molosciakas mit einer Nasenfraktur bis auf weiteres aus. Gerade auf den kleinen Positionen dünnt sich die Personaldecke mehr und mehr aus. Allerdings hinterließ der verbliebene Backcourt in Person von Byron Sanford und Kevin Eichelsdörfer in Baden einen starken Eindruck. "Ein getroffener Boxer ist oft am gefährlichsten", will Coach Taylor aus der Not eine Tugend machen und im Frankenderby mit dem Mute der Verzweiflung zurückschlagen. Dem Aufsteiger bleibt auch wenig anderes übrig, denn eine Pleite gegen Würzburg könnte bereits das Ende aller Träume vom Klassenerhalt bedeuten.