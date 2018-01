Coburger Marathonteam nicht zu schlagen

Klasse statt Masse hat der Leichtathletik-Kreis Oberfranken West bei den bayerischen Marathonmeisterschaften bewiesen. Vier Medaillen (einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze) erreichten die Athleten des TV 48 Coburg beim Marathonrennen.



Als Titelverteidiger ging Addisu Tulu Wodajo auch in diesem Jahr wieder als einer der Favoriten auf den Gesamtsieg ins Rennen des 18. Fränkische-Schweiz-Marathon. Vom Start weg wurde ein hohes Tempo gelaufen, aber nicht Wodajo lag in Führung, sondern Fateh El Houssaine. Doch der lange in Führung liegende Marokkaner zollte dem hohen Anfangstempo Tribut und musste das Rennen vorzeitig beenden.



Wodajo kämpfte mir Krämpfen

Auch Wodajo erwischte nicht seinen besten Tag. Er hatte auf den letzten Kilometern, auf Rang 2 liegend, starke Krämpfe und musste noch den Erlangener Markus-Kristan Siegler vorbeiziehen lassen. Dennoch wurde der Coburger in 2:37:51 Stunden immerhin Dritter und erlief sich damit bei allen bayerischen Meisterschaften, an denen er im Jahr 2017 teilnahm, eine Medaille. Der Sieg ging an Getachew Endisu von der LAC Quelle Fürth in 2:27:59 Stunden.



In der Mannschaftswertung trat der TV 1848 Coburg ebenfalls als Titelverteidiger an. Da Timo Gieck verreist war, bildeten Wodajo, Martin Militzke und Alexander Bauer das Trio, welches den Erfolg von 2016 wiederholen sollte. Militzke, der sich nicht explizit auf den Marathon vorbereitet hatte, musste unterwegs, ebenfalls von Krämpfen geplagt, sein Tempo deutlich reduzieren und blieb mit 2:48:57 Stunden unter seinen Möglichkeiten. Alexander Bauer schaffte eine Punktlandung und kam nach 2:59:55 Stunden knapp unter der magischen Drei-Stunden-Marke ins Ziel.



Die Coburger gewannen am Ende vor der LG Bamberg und der LG Erlangen erneut den Titel und sind ein weiteres Jahr Bayerischer Mannschaftsmeister im Marathon.



Bauer und Schrenker mit Silber

Alexander Bauer, der bereits der Altersklasse M40 angehört, lief in seiner Altersklasse aufs Podest und wurde Zweiter. Den Titel der Senioren erlief sich Christian Bareiß in 2:57:32 Stunden.



Ebenfalls über Silber freute sich Christine Schrenker in der Altersklasse W50. Nur drei Wochen nach ihrem erfolgreichen Finish bei der Triathlon-Langdistanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen) in Regensburg, kam sie nach genau 4:00:23 Stunden im Ziel im Ortszentrum von Ebermannstadt an. Matthias Grell von den RunningBros Coburg lief außerhalb der Wertung der bayerischen Meisterschaft und legte die Marathondistanz in 3:56:42 Stunden zurück.



Brunner verpasst Medaille knapp

Neben dem Marathonlauf wurden auch noch Rahmenwettbewerbe über die Halbmarathondistanz sowie ein 10-Kilometer-Lauf und ein Staffelrennen angeboten. Über die 10 Kilometer verpasste Vera Brunner vom TV 1848 Coburg das Podest denkbar knapp. Nur eine Sekunde trennte sie von der Dritten. Dennoch freute sie sich über eine neue persönliche Bestzeit von 43:56 Minuten. Auf der Halbmarathondistanz siegte Jens Fleischhauer vom SV Bergdorf-Höhn in der M50 . Mit seiner Zeit von 1:21:40 Stunden kommt er nach einer Verletzungspause in der zweiten Jahreshälfte immer besser in Tritt. Im Gesamteinlauf wurde er guter Sechster.



Den zweiten Platz im Staffelmarathon erliefen sich die Staffelsteinerin Eva Lang und der Lichtenfelser Andreas Hügerich. Auf der Strecke gibt es vier Möglichkeiten zu wechseln - das Duo entschied sich dazu, dass Lang die ersten zehn Kilometer und Hügerich die restlichen 32 Kilometer als Vorbereitung für den Berlin-Marathon laufen. Ihre Zeit: 2:58:58.





Ergebnisse:



MARATHON

Männer: 1. Getachew Endisu (LAC Quelle Fürth) 2:27:53 Stunden, 2. Markus-Kristan Siegler (LG Erlangen)2:36:31, 3. Addisu Tulu Wodajo (TV Coburg) 2:37:45, 4. Thomas Mittag (TSV Jetzendorf) 2:39:25, 5. Alexander Sellner (LG Passau) 2:39:31, 6. Klaus Mannweiler (TSV Wolfratshausen) 2:47:11, 7. Marco Diehl (DVAG-Marathon-Team) 2:47:23, 8. Martin Militzke (TV Coburg) 2:48:50, 9. Michael Lang (DJK Weiden) 2:50:15, 10. Johannes Arens (TG Kitzingen) 2:50:53

Frauen: 1. Brendah Kebeya (LAC Quelle Fürth) 2:51:10, 2. Maria Magdalena Veliscu (Running Frenzy) 2:59:32, 3. Marija Vrajic (AK Maksimir) 3:09:57, 4. Stefanie Borris (TSV Lenting) 3:22:03, 5. Angelika Müller (RC Abschnitt Mitte) 3:25:08, 6. Ute Beckstein-Drechsel 3:28:24, 7. Astrid Werner (TSV Altenfurt) 3:32:32, 8. Ulrike Knoth (ASC Burgberg) 3:41:33, 9. Karina Steffan (TSV Karlstadt) 3:44:30, 10. Gabriele Dorsch 3:51:35

Mannschaften: 1. TV Coburg (Addisu Tulu Wodajo, Martin Militzke, Alexander Bauer) 8:26:44, 3. LG Bamberg (Roland Wild, Christian Bareiß, Alexander Kurz) 8:52:14, 3. LG Erlangen (Markus-Kristan Siegler, Tim Heinemann, Axel Berndt) 9:18:54

Männer-Staffeln: 1. TSV Rannungen (Markus Veth, Marcel Veth, Tobias Wegner) 2:59:27, 2. Ebser-Rathaus-Running-Team (Michael Parzefall, Andreas Kirchner) 3:05:14, 3. KSV Glauchau (Holger Wetzig, Chris Ziese, Marcus Köhler, Marco Albuzio, Lutz Wetzig) 3:07:41

Frauen-Staffeln: 1. Eva-Maria Schmitt, Manuela Greier, Anna Appelt (3:11:36), 2. Erlebnislauf-Team 2 (Monika Cipura, Gerti Hösch) 4:07:31, 3. Klinik Fränkische Schweiz (Diana Podeschwa, Monika Götz, Zita Gackstatter, Sina Huberth, Janina Stein) 4:38:25



HALBMARATHON

Männer: 1. Mario Wernsdörfer 1:10:54, 2. Christopher Kah 1:15:32, 3. Alexander Neumann 1:19:15, 4. Christian Zöllner (SV Bayreuth) 1:19:29, 5. Sebastian Fahsold 1:21:28

Frauen: 1. Bontu Kaba Desso (DJK Weiden) 1:22:26, 2. Anneka Döhla (ASV Stockenroth) 1:28:36, 3. Eva-Maria Schindler 1:32:55, 4. Maria Sellner (LG Passau) 1:33:55, 5. Tanja Dietrich (TSV Hollstadt) 1:34:06



ZEHN-KILOMETER-LAUF

Männer: 1. Jörg Schaller (Klinikum Bayreuth) 33:53, 2. Andreas Regitz (Rad am Ring) 35:12, 3. Christian Schlapp (SC Vorra) 35:15, 4. Jürgen Mauritz (TV Sulzbach-Rosenberg) 35:15, 5. Roland Rigotti (TSV Neuburg) 35:22

Frauen: 1. Julia Skala (IfL Hof) 40:04, 2. Manuela Glöckner (TSV Ebermannstadt) 43:04, 3. Marketa Prochazkova 43:51, 4. Vera Brunner (TV Coburg) 43:50, 5. Anka Claußnitzer (Klinikum Bayreuth) 44:21

ZEHNTELMARATHON

Männer: 1. Clemens Gundermann (LG Forchheim) 14:19, 2. Holger Ganschow (Erlebnislauf-Team) 15:16, 3. Markus Wicht (DJK Weiden/Erdinger) 15:37

Frauen: 1. Cosima Gundermann (LG Forchheim) 17:08, 2. Manuela Glöckner (TSV Ebermannstadt) 17:18, 3. Magdalena Herbst (two 4 XP) 18:49