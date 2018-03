Felix Streng gibt im Paradies Gas

Die Zeit scheint im Moment zu rasen, was ja zu Felix Streng ganz gut passt. Ihm kann es schließlich meistens nicht schnell genug gehen, denn er ist Sprinter und Weitspringer. Der in La Paz (Bolivien) geborene und in Coburg aufgewachsene paralympische Leichtathlet, der für den TSV Bayer Leverkusen startet, hat das verlorene Jahr 2017 ohne großen Wettkampf längst abgehakt.



Der Blick geht inzwischen nur nach vorne. Dabei ist die Hallensaison auch schon wieder vorbei - und durchaus als Mutmacher geeignet. Ein neuer nationaler Rekord über 60 Meter (7,15 Sekunden) und die Weitsprung-Steigerung auf 7,41 Meter konnten sich sehen lassen. Sehen lassen konnten sich jetzt auch die Bedingungen im Trainingslager auf Lanzarote.



Als die Athleten im "Schleiferparadies" ankamen, der in Wirklichkeit "Club La Santa" heißt und optimale Arbeitsbedingungen bietet, war das Wetter eher durchwachsen. Also ging es zur ersten Einheit in den Kraftraum - eine echte "Freude" für jeden Sportler. Plötzlich klarte es aber auf und es ging im Eiltempo auf die Bahn. "Wir sind sofort raus", erzählt Felix Streng. Fortan passten die Farben oben und unten wie gewohnt ganz gut zusammen: blauer Himmel, blaue Laufbahn. "Wir haben viel an den Grundlagen gearbeitet", sagt Streng, "es war ein tolles Gefühl, richtig Gas geben zu können."



Die anderthalb Wochen auf der Ferieninsel waren alles andere als ein Erholungsurlaub und die Tage gut ausgefüllt.Weil viele Rädchen ineinandergriffen, kehrte der 23-Jährige mit einem guten Gefühl nach Hause zurück. "Ich fühle mich super", sagt Streng.



Geduld ist gefragt

Gemeinsam mit seinem Trainer Hans-Jörg Thomaskamp ist er gerade dabei, die nächsten Schritte festzulegen und dann den richtigen Termin für den perfekten Einstieg in die Freiluftsaison zu finden. Das wird noch einige Wochen dauern und erfordert ein wenig Geduld.



Dafür scheinen die Leichtathleten wenigstens (kurzfristig) den Frühling auf Lanzarote mit nach Deutschland gebracht zu haben. Draußen auf dem Trainingsgelände vom TSV Bayer Leverkusen geht die Zeit bestimmt auch rasend schnell vorbei.