Bekommen die Vestekicker Schützenhilfe von den "Mönchen"?

Fünf Nachholspiele , eines davon noch aus der Hinrunde, standen für das Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West auf dem Programm. Sicher ist, dass Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg den TSV Mönchröden (Platz 7) empfängt. Das Spiel findet auf Kunstrasen statt.

Darüber hinaus ist noch zweimal "Derby-Time" im Bamberger Raum, denn in Merkendorf empfängt der SV (8.) die SpVgg Ebing (9.), und der FC Oberhaid (6.) trifft auf den SV Dörfleins (14.). Das Spiel beim FC Mitwitz gegen den TSV Meeder wurde dagegen am Freitag aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt.



TSV Mönchröden

Wenn die Bamberger morgen auf den TSV Mönchröden treffen, können sie auf eine sehr gelungene Serie zurückblicken. Die Akteure von Trainer Michael Hutzler sind ihrer Favoritenrolle mit 15 Siegen, zwei Remis, und nur zwei Niederlagen gerecht geworden. Einziger ernsthafter Verfolger ist noch der FC Coburg, der nun auf "Schützenhilfe" seitens des TSV Mönchröden hofft, damit der Rückstand auf den Primus nicht noch größer wird.



Doch das junge Bamberger Team um Kapitän Maximilian Großmann, der es bislang auf 25 Treffer brachte, beherrscht weitgehend die Gegner, wollen den ebenfalls sehr jungen Kader von TSV-Coach Thomas Hüttl aber keinesfalls unterschätzen, weil sich dieser nach Anlaufschwierigkeiten inzwischen gefunden hat.



Der TSV ist in den letzten acht Runden, bei fünf Siegen und zwei Unentschieden, das Top-Team der Liga. Die Hausherren gehen zwar auch in diese Begegnung als Favorit, müssen aber insbesondere auf die schnellen Angreifer des TSV ein Auge werfen. Zudem werden die Mönchrödener, wie alle anderen Gegner des FCE auch, ihr Spiel defensiver ausrichten, um nicht erneut eine 0:6-Schlappe, wie im Hinspiel, zu kassieren.



Damals erzielte die Eintracht schon in der ersten Halbzeit innerhalb von zehn Minuten vier Tore. Das soll aus Sicht von Hüttl natürlich diesmal nicht passieren: "Mein Team soll sich so teuer wie möglich verkaufen." Zuletzt machte der TSV mit einem klaren 4:1-Sieg beim heimstarken SV Merkendorf auf sich aufmerksam. Und mit Keeper Kühn steht einer der besten Torhüter der Liga im Kasten.



TSV Mönchröden (Aufgebot): Kühn / ETW Knoch - Schmidt, Kirtay, Wicht, K. Greiner, Köhn, Engelhardt, Späth, Treubel, Ehrlich, Malaj, Puff, R.Greiner, Giller, Werner, Stammberger, Ko. Müller.

Es fehlt: Kai Müller (Urlaub).

Trainer: Thomas Hüttl.