BBC Coburg ist ratlos gegen die Rackelos

Rückschlag für den BBC Coburg in der ProB: Nachdem sich die Mannschaft von Coach Simon Bertram zuletzt verbessert präsentierte, lief gegen die Gießen 46ers Rackelos am Sonntag vor 750 Zuschauern in der HUK-Arena überhaupt nichts zusammen.



BBC Coburg -

Gießen 46ers II 67:96 (32:57)

Die Coburger, bei denen Sinan Özdil und Yasin Turan weiterhin verletzungsbedingt fehlten, plagten sich zunächst mit abgelegt geglaubten Startschwierigkeiten herum. Nach mehreren unnötigen Ballverlusten und einem 7:0-Lauf der Gäste bat Trainer Simon Bertram schnell zur ersten Auszeit und rüttelte seine Schützlinge damit zumindest vorübergehend wach. Je fünf Zähler von Jordan Burris, der sich erst zum Brett durchtankte und dann von außen einnetzte, sowie Eividas Molosciakas, der ebenfalls von der Dreierlinie erfolgreich war und anschließend aus der Mitteldistanz traf, drehten die Partie vorübergehend (10:7, 5.)



Ballverlust über Ballverlust

Die Coburger Drangphase blieb allerdings kurzlebig. In der Folge zeigten die Mittelhessen eindrucksvoll, dass sie zu den besseren Mannschaften in der Liga gehören und ihr Kantersieg gegen Rhöndorf unter der Woche keine Eintagsfliege war. Sie präsentierten sich deutlich wacher als der unkonzentriert und platt wirkende Gastgeber, der sich allein vor dem Seitenwechsel zehn Ballverluste leistete und so die Rackelos immer wieder zu Schnellangriffen einlud. Die Konsequenz war ein deutlicher 32:57-Rückstand nach 20 Minuten. Auch nach Wiederbeginn wurde es nicht besser - ganz im Gegenteil. Gießen stellte über den ehemaligen deutschen Nationalspieler Johannes Lischka sowie die starken Nachwuchskräfte Alen Pjanic und Leon Okpara auf besorgniserregende 30 Punkte Abstand (37:68, 25.).



Bei den Hausherren wollte weder im Angriff noch in der Defensive etwas zusammenlaufen, auch körperlich war man den robusten und homogen auftretenden Lahnstädtern hoffnungslos unterlegen. Erst mit der Einwechslung der Youngster Daniel Eisenhardt und Christoph Bauer brachte der BBC zumindest ein bisschen Energie aufs Parkett. Für eine Wende aber war es natürlich längst zu spät.

Am Ende stand eine auch in dieser Höhe verdiente Heimpleite und die Erkenntnis auf Coburger Seite, dass man von den Play-off-Teams in der ProB Süd mit einer solchen Vorstellung meilenweit entfernt ist.







Die Statistik:



BBC Coburg: Molosciakas (16 Punkte, 2 Dreier, 3 Steals), Walde (11, 1), Burris (10, 2), Wolf (7), Fichtner (6), Stawowski (5), Eichelsdörfer (4), Alexis, Sanford, von der Wippel, Eisenhardt (je 2), Bauer (0).



Beste Werfer Giessen 46ers Rackelos: Pjanic (15), Okpara (14, 2 Dreier), Hornsby (13).