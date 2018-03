Aufholjagd hält BBC Coburg am Leben

Ein furioser Endspurt hat dem BBC Coburg im vierten Anlauf den ersten Sieg gegen den FC Bayern Basketball II und damit neue Hoffnung im Abstiegskampf der ProB beschert. Nach einem zwischenzeitlichen 17-Punkte-Rückstand gestatteten die Coburger den Bayern im Schlussviertel nur noch drei Zähler und behielten mit 66:61 (25:37) die Oberhand. "Wir haben uns alle noch einmal zusammengerissen und die zweite Halbzeit als Mannschaft gespielt", sagte BBC-Aufbauspieler Kevin Eichelsdörfer. "Das war ein Mega-Comeback, eine der besten Halbzeiten, die wir hier in Coburg jemals hatten."



BBC Coburg -

FC Bayern II 66:61 (25:37)

Nach dem bitteren 74:95-Debakel in der Landeshauptstadt am vergangenen Samstag war dem BBC sofort der Wille zur Wiedergutmachung anzumerken. Zwar wollten die Würfe nicht so recht fallen, doch beackerte die lange Garde der Coburger um Center Max von der Wippel in der Anfangsphase konsequent das offensive Brett und sicherte sich immer wieder zweite Chancen. Die Bayern jedoch, die aufgrund einer staugeplagten Anreise erst 45 Minuten vor dem Sprungball in Coburg eintrafen, ließen sich keineswegs abschütteln. Ein ausgeglichenes erstes Viertel endete mit einem hauchdünnen BBC-Vorsprung (13:12, 10.).



Der zweite Abschnitt begann ähnlich eng und umkämpft, doch nach und nach erspielten sich die gewohnt aggressiv verteidigenden Gäste von der Isar einen Vorteil. Vor allem auf den Guardpositionen entwickelten die FCB-Nachwuchstalente mächtig Druck und zwangen die in der Entscheidungsfindung häufig zu zögerlichen Hausherren wiederholt zu Ballverlusten. Von Geburtstagskind Jordan Burris abgesehen, der seine Farben in der ersten Halbzeit fast im Alleingang einigermaßen in Reichweite hielt, fand vor der Pause kein Coburger seinen Rhythmus im Angriff. Folgerichtig schlichen die Schützlinge von Headcoach Derrick Taylor mit einem deutlichen Rückstand im Rucksack in die Kabine (25:37).



Bayern werden am Ende nervös

Nach Wiederbeginn wurde es zunächst eher schlimmer als besser. Die 1239 Zuschauer in der HUK-Arena verstummten nahezu vollends, als die Münchner in Person ihres hochveranlagten Flügels Karim Jallow, für den eigens ein NBA-Scout des US-Fernsehsenders ESPN angereist war, an der Freiwurflinie ihren Vorsprung auf komfortable 17 Punkte ausbauten (27:44, 24.). Der BBC schien wieder einmal mausetot und die vierte Niederlage gegen die Reserve des BBL-Tabellenführers unvermeidlich, zumal es den BBC-Langen von der Wippel und Daniel Stawowski nun immer seltener gelang, den deutlich kleineren, aber beweglichen Münchner Marvin Ogunsipe in der Zone zu kontrollieren.



Doch dann fand einer in die Spur, der bis dato überhaupt nicht stattgefunden hatte: Byron Sanford, der talentierte, aber wenig konstante Guard aus Kentucky, besann sich plötzlich seiner Qualitäten und brachte die Gastgeber mit einigen beherzten Antritten in Richtung Korb wieder in Reichweite (48:58, 30.).

Während sich bei den Bayern-Youngstern im Schlussviertel nach insgesamt 150 angesichts ihres Durchschnittsalters überraschend abgeklärten Minuten zum allerersten Mal ein Anflug von Nervosität bemerkbar machte, griff sich der Aufsteiger das Momentum mit beiden Händen - und gab es nicht mehr her. "Birthday-Burris", der mit 16 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists nur knapp ein "Triple-Double" verfehlte, verlegte sich jetzt aufs Passen und hatte durch Sanford, Wolf und Kapitän Steffen Walde endlich Unterstützung im Punkten. Selbiges wollte dem Gast dagegen gar nicht mehr gelingen - magere drei Pünktchen brachte die Truppe von Trainer Oliver Kostic im Schlussabschnitt zustande. Spätestens als Sanford 43 Sekunden vor dem Ende dem bis dahin fehlerfreien FCB-Aufbau Georg Beyschlag im Ballvortrag das Spielgerät stibitzte und per Korbleger die erste Coburger Führung seit einer gefühlten Ewigkeit besorgte, gab es auf den Rängen kein Halten mehr. Wolf setzte an der Freiwurflinie den Deckel drauf und krönte ein geradezu surreales Comeback des BBC Coburg, der damit seine Berg- und Talfahrt in dieser Saison fortsetzt und bei zwei ausstehenden Partien weiterhin alle Chancen auf den Klassenerhalt in Deutschlands dritthöchster Spielklasse hat.







Stimmen zum Spiel



Derrick Taylor (BBC-Trainer): "Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Wir haben gekämpft, alles gegeben und großes Herz gezeigt, das war ein Mannschaftssieg. Am Anfang waren wir ein bisschen nervös, haben das aber dann in den Griff bekommen. Man muss den Bayern Respekt zollen. Sie sind lang, aggressiv und beweglich, gerade wenn sie komplett sind wie heute, sind sie einfach eine gute Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir viel ,Small-Ball' gespielt, waren dadurch schneller und aggressiver in der Verteidigung. Wir müssen jetzt diese aggressive Mentalität mit nach Würzburg nehmen. Würzburg zu schlagen ist möglich, aber wir müssen unseren Gameplan durchziehen. Wenn wir den Fokus in der Defensive wahren und in der Offensive zusammenspielen, schaffen wir das."



Wolfgang "Jack" Hörnlein (BBC-Vorsitzender): "Es ist ein Rauf und Runter in dieser Saison, wie in einer Achterbahn. Das hat sich auch in diesem Spiel wieder bewahrheitet. In München haben die Jungs das Spiel nach drei Minuten verloren, weil sie körperlich einfach nicht dagegengehalten haben. Heute hat man im letzten Viertel gesehen, dass man selbst gegen eine super talentierte Mannschaft wie die Bayern einen hohen Rückstand wettmachen kann, wenn die Jungs mit Energie und als Team spielen. Im 4. Viertel haben wir zugepackt und die Bayern haben dadurch schlechte Entscheidungen getroffen. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt das wichtigste Auswärtsspiel der Saison in Würzburg gewinnen. Wir haben jetzt zum ersten Mal die Bayern geschlagen, das gibt uns einen emotionalen Schub."



Christopher Wolf (BBC-Flügelspieler): "Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, wie wir im letzten Viertel, setzt man mehr Kräfte frei. Wir haben einfach an uns geglaubt, dazu waren die Zuschauer natürlich der Wahnsinn. So eine Stimmung bei so einem Spiel, da müssen wir uns kräftig bedanken, ohne die Fans hätten wir es nicht geschafft. 61 Punkte gegen die Bayern zu kassieren, ist klasse, aber offensiv müssen wir unsere Würfe besser kreieren. 25 Punkte in einer Halbzeit sind einfach zu wenig, wir müssen punkten, indem wir den freien Mann finden und dürfen nicht so viel Eins-gegen-eins spielen. Jetzt müssen wir daraufhin arbeiten, dass wir auswärts genauso mental stark sind wie zu Hause, um Würzburg zu schlagen. Das müssen wir hinbekommen, ich meine, wir verdienen unsere Brötchen damit, dass wir das hinbekommen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das schaffen."



Kevin Eichelsdörfer (BBC-Aufbauspieler): "Bei uns geht es nur über Defense, so gewinnen wir unsere Spiele. In der Kabine in der Halbzeit war uns allen klar, entweder wir gewinnen das Spiel noch oder es schaut richtig schlecht für uns aus. München hat gut und aggressiv verteidigt und die Passwege zugemacht, da ist es schwer, den Ball laufen zu lassen. Aber wir haben das dann in der zweiten Halbzeit besser gelöst und haben uns den Sieg noch geholt."