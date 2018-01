BBC Coburg wacht in Würzburg zu spät auf

Zu spät besann sich der BBC Coburg im Frankenderby bei der TG s.Oliver Würzburg der Tugenden, die zuletzt für Erfolge gesorgt haben: Verteidigung und Intensität. Die 87:81 (49:36)-Niederlage am Untermain bedeutet gleichzeitig einen tabellarischen Platztausch mit der Erstliga-Reserve und den Verlust des direkten Vergleichs.



Vom Start weg wirkten die Gastgeber im Würzburger Sportzentrum an der Feggrube, dessen ProB-Tauglichkeit zumindest in Frage gestellt werden darf, physischer, entschlossener und präsenter. Der BBC Coburg, der auf Matthias Fichtner verletzungsbedingt verzichten musste und Christopher Wolf nach seiner Daumenblessur weiterhin schonte, zeigte sich vor allem in der Verteidigung deutlich zu freigiebig und erlaubte den Hausherren viel zu häufig zweite Wurfchancen und leichte Punkte aus dem Schnellangriff. Ein Dreier von Jordan Burris zum zwischenzeitlichen 14:11 sorgte nur vorübergehend für Besserung, anschließend übernahmen die drei ausländischen Profis der Erstliga-Reserve wieder die Initiative. Allein 41 der 49 Würzburger Zähler in den ersten 20 Minuten gingen aufs Konto von Miles Jackson-Cartwright, Garrett Jackson (beide USA) und dem lettischen Forward Karlis Apsitis.



Trotzdem kämpften sich die Vestestädter mit einem 11:0-Lauf kurz vor der Halbzeit zurück in die Partie und hätten bei konsequenterer Verwertung von Schnellangriffen und Korblegern sogar tatsächlich Tuchfühlung herstellen können. Doch es war erneut Apsitis, der die Aufholjagd mit einem eiskalten Distanztreffer aus der Spielfeldecke drei Sekunden vor der Pause noch etwas schwieriger gestaltete (49:36, 20.).



Keineswegs zu schwierig jedoch, denn nach Wiederbeginn setzte der Aufsteiger seinen Höhenflug zunächst unbeirrt fort. Yasin Turan von außen und Byron Sanford mit sechs Zählern in Serie stellten auf 49:45, die in großer Zahl mitgereisten BBC-Anhänger witterten Morgenluft. 60 Sekunden vor Ende des dritten Spielabschnitts war der Würzburger Vorsprung auf ein mageres Pünktchen zusammengeschmolzen (62:61, 29.).



Doch die Aufholjagd hatte ordentlich Körner gekostet und im Schlussviertel fand die Heimmannschaft wieder verstärkt einfache Lösungen, während aufseiten der Oberfranken nur noch der starke Turan, am Ende mit 18 Punkten Coburger Topscorer, gegenzuhalten vermochte. Unterm Strich stand ein verdienter Erfolg der Gastgeber, die sich gleichzeitig auch den direkten Vergleich sicherten.







Die Statistik



BBC Coburg: Turan (18 Punkte, 3 Dreier, 4 Assists), Burris (17, 2), Sanford (15, 8 Rebounds), Walde (11), Stawowski, Alexis (je 4), Molosciakas (2), Eichelsdörfer (0), Wolf, Özdil (n.e.)



Beste Werfer Würzburg: Jackson (32 Punkte, 7 Rebounds), Jackson-Cartwright (21 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists), Apsitis (16)