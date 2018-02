Ex-Coburger dominiert in Weidach

Ein ehemaliger Athlet des TV 48 Coburg hat die erste Auflage des Intersport-Wohlleben-Winterlaufs in Weidach bestimmt. Christian Oppel, der mittlerweile für den TSV Penzberg startet, entschied den Hauptlauf über 9,6 Kilometer klar für sich. Bei guten Laufbedingungen waren knapp 150 Läufer bei drei Rennen am Start. Die Triathlonabteilung des TV 48 Coburg unter der Leitung von Stefan Oester organisierte die Veranstaltung vorbildlich.



Beim Hauptlauf ging es fünf Runden quer durch Weidach. Bis zur vierten Runde hatte Oppel mit Christian Gründel (TSV Staffelstein), Michael Kalb (Intersport Wohlleben) und den beiden Läufern des TV 48 Coburg, Martin Militzke und Alexander Finsel, noch Konkurrenten im Nacken, dann setzte er sich allerdings ab und gewann den Lauf in 32:35 Minuten. "Da ich derzeit kein komplettes Training absolvieren kann, war ich echt überrascht, dass ich, ohne mich voll auslaufen zu müssen, dieses Rennen so klar gewinnen konnte", sagte Oppel nach dem Rennen. Mit 32:59 Minuten war Christian Gründel zumindest noch in Sichtweite. Dritter wurde der Triathlet Michael Kalb in 33:18 Minuten.



Der Sieger der Klasse M30, Martin Militzke, belegte in 33:26 Minuten den vierten Platz im Gesamteinlauf, vor Alexander Finsel, der die M40 in 33:34 Minuten gewann. In der M50 triumphierte Frank Elsner vom SV Bergdorf/Höhn (Team Land Rover, Gesamt-14.). Alfons Meixner (TSV Staffelstein) verwies in der M60 Siegfried Scheiffele (Höhn) auf Platz 2. Die Gesamtwertung bei den Frauen ging an Christine Schrenker vom TV 48, die der Klasse W50 angehört. In guten 44:33 Minuten ließ sie Petra Kurpanek (Siegerin der W40) vom TSV Staffelstein hinter sich. Auch die Siegerin der W60, Christel Lendner vom Run-and-Bike-Team, hatte in ihrer Klasse einen satten Vorsprung.



Den Auftakt der Laufveranstaltung machte der Nachwuchs über 1600 Meter. Diesen Lauf gewann Hendrik Herrmann vom TSV Mönchröden in 6:26 Minuten. Die wertvollste Leistung zeigte hier aber das Bad Staffelsteiner Talent Noah Möller. Obwohl er vier Jahre jünger als Herrmann ist, kam er nur drei Sekunden später ins Ziel. Als schnellstes Mädchen landete Cecil Kümpel auf Platz 4, dahinter folgte Katrin Schäfer (beide TSV Mönchröden). Klassensiege holten sich außerdem Anton Kasimir Schulze (TV 48 Coburg), Angelina Steblau (TSV Mönchröden) und Lena Kurpanik (TSV Staffelstein). Die Mittelstrecke über 4600 Meter stand ganz im Zeichen des TV 48 Coburg.



Bei den Männern ließ sich Alexander Bauer, ein M40-Läufer, den Sieg in 16:47 Minuten nicht nehmen. Bei den Frauen siegte Vera Bauer (TV 48 Coburg), hatte mit 20:23 Minuten nur elf Sekunden Vorsprung vor Cecil Kümpel, die kurz zuvor schon den Nachwuchslauf über 1600 Meter gewann. Stark präsentierten sich auch die Geschwister Matyas und Miklos Kalocsai vom Gastgeber, die die MU18 und MU16 als Gesamtdritter bzw. Vierter überlegen für sich entschieden.