FC Coburg will hohes Tempo vorlegen

Der zu Hause noch unbesiegte FC Coburg (2./43 Punkte) will seinen Heimnimbus am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Wiesenstraße gegen die SpVgg Ebing (9./24 Punkte) wahren. Seine gute Form aus dem Spätherbst will der TSV Mönchröden ins Jahr 2018 transportieren. Die Hüttl-Elf empfängt am Samstag um 14.30 Uhr den Tabellen-10. SpVgg Lettenreuth. Die Partie zwischen Bosporus Coburg und dem TSV Meeder wurde witterungsbedingt abgesagt.



FC Coburg - SpVgg Ebing

"Es ist uns gelungen, unser Programm in der Winterpause voll durchzuziehen. Die Vorbereitungsspiele, allen voran der 3:0-Sieg über den Landesligisten SV Friesen, brachten uns wertvolle Erkenntnisse", blickt FCC-Coach Matthias Christl voller Zuversicht auf die verbleibenden zehn Begegnungen. Trotzdem warnt er davor, die Gäste nur an ihrer bislang mäßigen Ausbeute zu messen. "Ebing musste in der Vorrunde mit Abwehrchef Johannes Landgraf und Topstürmer Jan Dippold seine wichtigsten Akteure ersetzen, die inzwischen wieder fit sind." In der Hinrunde lieferte der FCC in Ebing seine vielleicht beste Auswärtsleistung ab und gewann überzeugend mit 4:0.

Mit Gökhan Sener, der weiterhin an einer Knöchelverletzung laboriert, Daniel Alles, der verhindert ist und dem angeschlagenen Luis Heinze muss Coburg auf drei Akteure verzichten. Neu im Aufgebot steht mit Ertan Sener ein Routinier, der in der vergangenen Serie in Diensten des SV Bosporus Coburg stand, dann aber aus beruflichen Gründen eine halbjährige Pause einlegen musste. "Wir wollen ein hohes Tempo vorlegen, den Ball laufen lassen und über die gesamte Breite des Spielfeldes Druck aufbauen", lautet Christls Marschroute. Mit Heiner Dumpert, der als Spieler unter anderem in Diensten des VfL Frohnlach stand und später Mönchröden coachte, haben die Gäste einen Trainer, der es versteht, sein Team taktisch gut einzustellen und heißzumachen.



FC Coburg: Churilov/ Shabestari - Kimmel, Schmidt, E. Sener, Teuchert, E. Heinze, Scheler, A. Guhling, Carl, Dilauro, S. Sener, Schiebel, Mosert, Sam. Es fehlen: G. Sener, Alles, L. Heinze.



TSV Mönchröden -

SpVgg Lettenreuth

Der TSV Mönchröden trägt sein erstes Punktspiel am Samstag um 14.30 Uhr auf dem städtischen Kunstrasenplatz in Oeslau aus. Der Aufsteiger aus Lettenreuth gewann zuletzt sein Nachholspiel gegen DJK Bamberg II und liegt bei gleicher Spielanzahl mit Platz 10 nur zwei Punkte hinter den "Mönchen". Trainer Florian Eberth übernahm die SpVgg am 4. Spieltag und schaffte es besonders durch die Heimstärke (19 Punkte) den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. Zu beachten ist auch, dass Lettenreuth mit Daniel Fischer (15 Treffer) einen der besten Torjäger der Liga im Kader hat. Er war es auch, der im Hinspiel in der Nachspielzeit für das 3:3 sorgte. Mönchröden verbesserte sich im Spätherbst mit 17 Zählern aus sieben Spielen auf Rang 8. Doch der TSV darf sich nicht zu sicher fühlen, denn hinter den "Mönchen" liegen Mannschaften, die noch zwei bzw. drei Nachholspiele haben. Trainer Thomas Hüttl ist mit der Vorbereitung zufrieden und kann personell fast aus dem Vollen schöpfen.



TSV Mönchröden: Knoch/Wegener - Schmidt, Kirtay, Wicht, K. Greiner, Köhn, Engelhardt, Späth, Treubel, Ehrlich, Malaj, Puff, R.Greiner, Giller, Werner, Müller. Es fehlen: Stammberger (verletzt), Ko. Müller (verhindert), Bornitzky (Res.).