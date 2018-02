David Fischer ist deutscher Meister

Der FC Adler Weidhausen hat einen neuen deutschen Meister: David Fischer triumphierte mit der Bayern-Auswahl bei der deutschen Meisterschaft der Ländermannschaften in der Altersklasse U12 im thüringischen Bad Blankenburg. Der Elfjährige hat sich durch sehr gute Leistungen bei diversen bayerischen Meisterschaften im Jahr 2017 für das Auswahlteam empfohlen. Neben Fischer waren für die bayerische Auswahl Robin Bort (TV Hilpoltstein), Maximilian Dreher (TSV Bad Königshofen) und Luis Kraus (SV DJK Kolbermoor) aktiv.



Zwischenrunde übersprungen

Die Bayern-Auswahl gewann in der Vorrunde souverän mit jeweils 5:0 gegen Rheinhessen/Rheinland und Brandenburg. Gegen die Mannschaft aus Niedersachsen war es zwar beim 3:2-Sieg enger, der erste Vorrundenplatz war der bayerischen Auswahl aber durch den dritten Sieg nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft konnte nun Kräfte schonen, denn als Gruppenerster durfte man die Zwischenrunde überspringen.



Im Viertelfinale putzte die bayerische Mannschaft Schleswig-Holstein mit 5:0 von den Platten. Auch die stark eingeschätzten Hessen wurden im Halbfinale mit dem gleichen Ergebnis besiegt.

Im Finale ging es gegen den Turnierfavoriten aus Baden-Württemberg. Aber auch hier gewann die Bayern-Auswahl mit David Fischer knapp mit 3:2 und sicherte sich somit den deutschen Meistertitel der Altersklasse U12, den sogenannten "Future-Cup".



Begeistert zeigte sich nach dem Wettbewerb der Verbandstrainer und Teamcoach Cornel Borsos: "Das war schon wirklich eine große Überraschung. Ganz großes Kompliment an die Mannschaft. Ich gebrauche ungerne Superlative, aber das kann ich sagen: Was die vier Jungs hier gezeigt haben, war ganz, ganz toll. Jeder von ihnen hat seine Rolle mehr als gut ausgefüllt."