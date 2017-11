BBC Coburg will Play-offs nicht aus den Augen verlieren

Zum Hinrundenabschluss treffen die Coburger Basketballer in der ProB am Sonntag um 16 Uhr in der HUK-Arena auf die Dresden Titans. Die Sachsen wurden vor der Saison von den meisten Experten zu den Topfavoriten in der ProB gezählt. Noch läuft es für den ProA-Absteiger jedoch nicht wirklich rund: Nach zehn Partien rangieren die "Titanen" lediglich auf Platz 7 des Klassements. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von jeweils fünf Siegen und Niederlagen ist die Mannschaft von Trainerfuchs Nenad Josipovic bislang hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben.



Dresden fehlt die Nervenstärke

Bei näherem Hinsehen fällt allerdings auf, dass vier der fünf Pleiten äußerst unglücklich zustande gekommen sind und die Dresdner in allen Partien gerade einmal mit vier oder weniger Pünktchen unterlegen waren. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel zog man gegen die Giessen 46ers Rackelos erst nach Verlängerung mit 81:84 den Kürzeren.



Josipovics Mannen verfügen allemal über genügend Qualität und sind vor allem von außen brandgefährlich. Bereits 105 getroffene Dreier bei starken 39 Prozent Wurfquote sprechen eine deutliche Sprache. Topscorer des Teams ist der vielseitige Flügelspieler Helge Baues, der im Schnitt auf 15,6 Zähler kommt und sich zudem sechs Rebounds angelt. Aufbauspieler und Scharfschütze Jannik Schmidkunz steuert 14,3 Punkte und fünf direkte Korbvorlagen bei. Er trifft herausragende 47 Prozent seiner zahlreichen Dreierversuche. Auch US-Shooting-Guard Travis Thompson (13,9 Punkte) sowie die deutschen Rotationsspieler Sebastian Heck und Marc Nagora halten gerne aus der Distanz drauf.



Zwei Center mit Gardemaß

In Korbnähe setzen die Titans auf den Kroaten Petar Madunic und den Senegalesen El Hadji Fall - beide messen jeweils stolze 211 Zentimeter. Die zweite US-Position bekleidet nach der Vertragsauflösung von Steven Bennett mit Larry Hall ein erfahrener Guard mit Erstligavergangenheit. Den BBC Coburg erwartet also wieder einmal eine schwere Aufgabe, die der Aufsteiger nach der durchaus gelungenen Vorstellung in Iserlohn allerdings mit viel Selbstvertrauen angeht. Einige Akteure, darunter der bis dato nicht wie erhofft zum Zuge gekommene US-Guard Byron Sanford, zeigten eine aufsteigende Formkurve. Sollten die Vestestädter gegen Dresden ähnlich energisch zu Werke gehen, ist der vierte Saisonsieg und damit der Anschluss an die Playoff-Ränge nicht unmöglich.



Für die Sachsen stellt die Begegnung übrigens nicht das erste Kräftemessen mit den Oberfranken dar: Im Sommer 2016 gewannen sie im Rahmen des ComWer-Cups ein Vorbereitungsspiel gegen den damals noch klassentieferen BBC mit 89:65. Ein heutiger Coburger stand an diesem Tag auf der anderen Seite: Center Max von der Wippel ging fünf Jahre lang in "Elbflorenz" auf Korbjagd, bevor es ihn zur laufenden Saison an die Itz verschlug. mh