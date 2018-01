Der Titel ist für die SG Teamwork greifbar

Am Samstag gaben der CVJM Arzberg und die TS Kronach in der neuen Angerhalle ihre Visitenkarte ab und forderten den Tabellenzweiten aus Ebersdorf/Coburg.



Nach dem klaren Sieg in der Vorwoche gegen Tabellenführer Donaustauf/Burgweinting hatten die Männer von SG-Trainer Volker Pohl nun die Möglichkeit mit zwei Siegen erstmals die Tabellenführung zu übernehmen.



Im ersten Spiel gegen den Tabellenvierten CVJM Arzberg begann die SG sehr konzentriert und zeigte besonders im Aufschlag hohe Qualität. Die Annahme der Gäste hatte große Probleme und der erste Satz ging folgerichtig mit 25:16 Punkten an die Heimmannschaft.



Im zweiten Satz sah sich das Team um Kapitän Beni Kucera beim Spielstand von 22:24 Punkten sogar zwei Satzbällen der Gäste aus Ostoberfranken gegenüber. Durch gutes Block- und Abwehrspiel gelang es der SG aber das Ruder noch einmal herumzureißen (29:27).



Nach diesem Nackenschlag für die Gäste aus Arzberg war deren Gegenwehr im dritten Satz dann gebrochen. Die SG agierte nun aus einer sicheren Annahme heraus und kam auch im Angriff konsequent zu Punkten. Mit 25:21 Punkten sicherte sich die SG den 3:0-Satzerfolg.



Im zweiten Spiel des Tages war die Kronacher Turnerschaft zu Gast. Die SG Teamwork setzte die Cranachstädter stark unter Druck und nach nur fünf Minuten war eine 11:3-Führung herausgespielt. Am Ende brachte die SG einen 25:21-Satzerfolg ins Ziel. Im zweiten Durchgang schlichen sich Fehler ins Spiel der SG Teamwork ein, und die erfahrenen Kronacher nutzen dies nun um sich den Satzausgleich zu schaffen. Im dritten Satz lag das Team von Trainer Volker Pohl mit fünf Punkten zurück, schaffte aber den 20:20-Ausgleich. Durch eine starke kämpferische Leistung in der Feldabwehr sicherte sich die SG Teamwork den dritten Satz mit 25:21 Punkten.



Im vierten Satz war das Team von Trainer Volker Pohl dann wieder zurück in der Erfolgspur und auch der Block konnte mehrmals zupacken. Schließlich gewann die SG Teamwork Ebersdorf/Coburg trotz zwischenzeitlicher Schwächephase mit 3:1 Sätzen gegen Kronach und eroberte so die Tabellenspitze. Beim nächsten Heimspiel am Samstag, 27. Januar, um 15 Uhr in der neuen Angerhalle kann die SG den Vorsprung auf den Tabellenzweiten auf sechs Punkte ausbauen und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen.