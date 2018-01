Bittere Pleite für Neustadter Kegler

Im Spitzenspiel der 2. DCU-Sportkegler-Bundesliga in Bad Soden-Salmünster hat der PSV Franken Neustadt im Meisterrennen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Puppenstädter verloren mit 5917:5947, obwohl die Franken lange Zeit wie der sichere Sieger aussahen.



"Es war ein extrem dramatischer und spannender Kegelnachmittag", sagte das enttäuschte PSV-Mitglied Siegfried Hauschild nach der Partie. Dabei begann das Spiel in Hessen ganz nach dem Geschmack der Franken. Jürgen Bieberbach und Michael Lohrer nahmen sofort das Zepter in die Hand und sorgten so für eine schnelle Führung. Jürgen Bieberbach spielte eine tolle Partie und distanzierte mit starken 998 seinen Gegner Bruno Gieron (921) klar. Auf der anderen Seite sahen die zahlreichen Zuschauer zwischen Michael Lohrer und Michael Klüber ein Duell der Extraklasse. Michael Lohrer konnte zwar zur Halbzeit mit bärenstarken 542 (Klüber: 484) bereits etwas enteilen, doch sein Kontrahent gab sich noch lange nicht geschlagen und drehte bei den zweiten Hundert Wurf (544) mächtig auf. Am Ende behielt Lohrer aber mit ausgezeichneten 1045 zu 1028 knapp die Oberhand.



Mit 94 Kegeln Vorsprung betraten Dietmar Gäbelein und Tobias Bieberbach gegen Peter Klüber und Rene Hagenbach die Bahnen. Die Puppenstädter bauten den Vorsprung aus und führten zur Halbzeit sogar mit 161 Kegeln. Dietmar Gäbelein lieferte von der ersten Kugel an eine Galavorstellung ab und distanzierte mit seinen starken 1029 seinen Gegner Peter Klüber (939) deutlich.



Auf der anderen Seite lieferten sich Rene Hagenbach und Tobias Bieberbach bei den ersten Hundert Kugeln ein Duell auf mäßigem Niveau. Bieberbach erwischte einen rabenschwarzen Tag und kam am Ende auf enttäuschende 898, während Rene Hagenbach bei den zweiten Hundert Wurf seinen Rhythmus fand und mit 957 einiges an Boden gutmachen konnte. "Unser Plan ging heute lange Zeit voll auf. Wenn Tobias Bieberbach etwas mitgezogen hätte, hätten wir frühzeitig den Sack zumachen können", sagte Neustadts Ersatzmann Sascha Hammer.



Dennoch führten die Franken noch mit 124 Kegeln, als Michael Carl und Jochen Geiger das Spiel aufnahmen. Mit Stefan Schwan und Thomas Klüber stand bei den Gastgebern das mit Abstand beste Schlusspaar der Liga auf den Bahnen. Und beide legten auch los wie die Feuerwehr - der Vorsprung schmolz von Wurf zu Wurf. Alle vier Akteure boten nun besten Kegelsport und die Spannung in der voll besetzten Huttengrundhalle war greifbar. Der PSV um Carl und Geiger versuchte sich zwar mit vereinten Kräften zu wehren, doch das Bad Sodener Schlussduo spielte reihenweise Neuner-Serien, so dass die Franken 50 Wurf vor Schluss bereits mit vier Kegeln in Rückstand waren. Schwan und Klüber ließen nun nicht mehr locker und brachten den Heimsieg über die Ziellinie. Michael Carl und Jochen Geiger enttäuschten mit ihren 960 bzw. 987 keineswegs, doch gegen die 1035 von Schwan und 1068 von Thomas Klüber war an diesem Tag kein Kraut gewachsen.



Schlussendlich verlor der PSV sehr bitter, denn mit einem Sieg hätte man sich in eine ausgezeichnete Ausgangsposition bringen können. Mit nun 14:8 Punkten liegt Neustadt zwei Punkte hinter dem alleinigen Spitzenreiter Bad Soden-Salmünster. Die Rückrunde verspricht viel Spannung, da fünf weitere Teams mit 14:8 Punkten in Schlagdistanz liegen.



Jürgen Bieberbach (PSV-Kapitän): "Wir haben lange Zeit geführt und unser Plan ging zunächst voll auf. Wenn wir die Halbzeitführung von 161 Kegeln an das Schlusspaar übergeben hätten, wäre es vielleicht anders gelaufen. Schade, aber mit der Gesamtleistung bin ich voll zufrieden und dies stimmt mich auch für die noch ausstehenden Spiele zuversichtlich."



Rene Hagenbach (Kapitän Bad Soden Salmünster): "Wir haben heute bis zur Halbzeit unser mit Abstand schlechtestes Heimspiel absolviert und die Franken haben uns bis dahin alles abverlangt. Doch wir wussten, dass wir mit Stefan und Thomas noch zwei Asse im Ärmel haben. Am Ende sind wir natürlich heilfroh das wir das Spiel drehen konnten. Wir stehen zwar jetzt mit zwei Punkten an der Tabellenspitze, doch auf uns warten noch schwierige Aufgaben."







Bad Soden-Salmünster - PSV Fr. Neustadt 5947:5917



Bruno Gieron - Jürgen Bieberbach 921:998

Michael Klüber - Michael Lohrer 1028:1045

Peter Klüber - Dietmar Gäbelein 938:1029

René Hagenbach - Tobias Bieberbach 957:898

Stefan Schwan - Michael Carl 1035:960

Thomas Klüber - Jochen Geiger 1068:987

Volle: 3923:3874 - Abräumen: 2024:2043 - Fehler: 24:9