Dämpfer für PSV Franken Neustadt im Aufstiegsrennen

Der PSV Franken Neustadt hat am 18. Spieltag der 2. DCU-Sportkegler-Bundesliga mit der knappen 5668:5685-Niederlage in Goldkronach einen herben Rückschlag im Meisterschaftsrennen hinnehmen müssen. Die Franken versäumten es, nach einer Führung den Sack frühzeitig zuzumachen, und so kam es schlussendlich wie es kommen musste. Ein überragend aufgelegtes Goldkronacher Schlusspaar drehte den Spieß um und ein sicher geglaubter PSV-Sieg wurde noch verschenkt. Zeitgleich gewann Morenden Bayreuth wie erwartet das Heimspiel gegen Bad Soden Salmünster, so dass man nun wieder gleichauf ist.



"Es war ein extrem dramatischer und spannender Kegelnachmittag", sagt PSV-Mitglied Kai Müller, der nach Spielende ebenso wie die Spieler enttäuscht war. Dabei begann das Derby ganz nach dem Geschmack der Neustadter Anhänger. Leistungsträger Michael Lohrer bewies einmal mehr, warum er in der Schnittliste auf Platz 1 steht. Für seine tollen 997 Kegel legte er auf der dritten Bahn den Grundstein, als er überragende 271 auf die Anlage zauberte. Auf der anderen Seite begann auch Jürgen Bieberbach verheißungsvoll und lag lange Zeit gut auf Kurs. Doch im dritten Durchgang hatte Bieberbach ungewohnte Probleme im Abräumen, so dass er sich mit 904 zufriedengeben musste.



"Unerklärlich, dass ich heute so abgebaut habe und bei schwachen 904 stehen geblieben bin. Wenn ich mein Niveau gehalten hätte, hätten wir frühzeitig die Weichen stellen können", sagt der selbstkritische Neustadter Kapitän. Nichtsdestotrotz lagen die Puppenstädter mit 103 Kegeln in Front, da die Goldkronacher Startachse um Tobias Petersilie (905) und Daniel Fischer (893) nicht viel entgegensetzte.



Mittelpaar verteidigte Vorsprung

Im Mittelpaar kannte der Spielverlauf zunächst weiterhin nur eine Richtung. Dietmar Gäbelein und Tobias Bieberbach begannen beide sehr konzentriert und schraubten den Vorsprung schnell auf 130 Kegel. In dieser Phase hätten die Puppenstädter erneut den Sack zu machen können, doch beide PSVler verloren mit zunehmender Spieldauer ihre spielerische Linie, so dass nach dem Mittelpaar "nur" 86 Kegel Vorsprung übrig blieben. Dietmar Gäbelein agierte drei Bahnen lang ungewohnt schwach und blieb bei 929 Kegel stehen, während sein Partner Tobias Bieberbach gar mit mäßigen 914 leben musste. Für die Goldkronacher erzielten Oliver Wagner 898 und Klaus Beck starke 962.



Trotz der 86 Kegel Vorsprung war die Hürde für Jochen Geiger und Thorsten Kockmann hoch, denn mit Achim Jahreis und Klaus Dippmar boten die Gastgeber nun ihre stärksten Akteure auf. Die Goldkronacher setzten sofort zum Angriff an und reduzierten den Rückstand schnell. Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch: Die Gastgeber spielten sich teilweise in einen wahren Rausch, doch Geiger und Kockmann stemmten sich vehement gegen die mögliche Niederlage.



SKV-Schlusspaar wie entfesselt

Vor dem Schlussdurchgang führten die Franken noch mit 31 Kegeln - die Spannung in der vollbesetzten Goldkronacher Kegelhalle war deutlich zu spüren. Der Vorsprung der Neustadter schmolz nun von Wurf zu Wurf. Vor dem letzten Abräumen blieben ganze zwei Kegel für den PSV übrig. Geiger und Kockmann versuchten sich zwar mit vereinten Kräften zu wehren, doch das Goldkronacher Schlussduo spielte reihenweise Neuner-Serien, so dass die Franken am Ende mit leeren Händen dastanden. Jochen Geiger und Thorsten Kockmann enttäuschten mit ihren 963 bzw. 961 keineswegs, doch gegen die 1019 von Jahreis und 1008 von Dippmar war an diesem Tag kein Kraut gewachsen.



Die Niederlage ist für die Franken sehr bitter, denn mit einem Sieg hätte man einen riesigen Schritt in Richtung 1. Liga machen können. Trotzdem ist für Neustadt weiter alles möglich, der PSV Franken hat die Meisterschaft in der eigenen Hand. "Ich hatte schon die ganze Woche ein ungutes Gefühl. Nach den zuletzt starken Auftritten war das heute eindeutig zu wenig. Ich denke, dass uns die zwei spielfreien Wochen gelegen kommen, so dass wir in drei Wochen mit neuen Kräften in den Endspurt gehen", sagt Jürgen Bieberbach.





SKV Goldkronach - Franken Neustadt 5685:5668



T. Petersilie - Jürgen Bieberbach 905:904 (235,236,207,226)

D. Fischer - Michael Lohrer 893:997 (240,245,271,241)

O. Wagner - Dietmar Gäbelein 898:929 (240,223,227,239)

K. Beck - Tobias Bieberbach 962:914 (243,249,209,213)

A. Jahreis - Jochen Geiger 1019:963 (234,254,235,240)

K. Dippmar - Thorsten Kockmann 1008:961 (241,262,255,203)



Volle: 3822:3758 - Abräumen: 1863: 1910 - Fehler: 42:27