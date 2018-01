BBC Coburg muss in Dresden alle Kräfte bündeln

Es lief wie so oft in dieser Saison beim BBC Coburg: Zwischenzeitlich lag man im Heimspiel gegen die Titanen aus Dresden bereits mit acht Zählern vorne, nur um am Ende eine unglückliche 83:90-Niederlage zu quittieren. Am Sonntag um 16 Uhr wollen die Coburger es in "Elbflorenz" besser machen.



Dresden Titans -

BBC Coburg

Ebenbürtig waren die Oberfranken den Sachsen im Hinspiel allemal, doch in der zweiten Halbzeit bekam man vor allem Dresdens US-Shooter Travis Thompson nicht mehr in den Griff, der seine Farben mit 28 Punkten zum Sieg ballerte. Doch der Scharfschütze ist längst zurück in den Staaten, einer der zahlreichen Personalwechsel beim derzeit siebtplatzierten Team von Trainerfuchs Nenad Josipovic während der laufenden Runde. Thompsons Nachfolger Willie Mangum weiß jedoch ebenfalls wo der Korb hängt: bei der Pleite in Rhöndorf vor Wochenfrist erzielte auch er 28 Punkte. Konstanten im Kader der Sachsen sind Aufbauspieler Janek Schmidkunz (über 14 Punkte und fast sechs Assists pro Partie) und der vielseitige Forward Helge Baues (14,9 Punkte und 6,6 Rebounds).



Auch Allrounder Sebastian Heck und Center Malick Fall dürfen von der Coburger Verteidigung nicht vergessen werden. Von Fall abgesehen sind alle Genannten nicht zuletzt von außen gefährlich - nicht von ungefähr stellen die Titans das beste Distanzwurfteam der Liga mit fast 36 Prozent Quote. Apropos vergessen: An Max von der Wippel erinnert sich der Dresdner Anhang sicherlich besonders gut. Fünf Jahre war der talentierte Center in "Elbflorenz" aktiv und wird gegen seine früheren Kollegen sicher besonders motiviert sein. Hochmotiviert ist auch Christopher Wolf, aber sein Einsatz ist nach wie vor ungewiss. Sicher fehlen wird dem BBC weiterhin der verletzte Matthias Fichtner. Trotzdem wäre ein Erfolg in der sächsischen Landeshauptstadt im Hinblick auf die Tabellenkonstellation immens wichtig.



Tevin Falzon kommt nicht

Die Vestestädter werden bei diesem Unterfangen und im weiteren Verlauf der Saison jedoch nicht auf die Hilfe von Tevin Falzon zählen können. Der maltesische Nationalspieler hat in Oberfranken einen Vertrag unterschrieben ohne seinen vorherigen Kontrakt beim englischen Erstligisten Cheshire Jets ordnungsgemäß aufzulösen. Ein Einschalten des Weltverbandes FIBA zur Klärung des Sachverhaltes, das sich der BBC vorbehält, würde allenfalls persönliche Konsequenzen für den Spieler oder seinen Agenten nach sich ziehen, eine Spielgenehmigung könnte jedoch aufgrund des Ablaufs der Wechselfrist nicht mehr erteilt werden. "Ich habe Vertrauen in den zur Verfügung stehenden Kader, wir werden es auch so packen", gab sich Cheftrainer Derrick Taylor trotz allem zuversichtlich.