Die Vestestadt fiebert beim Super Bowl mit

Spätestens 2017 hat der Football-Boom auch Coburg und die Region erreicht. Mit den Coburg Black Dukes, die an den TV 48 Coburg angegliedert sind, und den CoTrojans haben sich innerhalb kurzer Zeit zwei Football-Klubs in der Vestestadt gegründet.



Die Black Dukes treffen sich am Sonntagabend ab 20 Uhr in der Wohnzimmer-Bar zum Public Viewing und laden alle Interessierte ein, sich dem Team beim anzuschließen. Die CoTrojans veranstalten eine vereinsinterne Runde. "Wir haben dieses Jahr die CoJe, die Coburger Jugendeinrichtung, angemietet und feiern dort mit etwa 50 bis 60 Personen unsere vereinsinterne Super-Bowl-Party", so CoTrojans-Gründungsmitglied Sebastian Kozyra.



Der Abteilungsleiter der Black Dukes, Steffen von Berg, freut sich auf einen spannenden Abend. "Wenn man sich die Super Bowls der letzten zehn Jahre mal anschaut, sieht man, dass doch nichts sicher ist. Tendenziell geht unser Team eher Richtung Philadelphia Eagles."



Coburger Klubs trainieren fleißig

Während der Spielbetrieb der National Football League ab Montag für rund fünf Monate ruht, trainieren die Coburger Vereine weiter. Die Black Dukes trainieren aktuell am Mittwoch und Freitag um 18.30 Uhr in der Angersporthalle in Coburg, die CoTrojans trainieren dienstags und donnerstags um 20 Uhr (Sports House Rödental) und samstags um 17 Uhr (Gemeinschaftshalle des TTC Freiweg Gestungshausen in Sonnefeld). Interessierte Neulinge heißen beide Mannschaften jederzeit willkommen.



CoTrojans starten in Aufbauliga

Die CoTrojans bereiten sich schon auf ihre erste Saison im bayerischen Ligabetrieb vor. In der Aufbauliga Nord steht das erste Spiel am 10. Juni (15 Uhr) auf dem Sportgelände des SV Hut gegen Hemhofen statt. Die Black Dukes haben sich in diesem Jahr noch gegen die Teilnahme am Spielbetrieb entschieden, wollen aber mehrere Freundschaftsspiele bestreiten und peilen die Aufbauliga Nord für das Jahr 2019 an.



Kai Rottmann (18) aus Bad Rodach: "Ganz klar bin ich für die New England Patriots. Seitdem ich zum Football gekommen bin, sind die Patriots mein großer Favorit. Vor allem durch den deutschen Ex-Spieler Sebastian Vollmer bin ich durch und durch für die Jungs aus Foxborough. Auch wenn ich nicht glaube, dass der diesjährige Super Bowl den vom letzten Jahr an Spannung - vor allem für mich als Patriots-Fan - überbieten kann, freue ich mich dennoch auf ein einmaliges Erlebnis mit meinem Team in der Wohnzimmer-Bar."



Sebastian Kozyra (34) aus Coburg: "Ich sitze als bekennender Dallas-Cowboys-Fan absolut zwischen den Stühlen. Soll ich nun für die Philadelphia Eagles jubeln? Sie hätten es rein sportlich gesehen in dieser Saison mehr als verdient, ihren ersten Super-Bowl-Ring zu gewinnen - aber die Eagles sind die Erzrivalen meiner Cowboys. Oder halte ich zu den Patriots, die mit einem Sieg im Bowl meine Cowboys in der Statistik der Gesamtsiege überholen würden? Ich denke, dieses Jahr werde ich für ein Spiel Eagles-Unterstützer werden."



Joshua Taylor (26) aus Coburg: "Ich selbst bin eingefleischter Dallas-Cowboys-Fan. Aus diesem Grund bin ich immer gegen unsere Division-Gegner, die Eagles. Allerdings muss ich anerkennen, dass die Offense der Eagles der Patriots-Defense höchste Konzentration abverlangen wird. Gleichzeitig steht Tom Brady die drittbeste Verteidigung der NFL gegenüber. Highlight neben dem Spiel wird die Halftime-Show von Justin Timberlake. Ich freue mich auf ein spannendes Spiel mit den Black Dukes bei gutem Essen in der Wohnzimmer-Bar. "



Sebastian Dressel (27) aus Föritz: "Mein Herz schlägt für die New England Patriots. Schon vor dem Super-Team um Quarterback Brady und Headcoach Belichik habe ich mit dieser Mannschaft mitgefiebert. Beim Super Bowl geht es mir hauptsächlich um das Spiel, allerdings habe ich größten Respekt vor den Leuten, welche die Halftime-Show auf die Beine stellen. Die Übertragung schauen wir zu Hause. Meine Freundin und ich haben Bereitschaftsdienst und müssen am nächsten Tag früh raus, dennoch verpassen wir das Spektakel nicht."



Sid Schmidt (13) aus Neustadt: "Ich bin ein großer Fan der Philadelphia Eagles und spiele selbst aktiv Football bei den Coburg Black Dukes. Durch mein Vorbild Bennie Logan, der von 2013 bis 2016 in Philadelphia gespielt hat, bin ich ein Fan der Eagles geworden. Ich bin auch auf die Halftime-Show von Justin Timberlake gespannt. Den Super Bowl schaue ich zu Hause mit meinen beiden Brüdern. Natürlich hoffe ich auf den ersten Super-Bowl-Sieg der Eagles seit 1960, was aber schwer wird. Gegen die Patriots sind wir ,nur' der Underdog."



Sam Pätzold (29) aus Coburg: "Ich drücke natürlich den Philadelphia Eagles die Daumen, weil ich einen familiären Bezug zu dieser Stadt habe, und deshalb schon jahrelang ein echter Hardcore-Fan bin. Ich freue mich persönlich besonders darauf, Revanche an den Patriots zu nehmen, die uns leider im 39. Super Bowl eine sehr schmerzliche Niederlage beigebracht haben. In diesem Sinne - Fly Eagles, fly! Den Bowl werde ich mit meiner Mannschaft, den CoTrojans, ansehen, mit denen wir uns in der CoJe zur vereinsinternen Party treffen."