Die Zukunft des Fußballs zu Gast in Coburg

Harte Konkurrenz





Coburger wollen überraschen





Turniere im Überblick







U13-Teams (Samstag, ab 9 Uhr)

U15-Teams (Sonntag, ab 9 Uhr)

Eintritt

Freikarten

Der Blick in die Zukunft gelingt regelmäßig nur in Märchen oder Science-Fiction, nicht aber im wirklichen Leben. Doch für Fußballfreunde kann er am bevorstehenden Wochenende Realität werden.Dann kommen die Kicker-Talente in die HUK-Arena, die schon in wenigen Jahren das Geschehen in den großen Fußballarenen der Republik mitbestimmen könnten. Der FC Coburg lädt zum dritten VR-Bank-Junior-Soccer-Cup der U13- und U15-Teams mit dem Bundesliganachwuchs aus allen Teilen Deutschlands.Welchen Stellenwert die von den FCC-Verantwortlichen um den stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Alexander Pietsch organisierte Veranstaltung schon in ihrem dritten Jahr bei den Bundesligisten genießt, belegen die Teilnehmerfelder. Unter anderem sind dabei: der HSV, Werder Bremen, der 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Hertha BSC Berlin, FC Augsburg, TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart. Damit schicken mehr als die Hälfte der aktuellen Erstligisten ihre Juniorenmannschaften nach Coburg, um sich mit den Besten ihrer Jahrgänge zu messen."So viel fußballerische Qualität auf engstem Raum gibt es in den Jahrgängen 2003 und 2005 sonst nirgends zu sehen", ist sich Mitorganisator Alexander Pietsch sicher. Mit dem Turnierwochenende wollen die Vestekicker der Region etwas ganz Besonderes bieten: "Wir haben es uns als dem Nachwuchsleistungszentrum für den Raum Coburg, Kronach und Lichtenfels zur Aufgabe gemacht, den vielen fußballbegeisterten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die deutschen Top-Nachwuchsspieler hautnah zu präsentieren und zu zeigen, welche tollen Fußballer landesweit heranreifen", sagt Pietsch.Wer in den letzten beiden Jahren die Junior-Soccer-Cups live verfolgt hat, weiß, dass dieser Anspruch erfüllt wird, und dürfte angesichts der Dynamik, technischen Fertigkeiten und Raffinesse der Akteure nicht aus dem Staunen gekommen sein.Der Blick auf die Starterfelder macht klar: Die Vorjahressieger TSG Hoffenheim (U15) und RB Leipzig (U13) werden sich heuer noch härterer Konkurrenz als 2017 erwehren müssen. Neben den von den zehn Erstligisten entsandten Talenten werden der Nachwuchs des FCC-Partnervereins SpVgg Greuther Fürth, die jungen Clubberer (Zweitplatzierter 2017), Ingolstädter, Hachinger und 1860er oder auch die U15-Teams des 1. FC Magdeburg und von Dynamo Dresden um die Titel ein Wörtchen mitreden wollen.Den Gastgebern vom FC Coburg gebührt auch heuer die Außenseiterrolle, die die Jungs von Oliver Bernhardt, U15-Trainer, und Markus Fischer, U13-Coach und NLZ-Leiter, aber gerne annehmen. "Vielleicht gelingt uns diesmal sogar die eine oder andere Überraschung", gibt sich Fischer kämpferisch und vorsichtig optimistisch.An beiden Turniertagen erfüllt der FC Coburg zudem seinem Partner, dem FC FED OLE, einen lange gehegten Wunsch: je ein Einlagespiel (Samstag gegen 18 Uhr und Sonntag gegen 15.30 Uhr) vor großer Kulisse.Der FC FED OLE ist ein Zusammenschluss von rund 40 Kindern und Jugendlichen mit Behinderung aus dem Verein "Hilfe für das behinderte Kind Coburg", für den sich die Coburger Vestekicker engagieren.Dieses Event bedeutet erneut eine enorme organisatorische Herausforderung für den FC Coburg und sein Umfeld. Fünf Teams müssen in Würzburg abgeholt werden, rund 170 Übernachtungsgäste privat unterkommen, und in der Halle sind 100 Helfer tätig - zweifelsohne eine Mammutveranstaltung.FC Augsburg, Hertha BSC Berlin, SV Werder Bremen, FC Coburg, SpVgg Greuther Fürth, Hamburger SV, TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Köln, RB Leipzig, TSV Bayer 04 Leverkusen, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, TSV 1860 München, 1. FC Nürnberg, VfB StuttgartFC Augsburg, FC Coburg, SG Dynamo Dresden, SpVgg Greuther Fürth, TSG 1899 Hoffenheim, FC Ingolstadt, RB Leipzig, 1. FC Magdeburg, TSV 1860 München, 1. FC Nürnberg, VfB Stuttgart, SpVgg UnterhachingKinder bis 10 Jahren frei, Jugendliche bis 17 Jahren drei Euro, Erwachsene sechs EuroVereine können sich per E-Mail an den FC Coburg wenden und vorab für Nachwuchsmannschaften nebst jeweils zwei Trainern/Betreuern Freikarten ordern, die am Turniertag an der Kasse hinterlegt werden: m.seiler@fc-coburg.com