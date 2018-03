Flügelflitzer kommt aus Gummersbach zum HSC

Ein junges Flügel-Duo erwartet die Fans des HSC 2000 Coburg in der kommenden Saison auf der linken Seite. Neben dem 21-Jährigen Felix Sproß, der seit dieser Saison bei den Coburgern unter Vertrag steht, wird nächste Saison Max Jaeger vom VfL Gummersbach über die linke Außenbahn auf Torejagd für die Schwarz-Gelben gehen. Der 1997 geborene Flügelflitzer wurde in der Jugendakademie des VfL Gummersbach ausgebildet und dort bereits zur Saison 2016/2017 im Alter von 19 Jahren im Bundesliga-Kader eingesetzt. In der laufenden Saison konnte er weitere Erstliga-Erfahrung sammeln, wie beispielsweise im Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt.



Der 21-Jährige Max Jaeger freut sich bereits jetzt auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und Herausforderung in der 2. Bundesliga. Ich bin mir sicher, dass es ein sehr wertvoller, nächster Schritt für meine weitere Entwicklung als Sportler aber auch als Persönlichkeit sein wird. Es ist nicht leicht die Heimat inklusive dem VfL Gummersbach zu verlassen, doch in Coburg hat man sich sehr wertschätzend um mich bemüht und es wurde mir von Anfang an der Eindruck vermittelt, dass man hier einen Plan und entsprechende Ziele hat. Zusätzlich habe ich bislang nur Gutes über den HSC und Trainer Jan Gorr gehört und man hat mir eine gute sportliche Perspektive aufgezeigt. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, bei der ich mit möglichst vielen Spielanteilen am Erfolg des HSC Coburg tatkräftig mitwirken will."



Max Jaeger bringt dabei eine Menge an Talent mit, dass es aus Sicht von Trainer Jan Gorr in Coburg weiterzuentwickeln gilt: "Max ist ein spannender junger Spieler, in dem noch viel Potenzial schlummert. Neben dem hohen Talentfaktor bringt Max auch die Anlage mit, auf der Halbposition decken zu können. Unter anderem an diesen Dingen werden wir intensiv weiterarbeiten und damit die Voraussetzungen für eine ähnlich positive Entwicklung schaffen, wie es uns bereits bei Lukas Wucherpfennig, Felix Sproß oder Benedikt Kellner gelungen ist."



Steffen Ramer freut sich über die Verpflichtung eines weiteren jungen Spielers: "Mit Max haben wir einen jungen, deutschen Spieler von unserem Konzept in Coburg überzeugt, haben ihm dabei auch seine persönliche Perspektive aufgezeigt. Für die Fortsetzung seines Studiums in Coburg setzen wir uns gerade ein, so dass er ab der kommenden Runde schnell in unser Team finden kann und zusammen mit Felix Sproß auf Links Außen für Wirbel und Torgefahr sorgen kann."