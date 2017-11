1 / 1

Bekommen die Spieler des TSV Mönchröden im letzten Spiel vor der Winterpause noch einmal Gelegenheit zum Jubeln? Die Herausforderung für Niklas Ehrlich (mit Ball), Lukas Köhn (Nummer 4), Daniel Puff (Zweiter von rechts) und Marcel Giller (rechts) ist am Sonntag jedenfalls groß: Die zuletzt sieben Mal in Serie ungeschlagenen "Mönche" müssen beim souveränen Tabellenführer FC Eintracht Bamberg ran. Dabei kann den zahlreichen Ex-Jugendspielern des FC Coburg zugutekommen, dass die Partie auf einem Kunstrasenplatz ausgetragen wird. Also auf einem Untergrund, auf dem sie jahrelang trainiert haben. Foto: Timo Geldner/CT-Archiv