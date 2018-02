Eine gute Hälfte reicht BBC Coburg nicht

Der zuletzt so heimstarke BBC Coburg musste sich am Sonntagnachmittag der 2. Mannschaft des FC Bayern München geschlagen geben. Mit nun 5 Siegen und 14 Niederlagen wird es für der Klassenerhalt in der ProB Süd kein leichtes Unterfangen für die Vestestädter.



BBC Coburg -

FC Bayern II 72:80 (35:26)

Der BBC setzte die von Trainer Derrick Taylor ausgegebene Marschroute, den Ball ob der Größenvorteile auf der Centerposition konsequent in die Zone zu bewegen, zunächst gut um. Die Coburger kamen wiederholt zu leichten Punkten am Brett oder Offensivrebounds durch Max von der Wippel und Daniel Stawowski. Als Jordan Burris von der Dreierlinie einen 9:0-Zwischenspurt zum 17:8 krönte, sah sich Gästetrainer Oliver Kostic zu einer lautstarken Ansprache gezwungen.



In der Folge legten die Bayern-Youngster ihre Anfangsnervosität ab und kamen vor allem durch das bosnische Guard-Talent Amar Gegic Punkt um Punkt heran. Begünstigt wurde die Münchner Aufholjagd von zahlreichen Coburger Ballverlusten. Insgesamt neunmal passten die Vestestädter in der ersten Halbzeit nicht angemessen aufs Spielgerät auf, am Ende standen 19 Turnover zu Buche. Als FCB-Forward Jannick Jebens von außen zum 23:22 traf, richtete Derrick Taylor nun seinerseits das Wort an seine Schützlinge und beruhigte die Reihen zumindest vorübergehend. Eividas Molosciakas besorgte mit einer energischen Penetration den 35:26-Pausenstand.



In der Umkleide muss man den Coburgern allerdings Schlafmittel in den Pausentee geschüttet haben. Anders lässt sich ihre Vorstellung in den zweiten 20 Minuten kaum erklären. Von Anfang an überließ man den "Jungbayern" quasi kampflos die Initiative und baute so eine Mannschaft konsequent wieder auf, die eigentlich mit sich selbst beschäftigt war. FCB-Toptalent Karim Jallow, der in der ersten Hälfte nicht einen einzigen Punkt erzielt hatte, zog jetzt mächtig auf und drehte mit 22 Zählern in Halbzeit zwei die Begegnung fast im Alleingang.



Aufseiten des BBC dagegen wurde die Verantwortung in dieser prekären Lage von Spieler zu Spieler weitergeschoben. Jordan Burris versuchte vergeblich das Glück zu erzwingen, der Rest tauchte unter.

Kein Aufbauspieler vermochte das Coburger Aufbauspiel einigermaßen zu ordnen. Die Center, zu Beginn noch das Erfolgsgeheimnis, bekamen jetzt kaum noch ein brauchbares Zuspiel und blieben ansonsten passiv. Spätestens als der starke Gegic an der Freiwurflinie auf 69:78 stellte, war dem enttäuschten Publikum klar, dass die Lederhosen an diesem Nachmittag anbleiben.





Die Statistik:



BBC Coburg: Burris (20 Punkte, 3 Dreier, 10 Rebounds), Stawowski (9), Wolf (8, 2 Dreier), Molosciakas, Walde (je 8), von der Wippel, Turan (je 6), Sanford (5, 1), Eichelsdörfer (2), Alexis (0), Bauer, Özdil (je n.e.)

Beste Werfer München: Jallow, Gegic, Ogunsipe (je 22)