Die Luft im Tabellenkeller wird für die HSC-Reserve dünner

Der HSC 2000 Coburg II hat die Revanche im Frankenderby gegen die Reserve des HC Erlangen in der 3. Handball-Liga Ost am Freitagabend verpasst. Die Vorentscheidung zugunsten der Mittelfranken fiel bereits kurz nach dem Seitenwechsel, als Erlangen innerhalb kurzer Zeit seinen Vorsprung von 14:12 auf 20:13 ausbaute. Die Coburger haben in dieser Phase ihre Linie verloren und kamen nicht mehr zurück in die Partie.



HSC 2000 Coburg II -

HC Erlangen II 22:28 (10:13)

Der HSC II bleibt trotz der Niederlage weiterhin auf Platz 12, hat aber mittlerweile nur noch wenig Luft zu den Abstiegsplätzen. Die Erlanger Reserve springt derweil auf Rang 3.



Ferner hatte der Tabellenführer TV Großwallstadt beim 28:26-Sieg beim SV Anhalt Bernburg mehr Mühe als erwartet. Überraschend hoch fiel der Sieg des TV Gelnhausen gegen den HSC Bad Neustadt aus (34:18). Die HSG Rodgau Nieder-Roden musste zu Hause dem TV Germania Großsachsen einen Zähler abtreten. Mit dem 31:27-Erfolg über den Northeimer HC rückte der GSV Eintracht Baunatal auf Rang 7 vor.



Die Coburger gingen nach 42 Sekunden durch Benedikt Kellner in Führung. Nach einem weiteren Treffer des Junioren-Nationalspielers und einem Tor von Maximilian Drude kamen die favorisierten Gäste besser ins Spiel und gingen beim 3:4 erstmals in Führung (7.). In der Folge ließen die Coburger aussichtsreiche Wurfmöglichkeiten liegen. Mit seinen Treffern aus dem Rückraum blieb der HSC jedoch in Schlagdistanz und holte sich in einer weiterhin ausgeglichenen Begegnung nach dem 6:8 (16.) innerhalb von drei Minuten mit drei Toren in Folge und herrlichen Treffern von Kenny Schramm, Lukas Dude und Kellner die Führung wieder zurück. Das war dann aber auch die letzte wirklich sehenswerte Phase im Spiel der Coburger, die nicht nur in puncto Treffsicherheit wieder nachließen, sondern auch im Abwehrverbund etwas löchriger wurden.



Die Gäste setzten mit vier Toren in Serie zum 9:12 (28.) sofort wieder ein Zeichen und bewiesen, dass man sich gegen die Reserve des HC Erlangen aktuell keine Nachlässigkeiten erlauben darf. Nach zwei Treffern von Drude und Schramm kurz nach Wiederanpfiff (12:14) hofften die Coburger Fans unter den knapp 100 Zuschauern auf eine Aufholjagd - aber vergeblich.



Mit einem veränderten Abwehrverhalten (keine Zeitstrafe in Hälfte 2, sechs in Halbzeit 1) hatte Erlangen den HSC-Rückraum nun gut im Griff und machte mit einem 6:1-Lauf innerhalb von nur fünf Minuten mit dem 13:20 alles klar. Auch wenn noch 20 Minuten auf der Spieluhr waren, gab es kein Aufbäumen der Gastgeber mehr. Trainer Martin Röhrig versuchte zwar mit Auswechslungen nochmals entgegenzuwirken, brachte jedoch keine Ruhe mehr in die Mannschaft, die nun nicht mehr zum einfachen Handball-ABC zurückfand.



Das Bemühen der Spieler um den siebenfachen Torschützen Benedikt Kellner war vorhanden und immerhin gelang in den letzten Minuten noch eine kleine Ergebniskorrektur in einem Spiel, in dem der verletzte Andreas Wolf mit seinen überraschenden Toren vermisst wurde.





Die Statistik



HSC 2000 Coburg II: Tim Titze, Patryk Foluszny: Marvin Munoz (4), Nikola Franke (3), Lukas Dude (2), Jannik Merkwirth, Benedikt Kellner (7/2), Patrick Pernet, Maximilian Drude (3), Jonathan Rivera, Christopher Härtl, Jakob Knauer, Dominik Bühler, Kenny Schramm (3)

Schiedsrichter: Gunnar Beyer und Andreas Jakob

Zuschauer: 94

Siebenmeter: 4/2 - 6/4

Zeitstrafen: 5 - 6