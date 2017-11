1 / 1

"Flügelflitzer" Fabian Carl (links) möchte auf dem Kunstrasen in Coburg Akzente setzen. Gegen den TSV Meeder (Spielszene mit Gästespieler Leon Pietsch) hat das bereits gut geklappt. Heute (Samstag) geht es ab 16 Uhr gegen den SV Würgau, anschließend um 16 Uhr spielen die Ligakonkurrenten SV Bosporus Coburg und Spvg Lettenreuth in der Wiesenstraße gegeneinander, weil der Rasenplatz am Hinteren Floßanger nicht bespielbar ist. Ein langer Samstagnachmittag also für die Coburger Bezirksligafreunde. Foto: Hartmut Guhling