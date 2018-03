Ebersdorf fertigt Ahorn zweistellig ab

Der SC Sylvia Ebersdorf kommt langsam, aber sicher ins Rollen. Nach einem wackeligen Saisonstart ließen die Mannen von Trainer Dieter Kurth beim 10:0-Heimerfolg gegen die Spvg Ahorn so richtig die Muskeln spielen.

Für die Ahorner, die in der vergangenen Saison noch im gesicherten Mittelfeld landeten, schaut es in dieser Spielzeit bislang düster aus. Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 3:22 rangiert die Spvg ganz unten. Ebenso punktlos ist auch noch die Reserve des FC Coburg, die beim Tabellenführer VfL Einberg mit 1:3 unterlag. Ein Punkt hinter Einberg rangieren Ebersdorf, der SV Ketschendorf (3:0 gegen Neustadt-Wildenheid) und der TSV Pfarrweisach (3:1 gegen Staffelstein). Überraschend, zumindest in der Höhe, war der 7:1-Sieg des TSV Bad Rodach in Heilgersdorf. Ein Last-Minute-Remis hat sich TSVfB Krecktal beim TV Ebern erkämpft.



Sylvianer kennen kein Pardon

SC Sylvia Ebersdorf -

Spvg Ahorn 10:0 (5:0)

Die Gastgeber aus Ebersdorf zeigten bereits in den ersten Minuten, wo die Reise hingehen soll. In der 13. Minute wurde Robert Aßmus am rechten Strafraumeck gefoult. Den fälligen Freistoß verwandelte Tobias Dalke zur Führung. Sylvia legte sofort nach und erzielte nach einem langen Ball von Cemal Amet auf Paul Scheller in der 17. Minute das 2:0.

Nur drei Minuten später schnappte sich Paul Scheller den Ball in der eigenen Hälfte, lief über das komplette Feld, und schickte Bastian Pöche mit einem Steilpass in die Tiefe. Dieser blieb im Abschluss nervenstark und erhöhte auf 3:0. Nur eine Minute später der nächste Treffer. Ein, als "Flanke getarnter", Torschuss von Paul Scheller senkte sich über den Ahorner Keeper Benjamin Franz in die Maschen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff dem Halbzeitpfiff gelang Cemal Amet mit einem Weitschuss das 5:0.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schaltete die Heimelf einen Gang zurück, ohne große Chancen der Gäste zuzulassen. In der 67. Minute schwächte sich Ahorn durch eine Gelb-Rote Karte für Marcel Stegner selbst. Nach 69 Minuten erhöhte Tayfun Peker nach einem Abpraller mit dem Kopf auf 6:0. In der 70. Minute hatten die Gäste aus Ahorn die Chance auf einen Ehrentreffer, doch Sylvia-Torwart Christoph Carl hatte was dagegen und klärte im Eins-gegen-Eins souverän.

Dann folgte ein Sylvia-Dreierpack innerhalb von drei Minuten. Paul Scheller erzielte nach einem selbst erkämpften Ball das 7:0 (79.). Eine Minute später gelang Tayfun Peker nach einem Doppelpass mit dem agilen Fabian Zapf der nächste Treffer. In der 81. Minute legte Peker dann für Paul Scheller vor, der sein viertes Tor machte. Den Schlusspunkt zum 10:0 setzte schließlich Patrick Heidenreich nach einer Ecke. esch



Ketschendorf ohne Mühe

SV Ketschendorf -

TBVfL Neustadt-Wil. 3:0 (2:0)

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Teams auf dem Buchberg vor rund 100 Zuschauern erst einmal ab und versuchten, ihr Spiel zu finden. Neustadt war lediglich aus der Distanz gefährlich, Ketschendorf dagegen versuchte es mit Passkombinationen.

Und so kam es auch zur Führung für die Heimelf nach 19 Minuten. Nach einem Ballverlust der Gäste schaltete die Buchberg-Elf schnell um. Einen Doppelpass von Patrick Schuberth und Philipp Bauer schloss der Spielertrainer Schuberth zur verdienten Führung ab. Nur wenig später war es erneut Bauer, der über links scharf in die Mitte passte und den gut eingelaufenen Silvio Siegel fand, der auf 2:0 erhöhte. Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel.

Nach der Pause suchte Ketschendorf die Entscheidung. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld war es Tolga Jungkunz, der am schnellsten reagierte und das Leder zur 3:0-Führung in die Maschen schoss. Das Spiel war damit gelaufen. Die Hausherren hätten noch erhöhen können, gingen aber mit ihren Chancen zu leichtfertig um. psc



Kevin Skiba schnürt Dreierpack

VfB Einberg -

FC Coburg II 3:1 (1:0)

Beide Mannschaften spielten zu Beginn abwartend und die 150 Zuschauer bekamen ein Spiel ohne viele Höhepunkte zu sehen. Einer der ersten gut herausgespielten Angriffe des VfB führte dann auch zur Führung. Nach schöner Vorarbeit von Philipp Friedrich und YannikWeyhersmüller war es Kevin Skiba, der den Ball zum 1:0 einschoss (32.). Danach hatte Einberg das Spiel deutlich besser im Griff und ging mit der Führung in die Pause.

Die Rothosen aus Einberg kamen wacher aus der Kabine und drückten auf das nächste Tor. Diese ließ dann auch nicht allzu lange auf sich warten. Nach einer guten Freistoßflanke von Heß war es erneut Kevin Skiba, der den Ball wuchtig mit dem Kopf versenkte (50.). Die Gäste versuchten zwar den Anschlusstreffer zu erzielen, doch der VfB spielte in dieser Phase souverän. Die Entscheidung war wiederum Kevin Skiba in der 71. Minute vorenthalten, als er einen Lattenkopfball seines Bruders Luca zum 3:0 abstaubte. Der FCC II hatte dann noch vereinzelte Chancen, aber außer dem 1:3-Ehrentreffer durch Schoder sprang nichts Zählbares mehr heraus. cze



Locals verpassen zweites Tor

Coburg Locals -

TSG Niederfüllbach 1:1 (1:1)

Ein insgesamt gerechtes Unentschieden. Die erste Hälfte gehörte den Gastgebern, die folgerichtig in der 37. Minute durch Dominik Wank in Führung gegangen sind. Nur sechs Minuten später gleich Sebastian Pirsch mit einem Strafstoß für Niederfüllbach aus. Auch wenn die Locals in der zweiten Hälfte auf ein zweites Tor drängten, blieb es am Ende beim Unentschieden. In der Schlussphase mussten Eugen Wandrai (Locals) und Cosmin Enuta (Niederfüllbach) mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen. aju



Krisenstimmung in Heilgersdorf

SV Heilgersdorf -

TSV Bad Rodach 1:7 (1:4)

Nach den ersten beiden erfolgreichen Partien ist aktuell Krisenstimmung beim SVH. Dabei begann die Partie sehr gut für den Gastgeber, der in der 7. Minute durch einen Fernschuss von Deschner in Führung ging. Doch in der 10. Minute glichen die Gäste per Kopfball durch Altun aus, zwei Minuten später, nutzte Wachs einen groben Stellungsfehler zum 1:2. Danach verletzte sich Torwart Rossbach und musste gegen einen Feldspieler ausgewechselt werden. Hermann (38.) und Alun (40.) nutzten dies zum 1:4, dann gab es eine Rote Karte für Seifert.

Auch in der zweiten Halbzeit gab es kaum ein Aufbäumen der Gastgeber, die durch Koropecki (73.), Engelhardt (75.) und Thiem (80.) drei weitere Treffer kassierten. di



Schneidawind sichert Dreier

TSV Pfarrweisach -

TSV Staffelstein 3:1 (1:0)

In der Anfangsphase tat sich nicht allzu viel vor beiden Gehäusen, ehe die Gastgeber die Initiative ergriffen und mehr Druck entwickelten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, nachdem die Partie nach einem Gewitterregen unterbrochen worden war, fiel die Hausherrenführung durch Daniel Schneidawind per Strafstoß.

Sieben Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Sebastian Pecht auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Daniel Schneidawind 20 Minuten vor dem Abpfiff war der Dreier der Hausherren unter Dach und Fach, auch wenn die Gäste in der 75. Minute durch Schunke verkürzten. di



Frühes Tor ebnet SVG den Weg

SV Großgarnstadt -

DJK Lichtenfels 1:0 (1:0)

Der SV Großgarnstadt hatte vor 130 Zuschauern einen Start nach Maß: Christian Carl köpfte in der 7. Minute nach einem Eckball von Sebastian Knoch zum 1:0 ein. In der Folge versäumten es die Hausherren, die Führung auszubauen, da mehrmals unkonzentriert vor dem Tor agiert wurde. Die Gäste hatten in der 25. Minute die erste Chance, jedoch scheiterte ein Angreifer alleine vor dem Gehäuse an Torhüter Michael Schmidt. In der zweiten Hälfte das identische Bild: Die Gäste versuchten aus einer sicheren Abwehr zu kontern, Großgarnstadt tat sich schwer, Chancen herauszuspielen. Die große Chance zur Vorentscheidung verpassten Knoch und Dominick Heghedus, als sie nacheinander am gut reagierenden Keeper scheiterten. Die große Chance zum Ausgleich verpasste Lichtenfels in der 80. Minute, als ein Stürmer alleine vor dem Tor verzog. Drei Minuten später hatten die Gastgeber noch einmal eine große Chance, aber Knoch traf mit einem Kopfstoß nur die Latte und so blieb es beim verdienten Heimsieg. mc



Ausgleich in der Nachspielzeit

TV Ebern -

TSVfB Krecktal 2:2 (1:0)

Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Der Aufsteiger war der erwartet unbequeme Gegner, der den Platzherren alles abverlangte. So hatten beide Teams bereits vor dem Wechsel gute Möglichkeiten zu Toren, doch gelang lediglich Andre Wetz für die "Turner" eines in der 22. Minute. Drei Minuten später traf der Krecktaler Patrick Paul mit einem herrlichen Freistoß nur den Pfosten.

Auch nach Wiederbeginn wogte das Geschehen hin und her. In der 74. Minute fiel das 2:0 durch David Kraft, doch schon in der 75. Minute verkürzte Tranziska. In der Nachspielzeit fiel dann der etwas glückliche, jedoch auch nicht unverdiente Ausgleich für die Krecktaler per Strafstoß von Paul. di