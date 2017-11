Benjamin Esch ist ein Fußballheld

Benjamin Esch von der TSG Niederfüllbach hat, wie bereits gemeldet, den U30-Ehrenamtspreis "Fußballhelden 2017" des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für den Spielkreis Coburg/Kronach/Lichtenfels gewonnen.



Der 27-Jährige wurde im Vorfeld der Zweitligapartie SSV Jahn Regensburg gegen SpVgg Greuther Fürth unter Beisein des BFV-Präsidenten Rainer Koch für sein Engagement ausgezeichnet.

Die Laudatio hielt BFV-Vorstandsmitglied und U30-Verantwortlicher Tobias Bracht: "Benjamin Esch ist bei der TSG Niederfüllbach ein absoluter Allrounder. Neben seiner mehr als siebenjährigen Trainertätigkeit im Kleinfeldbereich organisiert er viele Veranstaltungen, wie den jährlichen Fasching der TSG. Außerdem ist er stellvertretender Fußballabteilungsleiter und für das Stadionheft sowie den Facebook-Auftritt des Vereins mitverantwortlich. Dazu nimmt er auch noch regelmäßig an den U30-Bezirkstreffen des Bayerischen Fußball-Verbandes in Oberfranken unter der Leitung des U30-Bezirksvertreters Patrick Garbe teil. Lieber Benjamin, du bringst dich in deinem Verein in außergewöhnlicher Art und Weise ein, und genau deshalb bist du ein Fußballheld."



BFV-Präsident Rainer Koch, der selbst bereits mit 16 Jahren eine Jugendmannschaft trainierte, gab den Preisträgern mit auf den Weg, "sich weiter motiviert in die Vereinsarbeit einzubringen und auch Verantwortung in der Verbandsarbeit zu übernehmen. Nur mit solchem Engagement könne der BFV und die Mitgliedsvereine zukunftsfähig bleiben."



Die 24 geehrten "Fußballhelden" aus ganz Bayern haben jeweils eine einwöchige Bildungsreise nach Barcelona gewonnen. Höhepunkt dieser Reise, bei der Benjamin Esch auch Stunden für die Erweiterung seines Fußballtrainerscheins einbringen kann, ist sicher die Besichtigung des legendären Fussballtempels Camp Nou, der Heimspielstätte des FC Barcelona.