Doppeltitel für Coburger Duo

Die Motorsport-Saison 2017 ist abgeschlossen und der AMC Coburg im ADAC ist wieder - wie schon in den Jahren zuvor - mit Titelträgern und Top-Ten-Platzierungen in fast allen Sparten ganz vorne mit dabei.



Einen doppelten Titelgewinn holte sich das Team Dieter Strunz und André Wittmann, das nicht nur die Orientierungs-Meisterschaft im Regionalpokal Oberfranken (RPO) gewann, sondern zusätzlich auch noch den Titel in der Profi-Wertung des Nordost-Oberfranken-Pokals (NOO). Überhaupt scheint der Orientierungssport neben dem Rallyesport aktuell das Hauptbetätigungsfeld der Coburger Motorsportler zu sein, denn schließlich sind es diese Sparten, in der sie in den verschiedenen Meisterschaften und Pokalserien auch die meisten und besten Platzierungen erzielten.



Im Regionalpokal Oberfranken knüpft Patrik Dinkel an die Erfolge seines großen Bruders im Rallyesport an. Er platzierte sich in seiner ersten Saison gleich auf Rang 5 - knapp hinter den Podestplätzen. André Apel kam auf Platz 24, Tobias Robertz auf 28, André Wittmann und Francesco Gertloff folgen auf den Rängen 40 und 41. Unter den Top 100 befinden sich außerdem noch Martin Villrock (66), Ralf Hillmann und Hans-Peter Wollner (71), Julia Schneider (84), Sandro Apel (85) und Marcel Dinkel (100).



Im RPO-Orientierungssport holten sich Dieter Strunz und André Wittmann verdient den Meistertitel, gefolgt von Andi Fleischmann auf Platz 5, Volker Honold auf Platz 11 und Manfred Metzner auf Platz 13. Unter den insgesamt 62 klassierten Teilnehmern sind noch Martin Pietschmann (16), Andreas Vießmann (19), Udo Fischer (24), Wolfgang Hübner (25), Julia Schneider (34), Markus Furkert (35) und Rene Liebschner (41) zu finden.



Kart-Nachwuchs fährt oben mit

Das Vater-Sohn-Duo Arnfried und Stefan Bätz platzierte sich im RPO-Slalom auf den Plätzen 10 (Stefan) und 14 (Arnfried). Thomas Gürtler kam auf Platz 35, Oliver Tench auf Rang 39 und Andi Fleischmann auf Platz 86. Im RPO-Cross-Slalom belegte Matthias Bätz den sechsten Platz, gefolgt von Michael Schwanert auf Platz 11, Marcel Dinkel (26) und Udo Fischer (28). Und auch im RPO-Nachwuchs-Motorsport bei den Jugendkart-Piloten ist der AMC Coburg vertreten: in der Klasse 1 der Acht- und Neunjährigen belegt Felix Schneider Platz 14, in der Klasse 2 der Zehn- und Elfjährigen fuhr sich Fynn Gürtler bis auf Platz 4 ganz nahe an das Siegertreppchen heran, gefolgt von Marvin Seifert auf Platz 9. Einen achten Platz belegte auch Sandra Fritsch in der Altersklasse 5 der 15- bis 18-Jährigen.



Die Bezirksmeisterschaft Oberfranken des Bayerischen Motorsport-Verbandes (BMV) ehrt nicht nur jugendliche, sondern auch ältere Motorsportler, vornehmlich solche, die sich auf historischen Fahrzeugen bewegen. So holte sich der für den MSC Coburg startende Horst Leineweber den Titel in der Sparte der historischen Motorräder. Sein Vereinskamerad Helmut Duwe kam mit seinem schwedischen Volvo auf Rang 3 bei den historischen Automobilen.



In der BMV-Rallyesparte schaffte es Patrik Dinkel in der getrennten Fahrerwertung mit Gesamtrang 3 sogar auf das Siegertreppchen. André Apel, André Wittmann, Francesco Gertloff und Andreas Fink (vom MSC Coburg) belegten hintereinander die Plätze 7 bis 10. Auf Platz 16 findet sich Ralf Hillmann ein. Bei den Beifahrern eroberte Tobias Robertz Platz 6, Ramona Kees (vom MSC Coburg) wurde Elfte. Auf die weiteren Plätze kamen Alexandra Baumann (17), Hans-Peter Wollner (18), Martin Villrock (20), Monique Voigt (21), Julia Schneider (24) und Erik Schneider (25).



AMC Coburg siegt als Mannschaft

Im BMV-Orientierungssport gab es durch Andi Fleischmann und André Wittmann zwei Vizemeistertitel und weitere vordere Platzierungen: Bei den Fahrern rangieren Dieter Strunz auf Platz 3, Volker Honold auf Platz 8 und Martin Pietschmann auf Platz 10. Udo Fischer belegt Platz 16, Julia Schneider Rang 17 und Rene Liebschner Platz 23. In der Beifahrerwertung liegen Michael Metzner auf Platz 7, Wolfgang Hübner auf 8 , Andreas Vießmann auf 9 und Dominik Zosig auf Platz 10. Erik Schneider erreichte Platz 17, Markus Furkert Platz 22, Stefan Schneider Rang 23 und Volker Honold Platz 27.

In der BMV-Cross-Slalom-Meisterschaft holte sich Matthias Bätz den Vizetitel, gefolgt von Michael Schwanert auf Platz 9, Udo Fischer auf Platz 20 und Marcel Dinkel auf Platz 21.



In der BMV-Slalom-Wertung auf Asphalt platzierten sich Arnfried und Stefan Bätz auf den Rängen 4 und 8. Thomas Gürtler erreichte Platz 21, Oliver Tench Platz 26 und Ingo Ernst (vom MSC Coburg) Platz 35.



In der Rookie-Wertung (Einsteiger) gewann der für den MSC Coburg startende Nico Grams die Vizemeisterschaft. Und auch im BMV-Nachwuchssport ist der AMC Coburg vertreten, und zwar mit Fynn Gürtler und Marvin Seifert und den Plätzen 3 und 5 in der Altersklasse 2 der zehn-

und elfjährigen Starter.



Im Nordost-Oberfranken-Pokal (NOO) schaffte es Patrik Dinkel in der Rallye-Wertung auf Platz 6. André Wittmann belegte Platz 21, André Apel und Beifahrer Tobias Robertz kamen auf Platz 22. Ralf Hillmann und Hans-Peter Wollner belegten Platz 27 sowie Erik und Julia Schneider die Plätze 34 und 35. In der Profiwertung des Orientierungssports schafften Dieter Strunz und André Wittmann ihren zweiten Meistertitel vor Erik Schneider (18), Julia Schneider (22) und Rene Liebschner (24). Bei den Anfängern sicherte sich Andi Fleischmann den Vizetitel vor Volker Honold auf Platz 4, Michael Metzner (5), Martin Pietschmann (6) und Andreas Vießmann (7). Die weiteren Plätze belegten Wolfgang Hübner (9), Dominik Zosig (10), Udo Fischer (11) und Markus Furkert (12).



Darüber hinaus gewann die Mannschaft des AMC Coburg die Mannschaftswertung. Und auch im Cross-Slalom waren Coburger Motorsportler vorne mit dabei, auch wenn Matthias Bätz mit Rang 4 das Siegertreppchen knapp verpasste. Hinter ihm platzierten sich Michael Schwanert auf Platz 13, Marcel Dinkel auf Rang 26 und Udo Fischer auf Platz 28.



Im Automobil-Slalom platzierten sich Arnfried und Stefan Bätz auf den Rängen 20 und 21, Thomas Gürtler wurde 34. und Oliver Tench 50.