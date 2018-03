Coburger Abwehr muss gegen Dresden stehen

Schon vor Saisonbeginn sprach der Trainer des HSC 2000 Coburg, Jan Gorr, von "einem dicken Brocken und dem nominell stärksten Aufsteiger." Das bekam sein Team gegen den HC Elbflorenz im Hinspiel zu spüren, die Coburger verloren im Oktober sang- und klanglos mit 25:29. "Da waren wir nicht ganz so gut - um es einmal ganz vorsichtig zu umschreiben, haben unsere Qualität nicht einbringen können", so Gorr.



Es ist also Zeit für eine Wiedergutmachung. Die Vorzeichen dafür stehen gut, denn in der Rückrunde musste sich Coburg genau wie das Führungsduo Bergischer HC und Bietigheim erst einmal geschlagen geben, auch wenn die beiden letzten HSC-Siege knapp ausfielen.



Im Hinspiel trafen die Coburger zum "falschen" Zeitpunkt auf die Dresdener, denn damals lief es für den Aufsteiger prima, ehe ähnlich wie beim HSC das Verletzungspech zuschlug und teilweise fünf Langzeitverletzte zu beklagen waren. In der EM-Pause verlor der HC Elbflorenz den slowakischen Nationalspieler Patrik Hruscak an den Erstligisten Eulen Ludwigshafen.



Als "Punktlandung" hat Gorr die beiden zuletzt gewonnen Partien bezeichnet, doch gegen die Sachsen dürfe ruhig etwas weniger gezittert werden. Zumal für diese erst zwei Auswärtserfolge zu Buche stehen.



"Das zentrale Thema für einen Erfolg wird wieder unsere Abwehr sein, die muss stehen", sagt Gorr. Nur der Bergische HC hat weniger Tore als der HSC kassiert. Daran wurde in der EM-Pause im Januar auch viel gearbeitet, was sich in den Resultaten widerspiegelte. Coburg hatte in Dresden keine Chance, weil das Zusammenspiel der Abwehr mit dem Torwart mangelhaft war.



Außerdem rückten die HSC-Abwehrrecken oft viel zu spät gegen die Werfer heraus. Diesmal muss es gelingen, den erfahrenen tschechischen Nationalspieler und Spielmacher Roman Becvar, der laut Gorr ein ständiger Unruheherd im Eins-gegen-eins ist, in den Griff zu bekommen. "Denn Dresden kombiniert individuelle Klasse, wie bei den Rückraumspielern Sebastian Greß und Gabriel de Santis, mit mannschaftlicher Geschlossenheit und einem aggressiven Auftreten", so der Coburger Trainer weiter.



Billek und Varvne wohl dabei

Im Angriff muss sich der HSC auf wechselnde Abwehrformationen einstellen. "Dresden spielt zum einen eine defensive Abwehr, durchaus aber auch eine mannbezogene offensive Variante", sagt Gorr. Dass sein Team darauf gut reagieren kann, haben die letzten Partien gezeigt. Die Coburger sind somit gut vorbereitet auf die Revanche, zumal die zuletzt erkrankten Florian Billek und Tobias Varvne wohl wieder mit auf der Platte stehen.



Samstag, 19.30 Uhr: HSC Coburg - HC Elbflorenz



HSC 2000 Coburg: Jan Kulhanek, Oliver Krechel; Philipp Barsties, Markus Hagelin, Lukas Wucherpfennig, Felix Sproß, Dominic Kelm, Sebastian Weber, Stefan Lex, Benedikt Kellner, Florian Billek, Till Riehn, Jakob Knauer, Tobias Varvne, Romas Kirveliavicius

Trainer: Jan Gorr



HC Elbflorenz: Hendrik Halfmann, Mario Huhnstock; Tim-Philip Jurgeleit, Rene Boese, Julius Dierberg, Arseniy Buschmann, Christoph-Hagen Martner, Gabriel de Santis, Nils Holger Kretschmer, Robin Hoffmann, Sebastian Greß, Daniel Zele, Adrian Kammlodt, Roman Becvar, Henning Quade, Gabor Pulay

Trainer: Christian Pöhler



Schiedsrichter: Alan Schaban/Matthes Westphal