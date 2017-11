Bastian Renk: "Wir wollen und werden sie ärgern"

Zum letzten Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Landesliga muss Neuling TSV Sonnefeld am Samstag (14 Uhr) beim TSV Neudrossenfeld antreten. Der gegnerische Trainer hat großen Respekt: "Der TSV Sonnefeld ist für seine bayern- und regionalliga-erfahrene Offensive bekannt", warnt Werner Thomas.



Nach dem hart erkämpften 5:4-Erfolg beim SV Memmelsdorf wollen die Neudrossenfelder nun mit einem Heimsieg Punkte auf den Tabellenzweiten TSV Buch gutmachen (derzeit sechs Punkte Rückstand), weil sie im Frühjahr 2018 noch ein Wörtchen bei der Vergabe der Spitzenplätze mitreden wollen.

Während Sonnefeld in der Vorwoche gegen den FC Lichtenfels verlor, freuen sich die Neudrossenfelder noch über ihren 5:4-Sieg. Denn beim 0:3-Rückstand nach knapp 30 Minuten schien die Partie bereits entschieden. "Aber man hat wieder mal gesehen, wie verrückt Fußball sein kann", sagt Trainer Thomas.



Vorsicht vor Sonnefelder Sturm

Damit es nicht wieder so spannend wird, will Thomas den Fokus der Mannschaft auf den gefährlichen Sturm der Sonnefelder legen: "Wir müssen unser Hauptaugenmerk auf die Offensivkräfte um Spielertrainer Bastian Renk sowie Aykut Civelek und Tayfun Özdemir richten, die allesamt schon über Bayern- beziehungsweise Regionalligaerfahrung verfügen."



"Mit 27 Punkten nicht zufrieden"

Doch davon kann sich Bastian Renk nichts kaufen: "Wir haben es wieder nicht geschafft, ein Kampfspiel für uns zu entscheiden. Gegen Lichtenfels waren wir in den entscheidenden Situationen nicht konsequent. Wie schon oft in der Serie haben wir es verpasst, in den Sechs-Punkte-Spielen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen", ärgert er sich noch über die letztwöchige 0:1-Heimniederlage gegen die Korbstädter. Und er legt nach: "Wir sind auf keinen Fall mit den 27 erspielten Punkten zufrieden."



Nun geht es nach seiner Überzeugung gegen einer der spielstärksten Mannschaften in der Liga. Neudrossenfeld stehe vollkommen zu Recht so weit vorne und deshalb werde es sehr schwierig, dort etwas Zählbares mitzunehmen. Aber seine Jungs und er würden versuchen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln das Beste zu machen: "Ärgern können und werden wir sie auf jeden Fall. Wenn wir es nicht schaffen, gegen Mannschaften, die mit uns auf Augenhöhe sind, zu punkten, müssen wir es eben gegen überlegene Teams schaffen."



Außerdem gehe es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um einen guten Abschluss eines überragenden Sonnefelder Jahres.





TSV Neudrossenfeld

gegen TSV Sonnefeld

TSV Sonnefeld (Aufgebot): Jauch - Jakob, Kunick (?), Demel, Rödel, Simitci, Steiner, Zapf, Civelek, Graf, Thyroff, Beland (?), Renk, Scheler, Özdemir E. (?), Özdemir T., Kappenberger, Friedlein.

Es fehlen: Reinsch, Leffer, Schneider, Pawellek (alle verletzt). - Trainer: Bastian Renk.